¡Miente como respira..!

Publicidad - LB2 -

No necesito decir a quien me refiero, ¿o si? Para los despistados, ¡Es Lóquez! Con bombo y platillo, papel picado, dianas, globos y serpentinas, anunció en su delirante mañanera que, «Había bajado el número de pobres en México«. Naturalmente, el público se le entregó, los vítores fueron estridentes, hubo desmayos y algunos se hincaron con un fervor nunca antes visto, si ha estado en una plaza de toros, hubiese sido sacado en hombros. El hijo del hombre… ecuánime, solo sonreía beatíficamente y agradecía modestamente las muestras de cariño (acarreado, comprado) espontáneo.

¿Bajó el número de pobres en nuestro país, si o no? Si bajó en alrededor de 5 millones de personas, luego, explicaré donde se encuentra el truco, espere un resultado sorprendente y con el sello de la casa (presidencial) cómico. Primero, he de mencionar que quien empezó la fiesta fue el pacheco Vicente Fox, cuando dividió el concepto pobreza en 2 partes, pobreza moderada y pobreza extrema. Esa mañosada hizo que el número de pobres, así segmentado se redujera en automático. ¡Que vivos! Tontos no son, se hacen para tragar a puños.

- Publicidad - HP1

Lo que no dijo Lóquez.- es a donde se trasladaron esos 5 millones que dejaron la pobreza, he ahí lo vacilón. La mayoría de la gente, entiende que si dejaron la pobreza emigraron a cualquier estrato de la clase media, no es así, esas pobres criaturas, descendieron a la pobreza extrema (para los que no entienden, se hicieron más pobres). No estoy seguro que Lóquez por su cortedad intelectual entienda esto, dándole el beneficio de la duda, quizá solo repitió como loro lo que le apuntaron en el libreto. Para terminar de aguarles la fiesta, el número de personas sin asistencia médica gratuita, en el 2018 era de 20 millones, hoy, 2023 es de 50 millones, ¿primero los pobres?

Algo se tiene que hacer con asesinos torvos en México.- hace una semana, di cuenta del golpeador de indefensos apodado por si mismo como, El Tiburón. Hoy, existe un infeliz que superó en crueldad al anteriormente mencionado. Se trata de Miguel N, me inconforma que no se de a conocer la identidad completa del criminal ¿por qué se le protege si está plenamente comprobado su crimen? Hará cuestión de 4 días, transitaba por las calles de León Gto, la mujer de 38 años cuyo nombre era Milagros Monserrat, cuando fue interceptada por Miguel N cuchillo en mano, con intención de asaltarla, la mujer se aterrorizó y suplicó por su vida, le repitió que no traía nada, el maldito la despojó de la bolsa y le infringió 5 puñaladas que le ocasionaron la muerte en un charco de sangre. La infortunada víctima cumplia años ese día. Como que ya estuvo bueno, ¿no cree? ¿Y si se implanta de nuevo la pena de muerte en México? ¿Estaría usted de acuerdo?



«No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra»

Friedrich Nietzsche



«La estadística es una ciencia que demuestra que, si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno»

George Bernard Shaw



«Los hombres no tienen más que dos frenos: la vergüenza y la horca»

Ugo Foscolo



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.