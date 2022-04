“Ninguna actividad ilegal altamente lucrativa se podría llevar a cabo si no hay complicidad directa con las autoridades involucradas en prevenir, investigar y perseguir el delito y que en justicia, si llegan, queden protegidos por la impunidad.”

No puede haber ASESINO impune si la autoridad no se corrompe, la autoridad de los tres niveles de gobierno cotizan alto la prevención, la protección y impunidad, es su negocio, tienen el poder de la prevención, la investigación y la justicia en sus manos”.

Tienen la autoridad para construir escenas del crimen a modo, tienen la autoridad para presentar expedientes a modo con violaciones y errores procesales, tienen la autoridad para hacer lo que les venga en gana con la justicia para poder VENDER y cubrir con el manto de impunidad a cualquier posible individuo que con recursos pueda pagar el precio la impunidad.

Por lo tanto, no nos debe ser extraño las consecuencias de la impunidad, es la consecuencia de lo podrido que están las estructuras de prevención del delito, de la investigación de los delitos y la justicia en los dos niveles de gobierno, impresionante ver los videos acusatorios de los ciudadanos en Nuevo León donde directamente señalaban a funcionarios de justicia estatal, ciudadanos concentrados en el palacio de gobierno estatal.

Algo que llamó mucho la atención, y causó indignación, fue la decisión de la autoridad de dejar en libertad al principal sospechoso del caso de Debanhi de Nuevo León captado en video, hare referencia:

La agresión sexual incluye ataques como el abuso, la violación o intentos de violación, así como cualquier contacto sexual no deseado. Por lo general, un ataque sexual ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona sin su consentimiento con fines sexuales, incluso si el contacto es a través de la ropa.

Ojo con lo anterior, porque en este último caso de una jovencita asesinada en Nuevo León un presunto culpable fue liberado por un juez porque a su juicio el haberle tomado sin consentimiento por los senos a la chica Debanhi no había delito que perseguir, cuando hay video que muestra claramente el acto y que el padre de la jovencita le reclamó al juez, no hubo eco en la autoridad.

En la autopsia de la muerte, tiempo después de haberlo soltado, se diagnostica que la jovencita Debanhi fue violada sexualmente y asesinada con golpes contundentes en el cráneo y el cuerpo.

La agresión sexual adopta muchas formas, incluidos ataques como violación o intento de violación, así como cualquier contacto sexual no deseado o amenazas. Por lo general, una agresión sexual ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona de manera sexual, incluso a través de la ropa, sin el consentimiento de esa persona… y para el juez no había delito que perseguir, soltó al taxi de plataforma sin detonar siquiera una investigación sobre el individuo que estaba directamente involucrado en los últimos momentos de ser vista con vida la joven asesinada.

El primer intento, con agresión sexual, lo hubo en la persona de Debanhi, y con video como testigo de esa agresión sexual por parte del TAXISTA de plataforma al momento de subir la jovencita al taxi, y al existir esta agresión documentada en consecuencia existe un delito previo al asesinato de la jovencita poniendo al taxista como primer sospechoso del asesinato, sospechoso que no debió de haber soltado el juez, el padre de la jovencita se lo pedía que no lo hiciera… y lo hizo.

El MANOSEO sin consentimiento de la víctima es una de las actividades que son consideradas como agresión sexual consumada, en este caso la hubo y esta filmada por cámaras de seguridad de la misma zona donde se encontró el cadáver de la jovencita.

La violencia sexual se reconoce como una forma de dominio y poder sobre otra persona, a quien el agresor percibe como inferior u objeto sexual, es una forma de violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres, las niñas y los niños. Por ello, la violencia sexual vulnera la libertad y el derecho a decidir de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad, provocando daños graves a la salud física y mental de quienes son objeto de esta brutal violencia, el taxista tiene registrados antecedentes de ello.

El Artículo 260 del Código Penal en México menciona que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de esta columna se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen de acciones explícitamente sexuales que obligan a la víctima a rechazarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Todo lo anterior la autoridad judicial lo pasó por alto, tenían en captura a un potencial sospechoso del caso que después al aparecer el cuerpo se convierte en homicidio con violencia y violación.

Y podemos desglosar todo el Código Penal, pero el problema no son las leyes, son quienes aplican la ley, Ciudad Juárez es un claro ejemplo de ello en cuestión de agresiones a las jóvenes mujeres y no solo jueces, son policías, ministerios públicos, agentes de vialidad, taxistas, proxenetas, cantineros, moteleros, autobuseros y camioneros, coyoteros, todos esos giros comprometidos con la explotación mercantil voluntaria, o forzada, de la sexualidad por poderosos y carteles corruptores, acompañados por las drogas y el alcohol, que además son tolerados.

En la categoría de delitos sexuales se encuentran contemplados los siguientes nueve subtipos de delito: Abuso sexual, acoso sexual, corrupción de menores, hostigamiento sexual, incesto, otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, rapto, violación equiparada y violación simple.

¿Pero qué es lo que lleva a que estos escenarios se den y con horrible y alarmante frecuencia?

Bueno, lo que en concreto puede precipitar una agresión sexual es la presencia de ciertas variables circunstanciales, como una situación de estrés prolongada, el consumo de alcohol y drogas, un deseo urgente sexual, un grado alto de irritabilidad o la percepción de seducción o indefensión en la víctima, el rechazo y así como la probabilidad de que el acto quede impune siendo esta la variable que abiertamente se puede inhibir con autoridades éticamente comprometidas, competentes en su actividad y moralmente comprometidas con su trabajo y los valores sociales.

Baste hacer una presunción de costo de vida desde los policías hasta los jueces, pasando por todas las autoridades, para darnos cuenta que no es posible justificar los costos de vida que llevan, aunado a ello los vicios y las drogas que consumen, sencillamente no hay equilibrio y no lo hay porque el dinero mayoritariamente no proviene de ejercer su actividad de servidores públicos.

El hecho de la jovencita Debanhi en Nuevo León es uno más de muchísimos que a diario de cometen en el país y los resultados por justicia son extraordinariamente infructuosos, fallidos, nulos que descube los altísimos niveles de impunidad.

Quienes los cometen estos delitos de violencia, agresión y violación sexual son BESTIAS HAMBRIENTAS de estima y aceptación que por su propia condición son rechazados, BESTIAS que disfrutan con hacer sufrir a las mujeres e infantes que buscan para agredir.

El descubrimiento de más cuerpos de jóvenes mujeres en el área del Motel Dos Castillas de Monterrey Nuevo León y con fechas todas en el mismo mes de desaparecidas que Debanhi OBLIGARA a las autoridades a tender un cerco de investigación responsable y profunda en toda esa área, desde trabajadores hasta empresarios, iniciando con toda la capacidad en los gerentes y dueños del Motel donde fue encontrada Debanhi.

Seis cuerpos de jovencitas encontrados en la misma área y desparecidas en el mismo mes obligarán a las autoridades a resolver creíblemente este asunto que ha puesto de manifiesto la enorme impunidad y protección que venden las autoridades, nada se puede ocultar sin que las autoridades correspondientes estén de acuerdo, y son palabras del padre de la jovencita de Nuevo León.

Cierto, no podemos tazar con el mismo racero a todas las autoridades pero son las menos las comprometidas con su trabajo, pero si hay valores en las filas policíacas, ministerios públicos, jueces.

“Las Muertas de Juárez” nos debe retumbar en la cabeza a todos porque a pesar del paso del tiempo las cosas no han cambiado en mucho, y seguimos siendo testigos de la DESAPARICION DE JOVENCITAS en todo el país.

Desgraciadamente nos han secuestrado nuestra capacidad de asombro, y como sociedad aún no hacemos nada de fondo que resuelva las desapariciones y asesinatos de jóvenes mujeres.

La mujer es el altar de la vida.