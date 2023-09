“La regla de oro” que le muerde la lengua

Publicidad - LB2 -

“A los huevones, rateros y pendejos la candidata “X” del PAN, y que va por el nuevo membrete de la derecha, Frente Amplio por México, no los quiere en su equipo de trabajo”.

Y tiene razón en no querer gente que sea igual que ella y mucho menos gente que sean muy iguales a sus jefes que la impusieron, uno es un huevonazo vividor del erario, el otro es tremenda ratota y por último es el otro el más pendejo y todos ellos perdedores consumados, en este orden PAN, PRI y PRD en referencia a sus liderazgos nacionales.

Una vez escuché a un empresario importante de Durango decir “aquí solo cabe un huevón y, ese huevón, soy yo”.– Viene a cuento porque parece ser que así piensa la candidata de la oposición la señora “X”, solo ella es huevona, solo ella es ratera y solo ella puede ser pendeja y no se le discute.

Pero nos falta uno, el sub-jefe de los jefes que es huevón, ratero, pendejo y corrupto y perdedor, si ese que los manda a los jefes de la candidata “X” y que se llama Claudio X González, un tipo vividor y perdedor consumado.

La rodean a la señora “X” los 4 más GRANDES PENDEJOS de este país, esos que han perdido toda su penetración política en los últimos cinco años desde que ellos están al frente de los partidos, y su propietario, PRI-PAN-PRD así como una mayoría importante de base de militantes y que han tenido que cambiar de membrete de participación político electoral porque las siglas de su partido expelen derrota, corrupción, huevonada, raterías….pendejez.

Se mordió la lengua la candidata “X” del Frente Amplio por México al igual que cuando dijo en uno de los “foros” que ella elevaría las penas a todos aquellos que cayeran en el delito de CONFLICTO DE INTERÉS y corrupción cuando ella misma está siendo investigada por esos delitos y ya tiene abiertas las carpetas de investigación y, tan la están investigando e integrando el expediente, que la señora “X” no renuncia al Senado para no perder el fuero Constitucional que la protegería contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

El Cartel Inmobiliario de la Ciudad de México pesa enormemente sobre las espaladas de la candidata frentista, de ahí que tiene que aferrarse al fuero constitucional que le brinda ser Senadora por la República.

Todos sus colegas PANISTAS de la CDMX esta metidos hasta las narices en el Cartel Inmobiliario, <los que aspiran ser igual que ella>, son ratas y son huevones…. Son corruptos y se enriquecieron por medio del CONFLICTO DE INTERÉS y la corrupción, PANISTAS todos ellos que buscan adueñarse de la CDMX.

Su promotor Vicente Fox es el huevón mayor del país y es quien la apoya, y así podemos estar nombrando a muchos que la rodean como el otro súper huevón de José Ángel Gurría Treviño y otro huevón, rata y narco como lo es el ex gobernador Tamaulipeco García Cabeza de Vaca.

En su concentración “multitudinaria” del domingo pasado 3 de Septiembre en el Ángel de la Independencia pudimos observar con toda claridad el fenómeno electoral que es la señora “X”, el arrastre en consecuencia de ser ese fenómeno que crearon y que nos quisieron vender como tal cuando observamos que su columna de asistentes no alcanzaba más que unos 350 metros y que en asistentes no fueron más de entre 8,000 y 10,000 personas, cuando ella misma presumía que serían entre 35 y 50 mil personas las que congregaría, y todos ciudadanos y voluntarios sin acarreo.

Pues no fue así, ya que la sola asistencia de Sandra Cuevas en el evento “X” manifiesta que sus huestes estaban presentes como se pudo observar al final que gravó los videos de su promoción política, no fue así cuando los youtubers detectaron a los liderazgos de los mercados rodantes y no fue así cuando la masa de asistentes vestían de rojo como es costumbre de las huestes de Alito Moreno, y no fue así cuando un pequeño grupo de banderas amarillas demostraba la presencia de las huestes del PRD…. Las huestes PANISTAS se identificaban solos con camisas blancas, eran una minoría que costaba trabajo ubicarla, la MAREA ROSA brillaba por su escasa participación con gorra rosa.

Por lo tanto el evento de la señora “X” fue un reverendo y absoluto fracaso, los videos de las torres cercanas muestran con claridad la extensión que ocupaban los asistentes y de ahí se pudo definir el número aproximado de participantes…. Entre 8 a 10 mil personas y no mas.

Era el evento de coronación de la candidata y que prácticamente la dejaron sola y acompañada únicamente por los huevones, rateros y pendejos que estaban en el templete junto a ella.

Ni la MAREA ROSA la acompañó, esos que se autoproclaman como Social Demócratas o PROGRESISTAS y que eran la inmensa mayoría presentes con sus camisas y gorras rosas que pintaban el zócalo DE ROSA en la concentración del INE NO SE TOCA, cuando llenaron el zócalo.

Queda demostrado una vez más que los anti amlo no necesariamente están a favor de la señora “X” y ni es el fenómeno electoral que quisieron vendernos, no, no lo es.

La Señora “X” es un engaño, es una mentira y una simulación.

Aunque también creo que la dejaron sola para demostrarle que sin los huevones, rateros y pendejos ella no es nada, sus pares decidieron darle su calentadita con un evento que no cubrió las expectativas que presumió la candidata.

Bien se ha dicho, la señora “X” el mayor problema que tiene hoy es el de haberse declarado de izquierda y ante la exploración de los periodistas es necesario y forzoso que le salga su apasionamiento por la derecha y sus postulados, no los puede esconder, SU BOCA no se lo permite.

No es candidata ciudadana la señora “X” y no fue electa democráticamente como quiere presumir y ni ganó una elección interna, simple y sencillamente la impusieron porque su compañera de proceso de selección Beatriz Paredes ya la había rebasado en las preferencias e iba rumbo a ser la ganadora.

Y si no fuese así, ¿entonces porque comprometer un proceso interno con una imposición simulada? Si sus encuestas y sondeos le daban el triunfo a la señora “X”, ¿habría razón para manchar a su favorita?….. Las consecuencias pueden ser y estar a la vista en el evento de asunción de la “X”.

Además se mordió la lengua la señora “X” y ya demostró la realidad de lo que es.

En el proceso de Morena al menos van SEIS participantes y eso le da aires de democracia porque hoy no se sabe quién será el ganador o ganadora.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.