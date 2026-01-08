Regalar petróleo a la dictadura cubana es una traición a la patria

Publicidad - LB2 -

Hay decisiones que no admiten eufemismos ni coartadas retóricas y regalar petróleo a la dictadura cubana es una de ellas. No se trata de cooperación internacional ni de diplomacia solidaria: es la transferencia directa de un recurso estratégico de la nación para sostener a una dictadura que ha negado libertades, empobrecido a su pueblo y convertido la dependencia en método de gobierno. Llamémoslo por su nombre: es una traición a la patria.

Mientras millones de familias mexicanas padecen carencias elementales —seguridad, salud, educación, infraestructura— el gobierno de Morena decide desviar riqueza nacional para apuntalar a la peor dictadura de nuestro continente. El petróleo no es un símbolo ideológico ni un botín partidista: es patrimonio de la nación y su destino debe responder al interés público, no a afinidades políticas ni nostalgias ideológicas.

El agravio es doble. Primero, porque se compromete un recurso estratégico en un contexto de enormes necesidades internas. Segundo, porque se hace con opacidad, sin un debate público serio, sin rendición de cuentas y sin una evaluación transparente del costo de oportunidad que este “regalo” impone al país. Cada barril enviado es un hospital que no se equipa, una carretera que no se construye, una escuela que no se repara.

México podría —y debería— destinar esos recursos a prioridades impostergables: fortalecer el sistema de salud con medicamentos y personal suficientes; garantizar seguridad; invertir en infraestructura productiva que detone empleo y competitividad; apoyar al campo; modernizar escuelas y universidades; y, sobre todo, respaldar a las familias que hoy resisten con dignidad la carestía y la incertidumbre. Eso es solidaridad auténtica: con nuestra gente, en nuestro territorio.

La incongruencia alcanza niveles insultantes cuando se observa el contraste regional. El gobierno de Morena demuestra ser más solidario con la dictadura cubana que con Chihuahua. A nuestro estado se le niegan recursos justos, se le regatea infraestructura, se le abandona frente a crisis de seguridad. Chihuahua produce, aporta y cumple; recibe, en cambio, desdén centralista. ¿Cómo explicar a los chihuahuenses que hay petróleo para sostener un régimen extranjero, pero no presupuesto suficiente para atender nuestras urgencias?

Este no es un debate ideológico, es un asunto de soberanía y responsabilidad republicana. El Estado mexicano no puede erigirse en mecenas de dictaduras mientras incumple sus obligaciones básicas con sus ciudadanos.

Por ello he presentado una reforma constitucional para prohibir expresamente el regalo de recursos estratégicos —como el petróleo— a gobiernos extranjeros. La nación debe blindar su patrimonio frente a decisiones discrecionales que comprometen el futuro. La Constitución no puede ser rehén de ocurrencias ni de afinidades partidistas; debe ser el dique que proteja el interés general.

Defender esta reforma es afirmar que los recursos de la nación se administran con criterio de Estado, no de facción. Es decir con claridad que la solidaridad empieza en casa y que la soberanía no se negocia. Quien regala el patrimonio nacional traiciona la confianza del pueblo y debilita a la República.



Porque una nación que entrega su petróleo a una dictadura mientras abandona a su propia gente renuncia a su dignidad. Y México no nació para arrodillarse ante regímenes extranjeros, sino para honrar a su pueblo. Defender nuestro petróleo es defender la patria; prohibir su regalo es un acto de justicia histórica. Quien se oponga a ello, que lo diga de frente: estará eligiendo a las dictaduras antes que a su patria.

