Las víboras muerden al que no trae botas…

Mi amigo Moy.- hubiera deseado que mi primer escrito del 2024, versara sobre cosas bonitas, propias de estas fechas de júbilo, sin embargo, hay historias tristes, que duelen y deben ser develadas. Empiezo por decir que mi amigo Moy no se llama así, protejo de esta manera su identidad, porque no quiero que encima tomen represalias conmigo y con él mismo. Moy es un sexagenario que trabaja en su taller, digamos mecánico, siendo un hombre inusitadamente honrado y justo, además de un experto en su área. Sorprende que haya personas así. Si la reparación de su automóvil es una cosa sencilla que se repara con un simple ajuste, se lo hace saber y entre que no le cobra nada, le cobra una cantidad mínima, yo que tengo 54 años de poseer automóvil, se que eso es rarísimo. Con lo anterior, se puede usted dar cuenta de la modestia con que vive Moy, aclaro, tampoco es pobre, vive modestamente y disfruta de lo obtenido con su trabajo, no se mete con nadie.



La cúspide del mal.- hacía tiempo que no me contestaba el teléfono, ya sea para saludarlo o consultarle algo. Mi esposa tuvo una avería en su camioneta y fue a su taller, encontrando a un hombre, abatido, temeroso e inseguro, por esa razón cambió su número telefónico. La causa, es que tiene meses que está siendo extorsionado por delincuentes, que aparte de malvados, son incompetentes. ¿Qué pretenden, que les de todo el dinero que gana? Esta injusta situación, está fuera de mis posibilidades de ayudarle, mi deseo es mucho, pero mis alcances limitados. Creo (y nunca dejaré de hacerlo) en la justicia divina, que hasta donde percibo, es la única que puede resolver su estado anímico y le devuelva la tranquilidad. Espero que esta terrible circunstancia pase, vuelva a ser el mismo Moy, bonachón, justo y confiable que ha sido siempre. Deseo (por eso de la temporada de deseos) que a sus extorsionadores: les de lepra, rabia, sida, queden cuadrapléjicos y no consigan para su cochina droga.

«Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien»

Victor Hugo



«¿Es usted un demonio? Soy un hombre. Y por lo tanto tengo dentro de mí todos los demonios»

Gilbert Keith Chesterton



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.