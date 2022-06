La soberbia, se considera como un apetito insaciable de ser admirado por otros, obviamente menospreciando a los demás, aunque. un exceso de seguridad, se considera una manera compensar la inseguridad.

Hoy en día, cuando se está parado en un ladrillo, es muy fácil pensar que todo lo bueno que sucede a mi alrededor, es gracias a que me siento el centro del universo, como en el caso de la elección en Durango, se asume que ganaron gracias a que el Gabo es el presidente del PAN estatal, estuvo pegando engomados el señor, lástima que en Oaxaca no pensaron lo mismo, ni en los otros 22 estados en donde gobierna MORENA, la soberbia, el mismo pecado que ha hundido a muchos partidos hace de las suyas ahora en el PAN. Mi querido Gabriel, es muy fácil acercarse a un estado ya ganado (antes de que llegaras e hicieras gastos innecesarios) no creo y me es difícil pensar que ganaron gracias a tu liderazgo. Inicio mencionando todo esto, porque, es lo que piensan todos aquellos que están al frente de un puesto en gobierno del estado, no cuentan con un liderazgo adquirido por su experiencia, conocimiento y trabajo, sino porque con una varita mágica, después de no saber absolutamente nada, ni con experiencia, ni siquiera con trabajo (con mala reputación además), de repente, ya son titulares. Ahora, soberbios, se sienten imparables (hasta candidateables) y con las suficientes tablas para llegar a ser los mejores de la historia.

Pues, mi querido Gabo, hay que hacer una sana y dura reflexión de lo que está sucediendo al interior del PAN, que te aseguro, no es por lo que se peleó, no son los ideales por lo que por años se hizo y que te puedo garantizar: está lejos, y por mucho, de ser el mejor PAN de la historia, eso lo dices tú, porque te impusieron para estar al frente, ojo, «Te impusieron«, yo no recuerdo haber visto una campaña interna, ni mucho menos haber votado por ti, ya se les hizo costumbre, lo mismo pasó con tu antecesora Rocío Reza, y mira, todos los puestos que ha tenido en el congreso son de pluri. Recuerdo haber votado a favor de Mario Vázquez, persona que admiro, porque en todo lo que ha estado, presidente Estatal del PAN y ahora como diputado, «Ha sido votado y ha ganado las contiendas«, pero, ¿usted, vuelvo a preguntar, y usted?

Pasando a otra cosa y leyendo en el periódico el día de hoy, me da un poco de risa, con todo respeto, pero en su posición, me daría vergüenza ese encabezado, la razón, «Yo sé cómo ganarle a Morena«, en un escrito que hice, mencioné «El PAN, el mejor promotor de Morena» y la verdad lo sostengo, están promoviendo a Cruz Pérez Cuellar, y ahora me entero que promueven a otro elemento en Nuevo Casas Grandes, difícil de creer, espero que sea mentira, pero le comento, por si no sabía, que el excandidato de PAN, PRD, por cierto, ex dirigente del PRI, rechazado por Morena, es ahora operador de Cruz. Personaje que no quiso apoyo del PAN ni del PRI (aunque todos eran de todos los partidos) repito, espero que sea mentira, es el alfil del PAN en la próxima contienda. Mi pregunta ahora, ¿el fuego se combate con fuego? ¿Ganarle a Morena es poner a Morena en el mapa? La soberbia ciega mi estimado Gabo, si, ciega a las personas a querer ganar a toda costa, al punto de sacrificar a su propio partido, pero le recomiendo algo, si lo que quieren es hacer un pago político a este personaje, pues mejor denle un puesto en gobierno del estado como lo están haciendo con todos los amigos y amigos de amigos, le daría mucho coraje a los panistas de toda la vida, pero no sacrifica a la ya tan golpeada militancia de esa población.

Sr. Gabo, ese apetito desbordado que poseen muchos de sus dirigentes del gabinete, hace mucho daño a la militancia, al círculo de influencia de estos, y sobre todo, a aquellos que votaron a favor del PAN. No hay que perder de vista la razón por las que ganaron si lo hacen, y piensan que por inteligentes, vean estas tres razones:

1. El PAN ganó porque aun a pesar de todo, existen militantes y panistas en el estado que aún creen y votaron a su favor.

2. No hubo una oposición lo suficientemente fuerte para hacerle frente a Maru Campos

3. Ojo, y este considero más importante, El trabajo previo de Javier corral, personaje al que tanto critican y aunque a usted no le guste, posicionó al PAN y a Maru Campos de nuevo.

Creo Sr. Gabriel Díaz, que a su posición privilegiada no le hace honor, lo que hace es demeritarla por razones que desconozco, acto que considero no es justo ni para usted ni para el partido, pero ni hablar, hay que desquitar los más de 80 milpesos que gana y de alguna manera, hacer lo que me digan que haga los que lo pusieron. Solo quiero que sepa, la debacle del PAN en el estado, es solo su responsabilidad, la razón es, porque todo se le ha dicho y lo sabe, si no quiere responder de manera positiva a los males que les aqueja, es sólo porque no quiso escuchar o en el peor de los males, no tuvo la capacidad de remediarlos.

Hasta el párrafo anterior, los sentidos y puntuales señalamientos del (la) panista valiente. Esta persona, tuvo un semana de descanso y regresó recargado (reloaded). Gabriel Díaz Negrete, sabemos que tienes aspiraciones de dirigir la estrategia de la alianza PRI,PAN,PRD (Va por México) en busca de la presidencia del país. Con el afecto que te tengo, te sugiero bajes de la nube en que andas, te falta muchísimo oficio político para esa ilusa pretensión, que está muy por encima de tus talentos. Lo anterior te lo dice un amigo, tómalo de la mejor manera.