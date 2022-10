Redes sociales, peligro latente

Domingo, día de purificar la mente, alejándonos cuanto sea posible de la tenebrosa… política. Hace dos semanas, hablaba de las extorsiones de que son objeto personas solitarias que buscan (equivocadamente) el amor en las diferentes plataformas sociales. El asunto es algo más complejo que eso, las referidas redes se han convertido en un problema social y su exagerado uso ha llegado al nivel de adicción, tan perjudicial como el alcohol, el juego, el tabaco y las drogas. Se pierden millones de horas/hombre al día, es decir, la productividad de un país, sufre un grave deterioro porque inconscientemente, muchas personas deciden voluntariamente estar presos en las garras de esa adicción. ¿Qué impulsa al ser humano a estar al pendiente de la vida de los demás? ¿Y si mejor se atiende la propia? Sería más racional.

He de mencionar que nada es gratis, todo tiene un costo, me explico. La mayoría de las personas creen (equivocadamente) en la gratuidad de Facebook, Twitter, You Tube, WhatsApp y otros, no es así, esos gigantes al captar nuestra atención, gustos y preferencias obtienen grandes utilidades, por sentido común, gratis, ni las puñaladas. Debo hacer mención, de la vertiente positiva de las redes sociales, esto es el uso comercial de las mismas en un mercado cada vez más globalizado. Se dice que incluso el futuro de los locales comerciales es incierto, ante el formidable avance de las ventas virtuales y entrega a domicilio.

Fentanilo, la droga del nunca jamás.- me encuentro horrorizado con esta nueva y letal droga, quizá no sea el indicado para abordar el tema, debido a que no soy experto en la materia, ni aún consumidor ocasional de ninguna droga, vamos ni de las sociablemente aceptadas como alcohol y tabaco (me considero, rabiosamente abstemio). Sólo que he visto en reportajes televisivos de esa substancia y los efectos devastadores que tiene en el organismo de sus consumidores. Se dice que es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la cocaína. ¿La humanidad pretende extinguirse? Amemos la vida. ¡No tengo más comentarios al respecto!

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.