Fortalece Transparencia capacitación a enlaces de dependencias municipales

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La Coordinación de Transparencia reforzó conocimientos sobre recursos de revisión, avisos de privacidad y protección de datos personales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Gobierno Municipal continúa con acciones de acompañamiento y capacitación dirigidas a enlaces de distintas dependencias, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Como parte de este programa, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con enlaces de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Coordinación de Resiliencia, donde se atendieron dudas relacionadas con los procesos que deben observar las áreas municipales en materia de transparencia.

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Durante los encuentros se abordaron temas vinculados con recursos de revisión y actualización de avisos de privacidad, elementos fundamentales para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección adecuada de los datos personales.

El titular de la Coordinación de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León, destacó que estas reuniones permiten reforzar las capacidades de los enlaces responsables de atender las obligaciones de transparencia en cada dependencia municipal.

De acuerdo con el funcionario, la capacitación permanente también contribuye a mejorar la coordinación interna entre las distintas áreas del Gobierno Municipal, especialmente en los procesos relacionados con solicitudes de información y manejo de datos personales.

Gómez Cid de León señaló que el acompañamiento técnico busca que cada dependencia cuente con las herramientas necesarias para responder de manera adecuada a la ciudadanía y cumplir con los lineamientos establecidos en la materia.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, refrendó su compromiso con una administración más transparente, responsable y cercana a la ciudadanía, mediante la capacitación continua y la mejora de los procesos institucionales.

La Coordinación de Transparencia informó que continuará con este tipo de reuniones para fortalecer la cultura de la transparencia entre las dependencias municipales y garantizar el cumplimiento de las responsabilidades públicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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