La Educación como derecho fundamental de las y los Mexicanos

En México el derecho a la educación, se plasma por primera vez en la Constitución de 1917. Y este resultado, fue posible debido a los logros de la Revolución Mexicana; y por lo tanto, un logro de cientos de miles de Mexicanos y Mexicanas que dieron sus vidas para construir un mejor país. Desde ese momento, la rectoría de la educación ha estado a cargo del estado Mexicano, recayendo esta responsabilidad de ejecución en el gobierno federal. Y esto es importante, porque de esta forma la educación puede llegar a todas y todos los ciudadanos, independientemente de su posición social y económica. Es decir, la educación a cargo del estado, debe ser universal, pública, gratuita y laica, con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantivas. La educación vista de esta forma, solo puede ser impartida por el estado. Pues el estado, en resumidas cuantas, somos todas y todos. Recordemos que el estado esta conformado por elementos fundamentales como territorio, población, instituciones y gobierno.

Para la derecha de México y en el mundo, es muy complejo comprender que la rectoría de la educación debe recaer en el estado. Y por que es asi? Porque para la Derecha, la educación es una mercancía, que se debe de comprar, y no un derecho fundamental. Lo mismo piensan en relación a la salud, para la Derecha la salud no es un derecho, es también una mercancía. Para la Derecha, el estado debe reducirse al mínimo, y esto significa que solo debe de encargarse de la seguridad y dejar todo las dinámicas del mercado. Esta política de estado que ha implementó la derecha en México, durante mas de 35 años, es un reducto del neoliberalismo económico. Los resultados han sido catastróficos para México. Desmantelaron todo, y el sector educativo no fue la excepción. El estado de Chihuahua aun es gobernado por personas que no entienden que la educación es un derecho fundamental, plasmado en la constitución, y que nada puede estar por encima del derecho de las niñas y niños a recibir educación con el plan educativo de la Escuela Mexicana y con ello los libros de texto gratuito.

El día de ayer, 23 de agosto, miles de ciudadanos, padres y madres de familia, abuelos, abuelas, niños y niñas marcharon pacíficamente para exigir a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galvan, la entrega inmediata de los libros de texto gratuito. Gran ejemplo cívico se manifestó ayer, y habrá más acciones si el gobierno no desiste en su afán de no repartir los materiales educativos. Allí, estuvimos para apoyar a las y los ciudadanos.

