¡Xóchitl Gálvez es… demasiado!

Es un poco ambiguo el título, ¿demasiado qué? Demasiado en todos aspectos. Lo explico, como candidata a la presidencia de la república, Xóchitl Gálvez Ruiz es idónea, ansiosamente esperada, como política perfecta, con un pasado impecable, de origen humilde (orgullosa del mismo), vencedora de mil obstáculos, muy preparada académicamente, empresaria exitosa, defensora de los grupos étnicos, mujer sensible y lo mejor, con carisma y arrastre popular, es pueblo pues.

De ser ella la candidata de la oposición, tendremos altas posibilidades de arrebatarle el poder al tenebroso Morena y dejarles con un palmo de narices. Lo declaró a voz en cuello, seguirá con los apoyos económicos a los grupos vulnerables (de la tercer edad, jóvenes y madres solteras), principal arma de presión de ysq. lo hará por convicción no como estrategia política. Otro punto importante a su favor, no es la favorita de los partidos políticos, eso lo celebramos los de la sociedad civil. Es demasiado liberal y de izquierda para el PAN y demasiado honesta e íntegra para el PRI. En lo particular, me entusiasma y podría captar votos aún de Morena, ¡habemus candidatus!

Todo Morena es, un gracioso «Manojo de nervios». El motivo es la irrupción avasallante de Xóchitl Gálvez en el panorama de los aspirantes a candidatos por la presidencia de la república. El efecto inmediato es la desaparición ominosa de las infamantes corcholatas, ¿quién se acuerda de esos pobres seres, quién les avienta un lazo? Atención con lo que voy a mencionar, Xóchitl es tan buena candidata que bien haríamos en protegerla de un infortunado accidente, me preocupa que el grupo en el poder pueda realizar una atrocidad (nada raro el ellos). Por lo pronto, me solaza: la rabia y el estado de alerta del gobierno federal, desesperación, crisis emocional, estado alterado de consciencia y su dañada mente al borde de un ataque de nervios. Que siga ysq prohibiendoles a sus taparroscas que den entrevistas a medios hostiles (prácticamente todos los mejores). Invito a los compañeros de medios nacionales a ignorarlos olímpicamente.

Evite la crueldad, no va a ser presidente toda la vida.- El escritor Francisco Martín Moreno, percibió esa extraña particularidad (crueldad) en la dañada personalidad de ysq y este siniestro personaje lo corroboró una vez más, ante el secuestro de 16 elementos de seguridad pública de Chiapas por parte del CO. En lo que a mi parecer es una abierta burla, mencionó que «Acusará a los secuestradores con sus mamás y abuelitas«, ¿puede usted creer tanta maldad? ¿A usted le hace gracia estimado lector? Volviendo al escritor Martín Moreno, dice que ha habido presidentes mentirosos, incapaces, ladrones, megalómanos, ignorantes, tiranos, asesinos… pero no había llegado ninguno con todas esas características y además CRUEL. Al pervertido ysq, le ilusiona estar en los libros de texto y lo estará seguramente, pero no como el héroe que imagina, sino como el peor presidente de la historia.



Gobernadoras ideales de Chihuahua.- me permito mencionar a dos damas que tengo el honor de conocer y que serían grandes gobernadoras de nuestro querido estado. Ellas son, Victoria Caraveo Vallina y Carmela Wallace Zozaya. Ambas, mujeres que realmente aman a su entidad, con lucha social, educación universitaria, sensibles al dolor humano, empresarias y humanistas. No digo que sean las únicas que merezcan ese honor, seguramente hay muchas mujeres y hombres con grandes cualidades, sin embargo, por desgracia llegan a la gubernatura (regularmente): ambiciosos, amantes de lo ajeno, pervertidos, flojos, viciosos, mezquinos, abusones, frívolos, dilapidadores, torpes, paseadores por el mundo… ¡Paty Jurado Diputada Federal Distrito 1!

«Un gran esfuerzo brota naturalmente de una gran actitud»

Pat Riley



«No soy más que un manojo de nervios vestido y arreglado para que parezca que soy un hombre»

William Wilkie Collins



«La indiferencia hace sabios y la insensibilidad monstruos»

Denis Diderot

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.