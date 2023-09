Sitios online rusos tratan de obtener información personal de ucranianos

Publicidad - LB2 -

Los sitios se hacen pasar por páginas web de apoyo para amigos y familiares de soldados ucranianos desaparecidos, capturados o caídos.

Estados Unidos (VOA) – Rusia ha estado utilizando sitios web falsos para obtener información personal de miles de soldados ucranianos y sus familiares, dicen funcionarios de defensa estadounidenses, en lo que creen es un intento de detener a los familiares que viven en la Ucrania ocupada y deportarlos a Rusia.

- Publicidad - HP1

Dos funcionarios de defensa estadounidenses dicen que una unidad rusa de guerra de información ha creado al menos dos sitios web de phishing, WarTears.org y ForeignCombatants.ru, que se hacen pasar por sitios web de apoyo para amigos y familiares de soldados ucranianos desaparecidos, capturados o caídos.

Petro Yatsenko, portavoz de la Sede de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania, confirmó a la Voz de América que los dos sitios web son estafas. Dijo que hay docenas de sitios web de phishing similares que intentan recopilar datos de las familias.

«Explotan a los familiares y seres queridos extremadamente vulnerables de los militares desaparecidos o capturados … (utilizando) el hecho de que Rusia no proporciona a Ucrania información sobre quienes mantienen en cautiverio», dijo Yatsenko a la VOA. “Los familiares esperan que su ser querido no esté muerto sino encarcelado, por lo que facilitan sus datos personales”.

Uno de los sitios web, WarTears.org, afirma tener registros de más de 170.000 soldados ucranianos en su base de datos.

Los funcionarios de defensa estadounidenses dicen que creen que Rusia está utilizando los nombres, números de teléfono y direcciones de ucranianos obtenidos a través de estos sitios para determinar si alguno de los soldados y sus familiares viven dentro de territorios ocupados por Rusia.

Según los funcionarios, quienes viven en territorios ocupados pueden ser encontrados, examinados, detenidos y deportados a Rusia.

“Eso es bastante alarmante”, dijo el coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense Cedric Leighton, quien pasó más de dos décadas como oficial de inteligencia, “pero también muestra la minuciosidad de las capacidades (de Rusia) de recopilación de datos y su voluntad de explotar estas vulnerabilidades. »

En septiembre pasado, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo que estimaciones de una variedad de fuentes, incluido el gobierno ruso, indicaban que las autoridades rusas habían interrogado y deportado por la fuerza a entre 900.000 y 1,6 millones de ucranianos. Rusia ha negado la denuncia.

Yatsenko dijo que el FSB de Rusia, el principal sucesor de la agencia de seguridad KGB de la Unión Soviética, ha utilizado la información personal obtenida de sitios como estos para extorsionar información sobre prisioneros de guerra ucranianos.

«Al proporcionar esa información, las personas, sin saberlo, pueden empeorar la situación de sus seres queridos que están en cautiverio», explicó.

Aplicar presión personal sobre la gente es una táctica rusa “muy típica” utilizada desde la época estalinista, dijo Leighton.

“Esto es un refinamiento de eso. Esto definitivamente lo lleva a un nuevo nivel”, dijo a la VOA.

Se sospecha que los sitios se crearon poco después de que Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022. Los funcionarios de defensa estadounidenses dicen que se enteraron de los dos sitios este verano.

No todos los sitios de phishing identificados por la Inteligencia de Defensa de Ucrania son del gobierno ruso. Algunos de los sitios web falsos son creados por estafadores que intentan extorsionar a ucranianos que se encuentran en una posición vulnerable.

«Prometen comunicación, entrega de paquetes y luego chantajean, diciendo que el prisionero será golpeado si sus familiares no le envían dinero», dijo. “En el 99 % de los casos, detrás de estos canales hay personas que no tienen ninguna relación con los presos y no tienen ninguna información sobre ellos”.

Para obtener más información sobre familiares desaparecidos, dijo Yatsenko, los ucranianos deben contactar sólo fuentes oficiales del gobierno.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.