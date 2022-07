Yo percibo, tu percibes, el percibe. ¿Dónde está la percepción?

Uno de los mecanismos más importantes de la mente es la percepción, ya que nos permite recibir datos del mundo que nos rodea así como de nuestro mundo interior.

Percibimos olores, sabores, sonidos, colores, presiones sobre nuestro cuerpo y al mismo tiempo percibimos cambios en nuestro organismo y en nuestro sistema emocional etc.

Es importante hacer notar que lo que percibimos son datos a los que le mente les da contexto y significancia, por ejemplo, percibimos un aroma y el cerebro se pregunta ¿Qué es? Y ¿De dónde viene? La percepción da un dato real del medio ambiente y la mente construye el contexto dentro de si misma y algunas veces puede necesitar de mas datos y enfoca la percepción para crear este contexto, en nuestro ejemplo el dato es el olor y el cerebro le puede dar el contexto es un olor a rosas y puede necesitar que se investigue el origen de ese olor y la percepción buscará las rosas, luego la mente le dará significado “me agrada el olor a rosas”

- Publicidad - HP1

Lo real es el olor, lo demás es construcción mental que cada quien hará de acuerdo a su cultura y conocimientos, cuando existe un evento diferente en nuestro organismo la percepción le avisa a la mente de su existencia, aunque decimos, “ME DUELE LA PIERNA” rara vez diremos percibo un dolor en la pierna, cuando percibimos una inflamación, decimos tengo inflamada la rodilla en lugar de decir percibo un dolor en la rodilla, lo mismo cuando comemos una fruta percibimos que tiene un sabor agradable y solo decimos me gusta, se aplica a todos los sentimientos que percibimos.

Sucede lo mismo con los deseos, por ejemplo cuando decimos me gustaría ser Ingeniero, algo que percibimos nos motiva ese deseo y el darnos cuenta de ese deseo es en si mismo una percepción, luego lo correcto es decir percibo en mi un deseo de ser ingeniero, el deseo es real, pero el deseo no te convierte en ingeniero, habrá que hacer una carrera para lograrlo, puedes percibirte cansado y es correcto que digas percibo cansancio en mi organismo pero es mejor decir estoy cansado.

Lo importante aquí es que se perciben acciones u objetos reales, lo demás lo construye el cerebro, por ejemplo si ves a un ingeniero no puedes decir me percibo como ingeniero, porque lo correcto es decir percibo en mi un deseo de ser ingeniero, porque para percibirte como ingeniero primero tienes que ser ingeniero.

La percepción ingresa al cerebro realidades no las construye y entender el significado de las palabras es importante porque pensamos con palabras y actuamos en base a los pensamientos, de tal forma que si entendemos o nos cambian las palabras nos cambian los pensamientos y el concepto de realidad se distorsiona.

La mejor forma de inducir a las personas a que cometan errores es cambiarle el significado a las palabras y más aún cuando esta manipulación la llevas a las leyes y obligas a las personas a que acepten palabras con un sentido incorrecto.

En varios países y es la tendencia mundial, es que eres como te percibes, así que si te percibes como perro deberás ser considerado como perro, si eres hombre y te percibes como mujer tendrás el trato de mujer, tu siendo hombre puedes tener el deseo de ser mujer y puedes decir en forma correcta percibo que hay en mi el deseo de ser mujer y se puede objetar que sea real o falso tu deseo de ser mujer, lo que no es correcto decir es que te percibes como mujer porque el hecho de desear ser mujer no te convierte en mujer, ni las mutilaciones, ni operaciones, porque en cada célula se conserva la información genética de que eres hombre, hay mil millones de testigos con evidencias de que eres hombre y este testigo es el ADN en cada célula.

Los oscuros grupos de poder a través de la ONU invierten millones de dólares en discursos, capacitación y publicidad para convencer a la población de que percepción es realidad y algunas otras mentiras que les funcionan para manipular a la población hacia la pareja estéril, invierten en políticos que transforman sus mentiras en leyes que castigan a quienes osan poner en dudas sus mentiras,

Si un hombre quisiera ser mujer al decir me percibo como mujer está mintiendo, porque no puede percibir algo que no existe, pero lo grave es que se están implantando leyes en las que si tu no aceptas sus mentiras y tu percibes el hombre que es, te conviertes en loco y delincuente, el no aceptar esa mentira te vuelve enfermo mental esto es, homofóbico y si no lo tratas como ella en algunos países vas a la cárcel.

Estamos viviendo una nueva tiranía global que engaña a la gente y encarcela a quien no se deja engañar, estos tipos se justifican en la supuesta saturación del planeta y en la necesidad de reducir la población a cualquier costo.