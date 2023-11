Los lapsus de la Gálvez

Publicidad - LB2 -

“Hay muy malos priistas que yo no trabajaría, como Bartlett o como Alito, o como ahora el exgobernador de Hidalgo Fayad, no, que, pues, ahí se habla de una estafa siniestra de 2,000 millones de pesos en Hidalgo…” Xóchitl Gálvez, rueda de prensa en Chiapas.

Semanas atrás, la cada vez más desinflada candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, tuvo la ocurrencia -una más- de dejar muy en claro lo que seria su “regla de oro”. La precandidata estableció que con ella habría un cambio radical en el gobierno porque en su gobierno no habría “…ni huevones, ni rateros, ni pendejos”.

Obviamente que la chunga se desató duro en las redes sociales, y como no, si en ese mismo templete se encontraban no pocos personajes a los que les acomoda perfectamente uno, dos o hasta los tres epítetos enunciados por la señora X. Empezando por los lideres de los tres principales partidos que conforman el frente opositor.

A Marko Cortez y a Jesus Zambrano le acomodan cabalmente las opciones uno y tres; Alito Moreno serial el ganador indiscutible de la opción dos, y el impresentable Vicente Fox tiene todo el derecho para competir en las tres categorías. Y esa seria solo una breve muestra de lo que le acompañará en su inminente campaña.

La pobre señora X quiere parecer pueblo, y piensa que hablando de manera desparpajada y vulgar l@s elector@s mexican@s la van a ver como una opción viable para remplazar al presidente López Obrador. La realidad es otra, y lo cierto es que cada vez, con sus ocurrencias y sus desconexiones cerebrales, es decir, sus lapsus brutus no solo pierde más simpatías entre quienes van a elegir a la próxima presidenta, sino entre quienes se supone, le van a hacer la campaña.

Va en prueba, un par de ejemplos.

Alla por el mes de agosto pasado, la entonces aspirante a precandidata, declaraba con todo el desparpajo y la ignorancia de la que suele hacer gala que “…Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba con (Vicente) Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije: ‘va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura”.

Ni Fox pudo meter las manos por ella, porque en realidad lo que ocurrió durante el gobierno del aludido, fue que el protector de pedersatas Kamel Nacif, quien estableció dicha maquiladora, lo único que hizo fue estafar a los tres niveles de gobierno. El pseudo empresario no puso un solo centavo para operar la empresa, ah, pero eso sí, se quedó con las ganancias.

¿Y cuantas horas trabajababan l@s emplead@s?, no solo ocho, sino muchas más. La empresa no cerró porque l@s oaxaqueños no estuvieran preparados “culturalmente” para trabajar ocho horas como en el norte, no, la empresa cerró porque el dueño, el aludido Kamel Nacif muy amigo de Fox, por cierto, resulto ser un delincuente. Lapsus Brutus de la señora X.

Otro ejemplo más reciente, y que resultó más jocoso, es el que protagonizó cuando tuvo que citar a los “malos priistas” con los que no cogobernaría. Se encontraba en Sonora y a pregunta expresa contestó: “Primero no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca, ni a Alit..” y ahí se detuvo, alcanzo a darse cuenta del lapsus brutus en que estaba incurriendo, pero, dos días después en Chiapas no se pudo contener y repitió la misma patinada.

En la segunda ocasión ahí, frente a toda la prensa, y con altos funcionarios del PRI a sus costados, si dijo con todas sus letras que no invitaría a Alito, desde luego por ratero, segunda categoría de su “regla do oro”. Después le quiso componer, pero el daño ya estaba hecho. Y entendemos a la pobre señora X. Ella bien sabe la calidad de persona que es el líder del PRI, pero a fin de cuentas ella no fue contratada por el líder del PRI, sino por el señor X.

Ya no vamos a abundar en la “…hambre de sed” que sintió la Gálvez el día de ayer en su “informe” de actividades como senadora (seguro que Colosio re revolcó en su tumba). Mucho menos haremos escarnio de que “…se le fue el discurso” cuando se apagó el teleprompter. Esos chistes se cuentan solos.

Lo que si podemos decir es que esto es solo el inicio de una campaña que, estamos seguros, le va a volar puntos a Lord Peña, personaje que nos deleito con su comicidad, pero nos desgració con su gobierno. Lo bueno es que la señora X no va a gobernar… afortunadamente.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa.