Urge el cambio de las políticas públicas para combatir la violencia de género y su efecto: el feminicidio

Publicidad - LB2 -

El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública posiciona al estado de Chihuahua en el cuarto lugar de homicidios dolosos contra mujeres, registrados entre enero y mayo del 2023 con 87 casos, y lamentablemente a Ciudad Juárez con el primer lugar de 100 municipios del país con el mayor número de feminicidios, seguido por la ciudad de Chihuahua, que se encuentra en el séptimo lugar.

Estas cifras son superiores a las del 2022 en las mismas fechas, presentando un aumento del 22%.

- Publicidad - HP1

El delito de violencia familiar también ha ido en aumento, de acuerdo al Informe de Incidencia Delictiva del fuero común, en el estado se han presentado 6,933 casos, registrados de enero a junio del 2023.

El delito de violencia familiar normalmente escala al delito de feminicidio y hasta este momento no se ha atendido este problema en la dimensión necesaria. Lo más alarmante es que estas cifras superan a las que se presentaron cuando se determinó la alerta de género en cinco municipios del Estado.

De acuerdo con la declaratoria de alerta de género, le corresponde al Estado realizar un Plan Estratégico que incluya políticas sistemáticas y estandarizadas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que permitan cumplir con prioridad las medidas de emergencia establecidas en la Declaratoria.

Sin embargo, en esta administración estatal no hay políticas, no hay estrategias ni medidas de prevención, no hay trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil o colectivos de mujeres, o este es acotado y es un esfuerzo mínimo, pues los casos de violencia contra la mujer siguen en aumento. El programa que ha presentado la gobernadora María Eugenia Campos Galván en atención a las mujeres para descuentos en diferentes tiendas y establecimientos que solo fortalece el estereotipo de la mujer como ama de casa o administradora del hogar, es una acción por demás insuficiente, y no resuelve el problema de raíz.

En junio de este año 2023, la Fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, informó que la Fiscalía Especializada de la Mujer ha identificado un aumento en las denuncias presenciales, destacando que estas se concentran en casos de violencia familiar, abriendo aproximadamente mil carpetas de investigación al mes relacionadas con ese delito en la entidad. Por otro lado, en la página oficial de la Fiscalía General del Estado se menciona que en lo que va de la presente administración, la FEM ha atendido a más de 59 mil mujeres y niñas que denunciaron delitos que atentaron contra su integridad. Del total de personas atendidas, 32 mil 447 corresponden a Ciudad Juárez y 14 mil 798 a la capital, mientras que en el resto de los municipios donde opera la dependencia, se ha brindado atención a más de 11 mil 803 mujeres y niñas. Entre los delitos que se atienden se encuentran la violencia familiar, sexual, feminicidios, trata de personas, incumplimiento de la obligación alimentaria y la desaparición de mujeres y niñas, alertando mediante el mecanismo Protocolo Alba.

Como parte de las acciones de persecución de los delitos, de septiembre 2021 a la fecha se han iniciado 16 mil 029 carpetas de investigación en la entidad, de las cuales, se presentaron 8 mil 999 en Ciudad Juárez y 7 mil 030 en la ciudad de Chihuahua.

Sin embargo, ¿cuántas de esas carpetas de investigación se judicializan? ¿Cuántas terminarán en una sentencia y en cuántas el responsable purgará su pena?

Los elevados índices de impunidad y de corrupción en el sistema de justicia en la entidad, son factores importantes en el aumento de casos de violencia de género, pues quienes generan la violencia, saben que difícilmente pagarán por los delitos cometidos. Además, los niveles de corrupción e impunidad en el estado son extremadamente altos, el 95% de los casos denunciados quedan impunes. Lo cual también representa una violencia institucional y sistemática en contra de las mujeres víctimas y sus familias.

Definitivamente, las políticas de acción para erradicar la violencia en general, y principalmente la violencia de género, en contra de las mujeres, no han funcionado. Y sí no se hace una corrección en este sentido, seguirán en aumento los casos de feminicidio en el estado. En este sentido, sí existe una alternativa, y ésta es cambiar la política actual, por una que atienda las causas de la violencia, que atienda las desigualdades sistémicas que prevalecen. Un ejemplo exitoso de esto, son las acciones que se han implementado en la Ciudad de México, bajo el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum.

Por ejemplo, un resultado importante, es que los índices del delito de feminicidio en la Ciudad de México, registraron una baja del 26%, del 2020 al 2023. También hubo avances en la política de cero impunidad, logrando un 72% más de vinculaciones a proceso de agresores de mujeres, del 2019 al 2023, llevando a la justicia a 11,920 agresores en este periodo de tiempo. Otra acción exitosa es la línea SOS Mujeres *765, con la que se han prevenido 3,170 casos de riesgo feminicida. Además, las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia de Género, “LUNAS”, han realizado un trabajo muy importante. LUNAS, son las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género; son espacios en donde las mujeres que viven cualquier tipo de violencia encontrarán asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico. Además, se brinda información sobre temas como derechos sexuales y reproductivos, Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y desarrollo económico. Al mismo tiempo, como una política importante en seguridad, se han capacitado a 9,044 elementos en materia de perspectiva de género, y se ha fortalecido el trabajo en la Unidad Especializada de Género.

Entonces, para obtener resultados satisfactorios, como en la Ciudad de México, bajo el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, urge cambiar la política de seguridad del gobierno de María Eugenia Campos, y generar mecanismos de investigación que sean realmente eficaces, brindar mayor capacitación a los ministerios públicos y en general al personal de las fiscalías, para poder brindar un servicio a las víctimas y sus familias con estricto apego a derechos humanos y lograr un mayor acceso a la justicia. Mientras no se atienda este problema de raíz, en Ciudad Juárez, así como en el resto del estado van a seguir existiendo casos de violencia contra las mujeres y feminicidios. Aspecto importante, es que la prevención es la solución más segura y de largo plazo para detener la violencia.

La violencia contra mujeres y niñas representa una violación grave de derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta a sus familias, a la comunidad y al país.

La falta de programas, de políticas públicas y de estrategias, sumado a la impunidad son factores que permiten que la violencia contra la mujer siga en aumento. Estas omisiones muestran a Chihuahua con los ojos cerrados ante la alarmante situación que viven mujeres, niñas y adolescentes que son agredidas por el simple hecho de ser mujer.

Leticia Ortega Máynez Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.