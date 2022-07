El CO está más organizado, es más inteligente, humano y sensible que el gobierno.

¿En qué baso mi aseveración? Hará cosa de una semana, se dio a conocer una declaración de El Mencho (no aseguro que sea cierta, no ando investigando, ni me corresponde) donde puntualiza con carácter de orden, acerca de respetar la vida y dignidad de sacerdotes, médicos y profesores que trabajan en zonas retiradas, me pregunto, ¿es qué esa declaración no correspondía a la procuración de justicia del estado mexicano? Días después se conoce el asesinato de la Dra. anestesióloga, Masiel Mexía Medina en San Juanito Chih. y dos días después, se encuentra golpeado y atado a un árbol al autor de ese crimen, con un arma de alto poder y una nota acerca de su culpabilidad, atribuyéndole además la violación de una mujer antes de dar muerte a la doctora. Luego entonces, iba totalmente en serio la advertencia del personaje anteriormente mencionado. ¿Qué clase de país somos cuando pasan cosas de esta naturaleza? ¿Un estado fallido? ¿En manos de quién estamos? ¿Viva la mexicana alegría?



¡Que gacho se portó presidente Biden! El trato que le dio a su contraparte mexicano fue descortés, despectivo, hiriente y aprovechado. Va este pobre hombre a su casa (país) y lo trata con desdén, no esperaba eso de usted POTUS, hizo que su invitado se acomplejara horriblemente y su lenguaje corporal fuera desastroso y de tan lastimoso nos dieron ganas de llorar, entienda que su país le dio la oportunidad de estudiar y prepararse, no todos tienen esa fortuna. Debería ser más compadecido Sr. Biden, su sonrisa sardónica a punto de no aguantar la risa, nos lastimó el orgullo, le dedicó sólo 50 minutos de su tiempo a una visita de tres días, no hay que ser… pero, «Hay un Dios«. También reclamo a la prensa de USA que no cubrió la reseña de la visita, entiendo que le tengan envidia porque este gobierno no es como los de antes que les daban abundante chayote, se adivina que perdieron privilegios como prensa fifí y neoliberal que son, me hubiera gustado ver en los titulares del Niu Yorq Tains (ya ven, no se ni dicir) todo lo concerniente a esta visita histórica, se están ganando que los acusemos con sus madres y abuelitas. Resumiendo, Biden, congresistas y prensa, ¡fuchi, guácala! Desde la república bolivariana de México… con amor (del bueno).

Cosas veredes Sancho.- el mundo actual es propicio para los menos preparados, para los incongruentes los que al parecer… están de moda. En Face por ejemplo, las cuentas mas insustanciales son las más populares, los comentarios o contenidos banales arrasan. En tiempos actuales, las construcciones son de lo más endeble, los héroes de plástico, los vaqueros nylon, las curvas en las mujeres de silicón, la pavimentación de papel cebolla, los políticos de pacotilla… así podría seguir. Quiero referirme ahora a las películas malhechotas, no cuidan los detalles, ¿cómo una pistola puede disparar un número ilimitado de tiros? ¿Por qué al muchacho chicho de la película gacha, en una lluvia de balas no le toca ninguna? Ultima observación (entre miles), ¿sabe usted cuánto pesa un lingote de oro? Nada menos que 12.4 kgs. y en las películas salen aventándolas (en algunos casos) como si fueran pelotas de sóftbol, o bien transportando muchas de ellas con una facilidad asombrosa. Recordemos que su tamaño es similar a una barra chica de queso, su peso atómico es lo que mucha gente no alcanza a comprender, por lo pronto, ¡viva lo mal hecho!

Un puma para presidente de Juárez.- el pasado martes 12 de julio, fue entrevistado el aguerrido líder social, José Luis Rodríguez Chávez y manifestó sin cortapisas su intención para (en su momento), lanzarse como candidato independiente a la presidencia de su adoptivo por 39 años Cd. Juárez. La idea surgió de los muchos que sabemos de su larga lucha por un Juárez mejor, podemos asegurar que no se busca el poder en sí, sino empezar la ya urgente reconstrucción de la frontera. Dio datos precisos, con aplomo y conocimiento de causa, les pregunto, ¿cuántas personas conocen que se les haya ofrecido la Secretaría de Obras Públicas del Estado y lo hayan rechazado? Pues José Luis Rodríguez lo hizo. No me cabe duda que el Arq. es una opción inmejorable para ser presidente municipal de esta cada vez más olvidada frontera, su intención de gobernar de la mano con la ciudadanía es auténtica. Seguido en mis artículos periodísticos me pregunto, ¿por qué las personas valiosas y honorables no se postulan para un cargo público? ¡Esta es nuestra oportunidad amigos juarenses!