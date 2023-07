! Quihubo Cabrón!!!

Publicidad - LB2 -

In Memoriam: Arturo Armendáriz Díaz

Dios te llamó sin darme la oportunidad triste y póstuma de contemplar tu bello rostro de hombre sesentón, que con justicia desde siempre te hizo ser reconocido como “El Bambi”.

Tu Noble Corazón dijo, suficiente, para una Vida que estuvo llena de Amor y Desafío discretos; siempre se piensa que la apariencia significa diferir para siempre el memento mori, nunca nos preparamos realmente para asumir nuestra inevitable mortalidad, el hoyanco ontológico que inevitablemente nos espera, aunque en el fondo intuyamos que la Vida es Muerte y la Muerte es Vida.

No te vi ni te veré jamás, muerto. Las condiciones físicas así se presentaron y propiciaron, cosas del Misterio de la Providencia. Por cierto, me basta y sobra la memoria permanente en mi Alma al siempre recordarte con tu sonrisa de hombre realmente inteligente, no pocas veces irónico, incluso mordaz cuando así lo requería el impulso intelectual de las ideas. Mas allá del formol final del rito mortuorio, estará siempre tu pasión discreta, el viento enamorado de tu Alma jamás acotada por prejuicios, convenciones o presiones censuradoras. Rebelde silencioso y siempre respetuoso de una vida “sin chismes”.

Siempre con entendimiento pedagógico, pero con amor irrenunciable a la vez, condujiste mis posibilidades cognitivas por un rumbo libre pero con el sentido propio de aquél que quiere encontrar su identidad en la vida. Siempre fuiste consciente de que me precediste en el acto generador y fecundo, amoroso del encuentro de mis Padres, tuviste la tolerancia amorosa de apoyar mis límites y mi circunstancia en desarrollo, hoy, en tu presencia ausente, entiendo mejor que nunca la alegría profundamente humana que esa actitud representó.

En Nuestra memoria familiar quedan tesoros de convivio infinitos en la cercanía cotidiana con nuestros Papás, de bendición prolongada, por cierto. No hubo déficit de cercanía, nos hicimos sentir hasta la divina saciedad el privilegio de la fortuna de haber sido hermanos en esta Tierra; cantamos infinitamente, acompasados por el pulso de tu guitarra, con todo y las diferencias de temperamento y personalidad a lo largo de nuestras respectivas existencias, el canto festivo por la vida, esa fuerza mayor, nos unió en todo momento.

La inteligencia estratégica y organizacional fue un espléndido ejercicio formativo que pude transitar gracias a tu generosidad de hermano, un proceso delicioso de aprendizaje alimentado por abundantes lecturas de autores y temas que pude integrar a las lógicas de mi propio ámbito profesional, fue y será mientras dure mi vida, una capacidad complementaria a mi vocación comunicativa, lo percibiste y lo impulsaste.

La literatura, propiamente la lectura, una de tus pasiones autodidactas fue también un goce que consumiste con voracidad intelectual. Siempre estuviste dispuesto para comprar libros de gran valor humanístico, fuiste un ejemplo de como llevar a efecto la complementariedad de las inteligencias técnica y de las humanidades, sospecho que algunas de tus adquisiciones fueron generosamente pensadas para mi proceso formativo propio, lo sé, interpreto quizá con egoísmo de hermano.

Pero por encima de todas nuestras vivencias maravillosas compartidas con nuestros Papás, todo lo vivido desde la aparición de nuestras conciencias, lo que transitamos en la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y el umbral de nuestra vejez, por encima de toda esa maravillosa travesía compartida, queda una conducta de respeto absoluto a la sagrada libertad del misterio individual de nuestras respectivas vidas, ese fue nuestro mayor punto de contacto.

Agradezco a Dios haberme sido dado como Hermano, hoy, que ya consumaste tu tránsito en este mundo, tengo la certeza de que donde estés, en algún lugar del Cielo, me estarás esperando con la sonrisa dulcemente inteligente con que siempre me comprendiste y amaste fraternalmente. También deseo reiterarte que siempre fuiste y seras Mi Hermano Mayor.

Y finalmente, para culminar este breve trazo de nuestra memoria, deseo con la sonrisa en mi rostro, que en algún tipo de eternidad, al presentir tu voz, pueda recibir en mi Alma, una vez más y para siempre, nuestro personal saludo:

! Quihubo Cabrón!!!

