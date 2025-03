Un grito de justicia y visibilidad

Publicidad - LB2 -

Mañana, miles de mujeres saldremos a las calles para marchar y exigir lo mismo que hemos estado pidiendo durante años: justicia, igualdad y visibilidad. A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún queda mucho por hacer para que estos derechos se implementen de manera efectiva y se conviertan en una realidad palpable en nuestras vidas.

En México, la llegada de una presidenta con “A” nos llenó de esperanza. Pensamos que, finalmente, no habría muros, barreras ni techos que destruir. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que aún nos faltan vallas para poner los nombres de las mujeres desaparecidas, de las madres buscadoras y de las miles de mujeres que siguen siendo agredidas en nuestro país. La promesa de un cambio significativo se ha quedado corta, y nuestras voces siguen siendo silenciadas por un sistema que no nos escucha. ¡No, no llegamos todas como tanto dice!

- Publicidad - HP1

Podrán cerrar calles, avenidas y edificios de gobierno, pero jamás lograrán callar nuestra voz. La marcha de mañana es un recordatorio de que no nos rendiremos. Seguiremos luchando por nuestros derechos y por la justicia que merecemos. En México y en el mundo, hay avances en el número de derechos reconocidos para las mujeres, pero falta implementar de manera más clara y efectiva la política pública para que estos derechos sean ejercidos.

La violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana para muchas mujeres en nuestro país. Las cifras de feminicidios y agresiones son alarmantes, y las autoridades no han logrado implementar medidas efectivas para protegernos. Las madres buscadoras, que incansablemente buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, son un testimonio de la falta de justicia y apoyo por parte del Estado. Estas mujeres valientes merecen ser escuchadas y apoyadas en su lucha.

Estén de acuerdo o no, este grito muchas veces desesperado no es una lucha de un solo día, sino una lucha constante. Las mujeres somos resilientes y estamos creando una gran red para seguir empoderándonos. Debemos ser sororas, apoyándonos mutuamente, pero también debemos ser objetivas en nuestras demandas y acciones.

La marcha del 8 de marzo es una oportunidad para visibilizar lo que aún es invisible. Es un llamado a la acción para que la sociedad y el gobierno tomen medidas concretas para garantizar nuestros derechos y nuestra seguridad. No podemos permitir que nuestras demandas sigan siendo ignoradas. Es hora de que se implementen políticas públicas efectivas que protejan a las mujeres y garanticen nuestra igualdad. Demuestren que quieren hacer el cambio, demuestren que efectivamente llegamos todas.

La lucha por los derechos de las mujeres no es solo una cuestión de género, es una cuestión de justicia social. Todos, independientemente de nuestro género, debemos unirnos en esta causa y trabajar juntos para construir un mundo más justo e igualitario. La marcha de mañana es un recordatorio de que no estamos solas y de que nuestra lucha es legítima y necesaria.

Es un día para recordar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia y para apoyar a las que siguen luchando por sus derechos. No permitiremos que nuestras voces sean silenciadas. Seguiremos marchando, seguiremos luchando y seguiremos exigiendo un cambio real y significativo. Porque nuestras vidas y nuestros derechos importan.

¡Somos muchas las victimas y pocos los sentenciados. Que la marcha de mañana sea un poderoso símbolo de nuestra resiliencia y solidaridad!

Aldonza González Amador Criminóloga y Empresaria Juarense

Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.