Montajes y necedades, los refritos abyectos de Claudio y Loret

Publicidad - LB2 -

El tiempo es el mejor aliado de la verdad y pone a cada quien en el lugar que le corresponde, el juicio popular, y de la historia, es implacable con el enjundioso como con el perverso, con el mentiroso y envidioso así como con el honorable, todos pasan por el filtro como resultado de sus acciones.

Hoy en día es ya muy difícil pensar una teoría político-social que no considere de una u otra manera la intervención del filtro que juzga nuestras acciones en la vida, todo es juzgado y dictado sentencia.

Pero aquellos que de tu vida quieren hacer un montaje perverso para dañarte son los que con el tiempo y las circunstancias conjugado con su historia, su ética y su honorabilidad será juzgados primero antes de hacerlo la historia.

- Publicidad - HP1

Quienes se dedican hacer de la mentira un montaje para hacerla parecer como verdad son las bestias sin valores, deshumanizados, sin honorabilidad, sin ética, sin principios que buscan por cualquier medio desacreditar a su adversario, son los mercaderes de la comunicación que se protegen con el principio de la reserva de la fuente para calumniar buscando causar daño moral, social y político.

Existen empresas verdaderamente eficientes para hacer montajes a partir de nada, de una foto o de una mentira y son dirigidas por los más corruptos que hoy tiene el país.

Pero busquemos entender lo que es un MONTAJE, la real academia de la lengua española lo define como “aquello que sólo aparentemente corresponde a la verdad” lo que puede dar a una mentira montada como verdad o una presunción sin sustento sólido montada como verdad.

En los medios de comunicación lo que la gente compra es la historia de ética y credibilidad del comunicador unos, y otros compran la empatía de lo expuesto con su pensamiento y creencia sin importarle si el comunicador tiene un historial ético con una credibilidad sustentada por su quehacer periodístico, de investigador y de comunicador.

Hoy vuelven a las andadas el LatinUS y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad los dos con serios, y graves, antecedentes de carencia de ética, seriedad, profesionalismo demostrado lo perverso y de hasta dónde podrán llegar con tal de dañar a los adversarios de sus clientes como viles mercaderes de la comunicación el primero y el segundo con un claro interés de demeritar al gobierno federal subsidiado por las agencias del Congreso de los Estados Unidos por lo que su opinión, investigación se convierte en un acto mercantil ampliamente remunerado desde el exterior, el primero liderado por Carlos Loret de Mola y el segundo por Claudio X González.

Como no tienen NADA con que enfrentar al presidente López Obrador se han ido sobre los hijos olvidándoseles que el presidente fue muy claro y contundente en su toma de posesión donde “se deslindaba de cualquier acto bueno o malo que cometieran sus hijos mayores y toda su parentela”, ya, para empezar, por ahí están bien fregados Loret y Claudio X., sin embargo, se ha dedicado a utilizar a los hijos para golpear al presidente, incluido el menor de edad.

Veamos si no, su “investigación” hecho reportaje sobre los AMIGOS DE ANDRÉS de Loret de Mola, inicia con una empresa que tienen socios, ponen los nombres de los socios, y uno de esos socios tiene parentesco cercano con el Representante Legal de la empresa, pero este señor representante legal tiene un amigo que es muy amigo de Andrés López Beltrán y esta empresa supuestamente, no mostró prueba alguna, se enriqueció con una obra por 100 millones de pesos en el cierre del aeropuerto de Texcoco… y ya con eso se le van a la yugular al hijo del presidente, ¿en dónde está la culpabilidad de Andrés López Beltrán? Y presentan fotografías siendo estas de “Andy” en fiesta con sus amigos, ese es el sustento de Loret de Mola quien se escuda en afirmar que en lo que ha dicho no puede revelar sus fuentes.

Una vez más, cobardemente, se escuda en un montaje más en la lista que tiene en su haber, que fácil le es a Loret construir una historia y presentarla como verdad y no solo eso, impulsarla para destruir… ¿periodista? O ¿mercenario de la comunicación?

Y la investigación de la gente de Claudio X González en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad vuelve al refrito de la casa gris de Houston con la presentación de la casa donde vive Ramón López Beltrán en la Ciudad de México mostrándolo molesto porque estaban invadiendo su privacidad y molestando a vecinos y familia, respuesta natural de cualquiera de nosotros ante la embestida de la gente de Claudio X González.

Si usted observa la casa es una casa de clase media alta y hasta ahí, pero ni eso le quieren permitir a los hijos del presidente.

Si le rascamos el modo de vida a Claudio X González resultará muchísimo más ofensivo para los mexicanos que la casa blanca de Peña Nieto pero no se trata de eso y ni caer en sus mismas perversidades porque su modo de vida es suyo y solo a él le corresponde mostrarlo, hijo de un potentado empresario de compañía líder en el mercado por supuesto no esperamos que viva en un jacal.

Yo sostengo, y los invito a reflexionar, si los hijos del presidente López Obrador han cometido ilícitos y corruptelas VAMOS DENUNCIÁNDOLOS ante los tribales y/o ante las autoridades correspondientes y aportando todas las pruebas que sostengan sus dichos, el no hacerlo son actos perversos y de cobardes.

No tienen nada de nada más que las ganas de estar jodiendo, son miserables y dolidos porque hoy sus fortunas restan o no crecen y eso los hace mercenarios de su actividad política y de comunicación.

Practican un activismo mercenario los dos abyectos personajes.

En el Senado los Senadores Morenistas, y sus aliados, les han puesto el ejemplo a los opositores al señalarles con demandas, juicios, investigaciones y gente detenida el asunto de la MAFIA INMOBILIARIA mientras los opositores respondían con los dichos de Loret y Claudio X.

De ese tamaño es lo que tienen los opositores, todo tan falso como ellos mismos, no dan para mas.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.