Celebran ceremonia de graduación del CUPN

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, asistió esta mañana como invitado especial a la ceremonia de graduación del Centro Universitario Paso del Norte (CUPN).

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cibeles, donde el alcalde felicitó a los graduandos de distintas carreras y les deseó éxito en su nueva etapa como profesionistas en una ciudad que requiere de su labor.

En la ceremonia, el edil recordó el esfuerzo que hicieron los egresados del CUPN para llegar a este momento, así como el apoyo que recibieron de sus padres, esposos o familiares, por lo que los invitó a agradecer el aliento de quienes estuvieron a su lado.

“Siempre hay alguien que está detrás de nosotros apoyándonos y nunca hay que olvidar y ser agradecidos en la vida”, comentó.

También animó a los jóvenes a seguir sus sueños y a ser perseverantes, pues no siempre las cosas serán como quieren, pero tendrán que esforzarse y seguir adelante.

Dijo que la perseverancia les permitirá lograr sus metas y aunque no siempre será fácil el camino, deben creer en sí mismos.

Por otra parte, recordó la frase del clavadista mexicano Osman Olvera, quien ganó la medalla de plata y de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y quien expresó la frase “Nunca hay que ir a trabajar sin soñar”.

“Es una frase que me gustó mucho, se me quedó muy grabada porque a veces nos ha pasado que el trabajo es pesado pero hay que cumplir, y él decía que no hay que trabajar sin soñar y también que no hay que soñar sin trabajar y la quiero compartir con ustedes, felicidades”, expresó el Presidente Pérez Cuéllar.

Durante la celebración estuvieron el encargado del Despacho de la Dirección de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas; la directora del Centro Universitario Paso del Norte,

Karla Angélica Barrón Moriel y el subsecretario de Educación del Estado, Maurilio Fuentes Estrada.

