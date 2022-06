Transcurrió un año completito desde que María Eugenia Campos Galván fue electa gobernadora constitucional del estado de Chihuahua y nueve meses de que tomó posesión del cargo y hasta ahora lo más trascendente que ha hecho es ajeno totalmente a la responsabilidad que gran parte de los chihuahuenses le encomendaron.

No obstante que los diputados del bloque mayoritario en el Congreso del estado, integrado por PAN, PRI, un diputado de MC y otra del PT, le han generado las condiciones para que obtenga un poder casi absoluto, en lugar de utilizar esas potestades en favor de los ciudadanos, las ha aprovechado para beneficio propio al involucrarse de manera frívola y desbocada en una campaña con la finalidad de obtener la candidatura a la presidencia de la República para representar en las elecciones del 2024 a la alianza Va por México, que comanda Claudio X González, quien ha utilizado a contentillo a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática con los patéticos resultados obtenidos por ese bloque en el proceso electoral del pasado domingo.

Creo que Campos Galván debería voltear al pasado reciente y revisar el camino recorrido por su viejo (¿ex?) amigo el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez. A éste lo engolosinaron con el dulce de que podía ser candidato a la Presidencia de la República y de esa manera lo llevaron a realizar toda una serie de barbaridades con los recursos públicos de los chihuahuenses para apoyar los proyectos del Partido Revolucionario Institucional en el país y al final ni candidatura, ni poder; terminó preso cual vulgar ladrón.

- Publicidad - HP1

A diferencia de Maru Campos, Duarte Jáquez se fue involucrando en el sueño guajiro de ser candidato del PRI a la Presidencia de la República luego de cumplir su primer periodo de tres años al frente del Gobierno de Chihuahua; mientras que su sucesora, no bien rindió protesta al cargo empezó a creer en las voces de quienes papalotean a su alrededor y le aseguran que, de obtener la candidatura, existen posibilidades de triunfo.

Al margen de que lo antes expuesto pudiera llegar a concretarse, que la verdad lo dudo, en estos momentos alguien tiene que tenderle un cable a tierra a la mandataria chihuahuense y decirle que lo primero es cumplirle a Chihuahua, que enfrenta graves problemáticas en materia de desarrollo social, de (in)seguridad, de salud, educación y de orden financiero, y que debe enfocarse en buscar soluciones a todos esos temas, es decir, gobernar y, una vez transcurrido el periodo para el que fue electa, entonces sí embarcarse en cualquier otra aventura.

Retó a cualquiera de sus promotores oficiosos a que me muestre un listado de los logros de Campos Galván. Obras no hay, ni siquiera ha terminado las que dejó inconclusas su antecesor, también panista; escasean en el estado los medicamentos y las quejas por la atención prestada en los servicios de salud estatales son cosa de todos los días; en materia financiera, contrario a lo que ofreció en campaña y en su discurso de toma de posesión, utilizó de manera inmediata el crédito a corto plazo, incrementó la de deuda de largo plazo y, no conforme, alargó los temporalidad para liquidarla; emprendió una política recaudatoria en materia de cobro de impuestos y derechos, a pesar de que la economía de las familias chihuahuenses se encontraba deteriorada como consecuencia de la pandemia por Covid 19; ha pasado más días en el extranjero y en otras entidades de la república, que en los municipios de Chihuahua, con excepción de Chihuahua y Juárez.

La lista de inacciones, omisiones y agravios en contra de los chihuahuenses puede continuar, pero con esos ejemplos basta para darse una idea de que a Campos Galván habría que advertirle que primero se aprende a caminar y luego a correr, aunque es obvio que ella ya siente que flota, ha despegado los pies del suelo y, sin haber engullido el plato que tiene ahorita en la mesa, manifiesta de manera desfachatada que tiene hambre y que el 2024 la mueve muchísimo. ¡Por favor!