La herida; la ciudad vulnerable.

“Some of those that work forces are the same that burn crosses.”—Rage Against the Machine (1992)

Hay una traición que duele más que el crimen: la que viene de quien debía protegerte.

Cuando la ley se cruza con la impunidad, cuando el uniforme encubre al verdugo, cuando las instituciones se vuelven cómplices por acción o por omisión, el miedo deja de ser accidente y se convierte en política.

En Ciudad Juárez, muchos ya no distinguen entre autoridad y amenaza. Y eso, más que inseguridad, es descomposición.

Este texto nace desde ahí: desde la rabia, desde la herida, y desde la necesidad urgente de no callar.

¿Sabe usted que es lo peor? Aquí en Ciudad Juárez, el miedo se volvió costumbre.

Hoy, el secuestro ya no es un delito excepcional ni una estadística más, es una forma cotidiana de violencia, una amenaza que ahora se mueve con inteligencia artificial, que se disfraza de comprador en línea, que usa el teléfono como arma. No, no se trata de una ola, es un modelo y uno que cada vez recluta más jóvenes, usa más tecnología, y produce más dolor.

Ok si bien Ciudad Juárez no está en ruinas, está secuestrada por el crimen, por la desconfianza, por la sensación de que ya no hay un espacio seguro. Lo que antes era un delito focalizado dirigido a migrantes, en zonas oscuras, ahora se volvió generalizado debido a la baja de esta actividad. La cosa es que hoy secuestran a quien vende un auto, un mueble, un celular en redes, al conductor de plataforma, a quien comercia a cualquier nivel y al ciudadano común, ¿me faltó alguna actividad para decir a cualquiera? Y muchos de quienes lo hacen ni siquiera han cumplido 20 años, como así lo ha manifestado nuestro Secretario de Seguridad Pública; quienes están involucrándose en estas actividades son jóvenes de 17 años que no están familiarizados con el tema, como la mayoría de los chavorrucos, rucos y uno que otro vegetal lo estamos; no me dejará mentir ya que la ola de inseguridad que vivimos hace mas de una década convirtió a esta ciudad en un lugar insoportable para vivir, desde matanzas en las calles a cualquier hora, hasta secuestros de cualquier tipo y si, el gobernador en turno junto con el congreso del estado impulsaron leyes al respecto que vistas desde el estricto sentido del derecho estaban sobrepasadas pero que socialmente y moralmente eran necesarias, por lo que dichos jóvenes que ven una oportunidad para generar dinero de manera rápida no están conscientes de el problemón en el que se están metiendo, sin contar el daño que están provocando no a una persona, sino a un entorno familiar y social.

Esa es la herida real. No solo que haya secuestradores, sino que son nuestros jóvenes los mismos que deberían estar estudiando, trabajando, construyendo futuro, pero los abandonamos de cierta manera, lo que puede empezar como una ocurrencia de grupo, hasta el hecho de que el crimen organizado que no deja vacíos los recluta con brutal eficacia y hasta bandas internacionales están operando aquí, con impunidad, con método, con resultados.

La Fiscalía presume detenciones, más de 50 personas en lo que va del año, así comorescates. La Policía habla de tecnología, la Cibernética advierte sobre Facebook Marketplace, pero los casos no bajan y la gente ya no solo teme vender en línea: evita salir, cambia de ruta, se encierra. La paranoia se normalizó. ¿Qué clase de ciudad se construye desde el encierro?

Ahora es una nota donde el chisme político la opaca, pero caray ¿Por qué esperar a que crezca lo suficiente para que sea tema de urgencia? Al parecer los juarenses no tenemos memoria o al parecer queremos no verlo por temor a repetir esos tristes tiempos, pero con evitar el problema no se resuelve. Según datos oficiales, en 2024 se reportaron 52 secuestros en Chihuahua. En 2025, de lo que va del año solo hasta mayo ya van al menos 19 en Ciudad Juárez. ¿Vamos mejorando? ¿O solo aprendimos a resignarnos?

Y ahora a sufrir otra crisis, deje usted el presidente del vecino país con sus aranceles, este fenómeno hace mas daño que cualquier política pública, solo recordemos como las actividades bajaron, la desconfianza fue un elemento natural pero que mataba negocios y proveedurías locales y no se diga el negocio inmobiliario donde las personas de nivel medio, medio alto y alto, salieron “por patas” como diría mi abuelita, trayendo como consecuencia el colapso del negocio inmobiliario con todo y que las propiedades costaban una fracción de su precio real y ojo, no digo que ya estábamos en la gloria, el negocio de los bienes raíces es hoy por hoy ridículo y excesivo en costos, ya sea por compraventa o renta; pero ese, ese es otro tema…

La criminología crítica dice que cuando una sociedad permite que el otro se vuelva cosa, el crimen ya no necesita justificación y eso está pasando aquí, es acertado decir que secuestrar es cosificar a los seres humanos, es reducir a una persona a un número, un monto y no podemos ni imaginar lo que en realidad pasa por una familia cuando la voz de un ser querido que llora por teléfono. ¡Caray! ¡Es violencia pura! Convertida en una forma de negocio, porque el secuestro, en Juárez, se ha vuelto rentable, nos guste o no, en lo personal este tema me aterra, me indigna y me preocupa de sobre manera como para hacer esta columna que quizá nadie lea y si usted llegó hasta aquí, haga ruido, no lo deje en solo una idea compartida.

El secuestro no solo rompe familias, rompe el tejido social, destruye lo poco que quedaba de confianza que se ha vuelto a construir en más de diez años. Cada secuestro es también un secuestro simbólico: nos arrebata la seguridad, la libertad de movernos, de comerciar, de vivir.

Las autoridades han hecho operativos, claro. Pero seguimos atrapados, porque lo que está fallando no es solo la estrategia para evitarlos o prevenirlos: es el sentido de comunidad.

Y esto te lo dice quien ha sido maestro de prepa: educar no es fácil, solo es ser empático con el problema del alumno, es dejarlo crecer en sus sueños y no en su ambición, si usted, tu como padre le metes la idea a tu hijo que el dinero es lo más importante en la vida, espérate a que te sorprenda con su éxito; quizá no te guste el cómo.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.