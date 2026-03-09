Movilidad digna para todas las colonias

Publicidad - LB2 -

Hablar de desarrollo urbano no puede limitarse al crecimiento de la ciudad hacia nuevas zonas comerciales o fraccionamientos. El verdadero desarrollo se mide en la calidad de vida de quienes habitan las colonias, especialmente aquellas que durante años han quedado al margen de los servicios más básicos.

Hace unos días estuvimos en la zona de la 80 y Samaniego, en el Cerro de la Cruz. Ahí, como en muchas otras colonias de Chihuahua, vecinas y vecinos nos compartieron una preocupación constante: la falta de rutas de transporte público que realmente conecten sus hogares con el resto de la ciudad. Para muchas personas, trasladarse al trabajo, a la escuela o a una consulta médica implica caminar largas distancias o gastar más de lo que pueden pagar.

La movilidad no es un lujo, es un derecho. Cuando una colonia no tiene transporte digno, la desigualdad se vuelve más profunda. El tiempo que se pierde en traslados, el dinero extra que se gasta y la incertidumbre diaria de no saber si habrá cómo regresar a casa son realidades que miles de familias enfrentan todos los días.

Pero el transporte no es el único pendiente. En estas mismas colonias también persisten calles sin pavimentar, problemas de infraestructura básica y servicios que no llegan con la calidad que la ciudadanía merece. Son rezagos que se acumulan con los años y que terminan afectando directamente la vida cotidiana de las personas.

Escuchar a la gente en territorio confirma algo muy claro: la prioridad de la ciudadanía está en resolver los problemas reales de sus comunidades. No se trata de discursos ni de promesas, sino de atender con responsabilidad lo que durante mucho tiempo ha sido ignorado.

Hoy más que nunca es necesario que las decisiones públicas partan de la voz de las y los ciudadanos. Ellos conocen mejor que nadie las necesidades de sus colonias. Escucharles y actuar en consecuencia no solo es una obligación de los gobiernos, es el camino para construir una ciudad más justa, más conectada y con oportunidades para todas y todos.

Brenda Ríos Orgullosa Chihuahuense. Amo y respeto la naturaleza. Soy mamá de Alex Benjamin, Austria Camila y esposa de Alex LeBaron. Mi pasión siempre ha sido el servicio público/civil, me inspira luchar por grandes causas que cambien el mundo. Empresaria agrícola y consultora ambiental.