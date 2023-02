Magistrada Norma L. Piña Hernández, ¿cómo se atreve?

Publicidad - LB3 -

La semana pasada hable de la herejía con tendencia a la blasfemia de Marce y su irrespetuoso equipo de campaña, al desafiar las tajantes órdenes de aquel que como San Francisco de Asís tiene «Alma de querube, lengua celestial«. Algunos irreverentes lo llaman de manera escatológica por improperios asquerosos como los que acostumbra decir. Ahora, la presidente de la SCJN se atrevió a permanecer sentada cuando arribó majestuosamente el verbo encarnado (ysq) al presídium instalado con motivo del día de la Constitución. Me extraña que la magistrada no sepa que el supremo está muy por encima de la Constitución misma y los símbolos patrios (bandera dixit). Si hubiera justicia, el aludido no debería ser recibido de pie sino de rodillas (hincados) y con la cabeza gacha. Fuera de sarcasmo, felicito de forma entusiasta a la Dra.(ella si) Norma L. Piña Hernández por plantarle cara a quien según la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es su par. López IV (López Portillo III, López Mateos II y López de Santa Anna I) debe entender que para sus lacayos es un ser divino, no así para las personas que tenemos uso de razón y sobre todo dignidad.

Layda Sansores, la gobernadora del Ca$h.- si, la misma que se la da de impoluta (lean bien, no quiero problemas), gente cercana a ella fue captada (en video) recibiendo sendos envoltorios con billetes en papel de estraza, ¿acaso ignoran que el efectivo está totalmente prohibido en oficinas de gobierno? La forma de defensa de Layda fue la tradicional, hacerse la víctima y denunciar una campaña en su contra por los conservadores y neoliberales, por cierto, ambos adjetivos se contraponen, así como revolucionario e institucional. Buen desmadrito se traen los gobiernos de la 4T, abusan de la, credulidad, incondicionalidad, mansedumbre e incoherencia de sus adoctrinados súbditos.

Morir de amor.– cual romántica canción, así la fotografía de la gobernadora de Chihuahua con el presidente de México. Muy acorde al mes del amor. A decir verdad, el masculino (como dicen en las noticias) se mostró menos efusivo que la femenina, él, cual Pedro Navajas (consciente de su galanura) solo se dejó querer, ella si, entregada sin reservas, como Ali McGraw en la mítica película,»Historia de amor«. La foto causó revuelo en ambos bandos políticos, persignados (azules) y violentos (guindas), flotó en el ambiente el rechazo de unos y otros. En lo particular, me resultó bastante graciosa y ridícula, ¡al fin políticos! Lejos, muy lejos quedó aquella desafortunada expresión de la gobernadora, quien prometió partirle la madre a Morena, ¿será?

Lo que pasa en el CERESO de Juárez es para la historia. El acondicionamiento de algunas celdas es inconcebible y cómico, tenían jacuzzi, Air Conditioned (aire acondicionado, refrigeración), el tan de moda Ca$h en abundancia, pantallas y todo tipo de aparatos eléctricos y cuanto lujo se pueda imaginar. Además de drogas y armas de alto poder (que hubieron ser destruidas por una aplanadora). La exageración es que tenían una puerta para salir a la hora que les diera gana, ¿qué clase de cárcel en cualquier parte del mundo ofrece esas facilidades? A ese paso, tendrá en un corto plazo, un casino Topless, hipódromo y galgódromo, un hotel 5 estrellas, una torre Centinela… Cd. Juárez, tierra de excesos, donde la realidad converge con la fantasía, donde el absurdo es posible, donde según la creencia antigua, «Se recogen los Dlls. con la escoba«. ¡Adió!

