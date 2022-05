“La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el transcurso de momentos en su vida, los elementos socioculturales y políticos de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad y pensamiento bajo la influencia de experiencias, sucesos, información y de agentes sociales.”

No es de sorprenderse nadie por las razones que el presidente López Obrador ha mandado al Congreso la prometida iniciativa de Reforma Electoral, bueno no sorprende para aquellos que creemos conocer al político estratega consumado que es el presidente.

De antemano se sabe que por actitud de sobrevivencia política, más que por razonamiento, los partidos opositores PRI-PAN-PRD-MC y sus diputados rechazarían la iniciativa de reforma constitucional del presidente, las causas a mi juicio son dos:

1.- Los dineros para los partidos.

2.- La reducción de 200 diputados y 32 senadores.

Lo demás les importa un reverendo cacahuate, los dineros es lo que les hace mucho ruido para no aceptar la iniciativa presidencial de Reforma Electoral.

Con respecto al INE los opositores lo tomarán como bandera política para centrar el debate y la atención en el punto de “quieren desaparecer el INE” cuando la iniciativa busca reconfigurar lo ya existente como cambiar el nombre y meter al nuevo INEC a un verdadero control del despilfarro como hoy se viene haciendo, el INE solo cambia de nombre y se reestructura en una forma mucho más democrática y eficiente y alejado del partidismo en que hoy se encuentra, es solo cuestión de como se quiera ver la iniciativa.

La iniciativa de Reforma Electoral sí busca desaparecer los despilfarros y abusos, eso si busca la iniciativa sin duda alguna, esta hecha para ello.

Pero veamos el primer punto, LOS DINEROS para los partidos, cuando es una muy vieja añoranza de los ciudadanos el que los partidos políticos TODOS, incluyendo MORENA, dejen de tener inyección de RECURSOS PÚBLICOS y que solo disfruten de prerrogativas cuando van a elecciones, únicamente en ELECCIONES podrían disfrutar de recursos para sus gastos de campaña.

Hoy en día los PARTIDOS POLÍTICOS todos vienen prácticamente siendo entes corporativos que reciben RECURSOS PÚBLICOS para el sostenimiento de esas estructuras corporativas en donde los altos directivos de los partidos gozan de beneficios superiores a cualquier empresa corporativa privada, con toda una estructura a su servicio que en nada beneficia a los militantes y al país, son estructuras de derroche y banalidades para beneficio de súbditos y amigos, beneficios para la servidumbre a su servicio con extensiones en todo el país, son las estructuras partidistas acomodaticias a amigos y servidumbre sin chamba, y bien pagados.

La reducción de prerrogativas que se les entregan a los partidos vía el INE hoy sirven para darles “vida” a partidos como el PRD y a estas alturas pudiera ser también el PRI.

Estos dos partidos opositores sus posibilidades de supervivencia política, si se les quita el ingreso de RECURSOS PÚBLICOS para su operación, sencillamente se van al sepulcro, no aguantarían poder mantenerse sin dineros públicos y mecho menos obligados a tener que subsistir de las aportaciones de simpatizantes y militantes, también regulados en la iniciativa de Reforma Electoral del presidente.

Para darnos una idea, en el año 2018 las elecciones y los partidos les costaron al ERARIO PÚBLICO la cantidad de 68.3 mil millones de pesos y de continuar asi para el 2024 los partidos y el INE demandarán más de 78 mil millones de presupuesto a ejercer.

El Estado mexicano destina cada año alrededor más de 11,000 millones de pesos en subsidios con RECURSOS PÚBLICOS destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la manutención de aparatos burocráticos, solo para los partidos fuera de aportaciones para campaña, solo para operación y funcionamiento.

Además del presupuesto asignado a órganos políticos locales electorales que al 2018 fue de 13.3 mil millones de pesos ya incluidas las ampliaciones presupuestales, esto más lo entregado al INE cada año.

Es por ello que la iniciativa propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes y a esto le tienen PANICO los partidos opositores.

No van con la Reforma Electoral porque se les acaba su modus operandi a los liderazgos y no están dispuestos a ser “Lideres honorarios” y sus verdaderos dueños de los partidos no están dispuestos a que el costo operativo de ellos sea con cargo a sus bolsillos, por esto NO VAN CON LA REFORMA, los partidos son un negocio productivo para los liderazgos y no lo van a dejar.

Por el lado de restarle diputados y senadores al Congreso Mexicano por supuesto no estarán de acuerdo porque SE VEN tremendamente rechazados por los ciudadanos que difícilmente alcanzarán una participación en el Congreso como la tenían gracias a los plurinominales, van rumbo a partidos MINORITARIOS en extinción, además de que se les acaba el negocio de la venta de Diputaciones y Senadurías a sus líderes partidistas.

La forma propuesta en la iniciativa contempla algo diferente a lo que hoy realmente tenemos, NO ES QUE DESAPAREZCAN PLURINOMINALES simplemente el Congreso se conforma con 300 Diputados y 96 Senadores dando paso a una nueva modalidad electoral para Diputados y Senadores.

La iniciativa dice que su elección será a través del SISTEMA DE LISTAS de candidatos por entidad federativa. La aplicación de este método daría como resultado la representación plural más amplia existente en la historia del país ya que los ciudadanos votarían por el listado que el partido presente y dependiendo el porcentaje de votación obtenida por los partidos será el número de diputados que le corresponderá a cada partido de lo que le corresponde a cada estado, respetando el enunciado numérico de la lista presentada por los partidos a los ciudadanos por lo que todos los partidos participantes en la elección van a tener representación en el Congreso, cualquier partido que participe al menos podría alcanzar un diputado.

Los ciudadanos votaremos por un partido político y su listado, del resultado de la elección porcentualmente cada partido obtendrá los diputados que le corresponden por su votación.

Con respecto al órgano electoral la Reforma Electoral propuesta por el presidente propone que El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes.

Habrá que tener muy presente que el INE, desde su creación hasta la fecha, ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los OPL, al grado de realizar o verificar prácticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos órganos, salvo la investigación y sustanciación de quejas; el registro de candidatos, cómputos y declaración de validez. Contar con una autoridad administrativa única abonará a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana.

El hoy INE, desde que cambió su nombre de IFE, ha venido engrosando su administración con tal robustez que se ha convertido en un organismo altamente costoso para el país con una burocracia dorada que ha discriminado a los verdaderos trabajadores del Instituto dejándolos aún lado de prestaciones que les permitan coadyuvar a tener sueldos decorosos, solo los funcionarios de primer nivel y los consejeros disfrutan, en flagrante violación a la ley, de ingresos netos muy superiores a sus pares de otros organismos públicos, incluso están amparados en contra de la aplicación de la ley.

La iniciativa de Reforma Electoral acomoda al nuevo Instituto Electoral (INEC) a una realidad apegada íntegramente a las necesidades del país y a las eficientes estructuras promoventes y controladoras de las elecciones, de las consultas y de las leyes electorales, apartidistas.

El presidente sabe que ni en este periodo de sesiones será considerada la Reforma Electoral y sabe muy bien que la Reforma no pasará en el próximo periodo ordinario que inicia en Septiembre al ser requerida la mayoría calificada y eso solo se logra con algunos votos de los opositores.

¿Entonces que busca el presidente?

El presidente López Obrador busca poner en la agenda nacional la Reforma, busca concientizar a la sociedad del gran avance democrático que promoverá la Reforma y sobre todo SE BUSCA socializar la iniciativa de Reforma Electoral.

Socializar la iniciativa de Reforma Electoral del presidente López Obrador es el antídoto necesario y suficiente contra la ofensiva de rechazo de los opositores.

El enfrentamiento de los partidos opositores PRI-PAN-PRD en contra de la sociedad por esta Reforma, después de la eléctrica, será de brutales consecuencias para ellos en vía a las elecciones del 2024.

En estrategia comercial en los negocios lo primero que debes hacer es conocer a tu competidor y conocerlo de tal manera que te garantice enfrentarlo con éxito y darte la oportunidad de ir tomando su mercado.

En política hoy nos damos cuenta que los opositores desconocen completamente a su adversario, y más lo desconocen rompiendo los puentes de negociación como lo han hecho estos tres últimos años.

El odio y el rencor por lo perdido en 2018 no les ha permitido asumir su papel de opositores como tal, sencillamente han consolidado el estar MORALMENTE DERROTADOS, ese es su guía, ese es su camino, ese es su destino.