Llevará Cruzarte actividades culturales y servicios de salud a La Montada

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El festival se realizará el viernes 14 de agosto con presentaciones artísticas, consultas gratuitas, vacunas y donación de lentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios llevará el festival Cruzarte al Centro Comunitario La Montada, con el objetivo de acercar actividades culturales y servicios de salud gratuitos a familias de la colonia Fronteriza Ampliación.

El evento se realizará el próximo viernes 14 de agosto, a las 5:00 de la tarde, en el Centro Comunitario La Montada, ubicado en la calle Alacrán número 3731, donde se tiene prevista una jornada artística, recreativa y de atención comunitaria.

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El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que el programa incluirá presentaciones del grupo de danza folclórica Rarámuri, la Marimba Típica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Grupo Luna Norteña.

También participarán los ganadores de La Voz Kids Teens y Youth, Jonathan Gael Delgado y Cristopher Leonel Rentería, como parte de las actividades orientadas a difundir el talento local y promover la convivencia familiar.

Además de la agenda cultural, el festival contará con servicios de salud gratuitos, entre ellos consulta médica y dental, retiro de verrugas, aplicación de vacunas contra la influenza y el virus del papiloma humano, así como exámenes de la vista y donación de lentes.

Rodríguez Giner señaló que el evento se realizará en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, como parte de una estrategia para llevar servicios públicos y actividades culturales a distintos sectores de la ciudad.

El funcionario indicó que, por instrucción del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, la dependencia trabaja de manera permanente para acercar programas y apoyos a la ciudadanía, con el propósito de mejorar la calidad de vida y fortalecer la participación comunitaria.

La Dirección General de Centros Comunitarios invitó a las familias de la colonia Fronteriza Ampliación y sectores cercanos a asistir al festival, al destacar que Cruzarte busca promover la cultura, la música y la sana convivencia en los espacios comunitarios de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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