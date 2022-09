Narra denunciante a Congreso fallas de seguridad en Twitter

Su mensaje recordó lo dicho en el Congreso en una audiencia sobre Facebook. En esta ocasión, sin embargo, el denunciante no compareció con una pila de documentos internos para respaldar sus denuncias.



Estados Unidos (VOA) –El exjefe de seguridad de Twitter dijo a los legisladores el martes que la red social está plagada de debilidades en sus ciberdefensas que la vuelven vulnerable a la explotación por “adolescentes, ladrones y espías” y ponen en riesgo la intimidad de los usuarios. Peiter Mudge Zatko, un experto en ciberseguridad, presentó sus denuncias a la Comisión Judicial del Senado el martes.

“Hoy estoy aquí porque la conducción de Twitter está engañando al público, los legisladores, los reguladores e incluso su propia junta de directores”, dijo Zatko al iniciar su declaración bajo juramento.

“No saben qué datos tienen, donde viven y de dónde vienen, y así, no es casual que no puedan protegerlos”, dijo Zarko. “No importa quién tiene las llaves si no hay cerraduras”.

- Publicidad - HP1

Zatko dijo que la conducción de Twitter “desdeñó a sus ingenieros” en parte porque “sus incentivos ejecutivos los llevaron a dar prioridad a las ganancias sobre la seguridad”.

Su mensaje recordó lo dicho en el Congreso el año pasado sobre otro gigante de las redes sociales, pero a diferencia de la denunciante de Facebook, Frances Haugen, Zatko no compareció con una pila de documentos internos para respaldar sus denuncias.

Zatko fue jefe de seguridad de la red social hasta su despido a principios del año. Presentó una denuncia en julio ante el Congreso, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión de Bolsa y Valores. Una de sus acusaciones más graves es que Twitter violó un acuerdo de 2011 con la FTC al afirmar falsamente que había tomado medidas más fuertes para proteger la seguridad e intimidad de sus usuarios.

El senador demócrata Dick Durbin, que encabeza la Comisión Judicial, dijo que las fallas detalladas por Zarko “pueden significar una amenaza directa a los cientos de millones de usuarios de Twitter, así como a la democracia estadounidense”.

“Twitter es una plataforma enormemente poderosa y no puede darse el lujo de tener grandes debilidades”.

Los usuarios de Twitter no saben que revelan mucha más información personal de lo que ellos —e incluso el mismo Twitter— saben, declaró Zarko. Dijo que no se trató de resolver las “fallas sistémicas básicas” reveladas por los ingenieros.

La FTC se ha visto “un poco superada”, y muy retrasada con respecto a sus contrapartes europeas, al vigilar la clase de violaciones de la intimidad que se han producido en Twitter, dijo Zatko.