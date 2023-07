La contabilidad del crimen

Publicidad - LB2 -

“La responsabilidad de tus actos quiere decir que el hombre es dueño de ellos, que debe responder por ellos y que le serán imputables las consecuencias de sus actos. Sin estar consciente de la responsabilidad por sus actos la persona no quedará exento de las consecuencias.- Las personas cuando toman decisiones conscientes, e inconscientes, deberán aceptar las consecuencias de sus actos, y estar dispuestos a rendir cuenta de ellos”

Es muy claro que la responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante la sociedad, ante la familia.

Cuando asumes la responsabilidad por tus actos adquieres el control sobre tu propia vida, mejoras tus relaciones con los demás, te fortalece como persona pudiendo mejorar siempre en áreas de tu vida ya sea en el entorno laboral, familiar o personal.

Nadie más debe ser responsable por las consecuencias de tus decisiones y de tus actos, las consecuencias son tuyas, son de tu única propiedad y se debe estar consciente que las consecuencias pueden afectar el entorno familiar de manera grave y permanente.

En los últimos tiempos muchas personas han tomado decisiones basadas en el aspiracionismo mal enfocado y ejemplificado, donde han ponderado los medios de comunicación masivos las actividades ilícitas como medio para alcanzar rápidamente la riqueza, han promovido como agencia de reclutamiento para el crimen organizado donde su mercado meta han sido los jóvenes que en su mayoría son de escasos recursos, sin ser los únicos porque han “reclutado” de todos los niveles sociales.

El aspiracionismo ha reclutado para todos los niveles del crimen desde los menudistas, los sicarios, los lavadores, los recolectores, los cobradores, etc. y todos ellos atraídos por el dinero fácil y rápido que genera altísimos riesgos sobre la vida de las personas.

Al aspirar dinero fácil y rápido que proviene de la comercialización, distribución y consumo de drogas así como del secuestro, extorsión, y al integrarse a bandas criminales su vida se ajusta como a un reloj de arena donde las circunstancias para perder la vida se darán en cualquier momento.

Se contabilizan desde 2019 hasta noviembre del 2022, periodo del gobierno del presidente López Obrador, 137,603 asesinatos, esto representa un 13.14% más que el total de homicidios contabilizados en todo el gobierno de Felipe Calderón, cuando ocurrieron 121,613 de estos delitos, en el 2023 se calcula que durante todo el sexenio la cifra alcanzaría los 160,000 muertes por homicidio doloso.

Esa cifras antes descritas representan los homicidios dolosos, siendo esto el tipo de delito que radica en privar de la vida a una persona con la intención de producir tal resultado.

La sociedad civil como tal no genera esa cantidad de homicidios dolosos y es aquí donde intervienen en la contabilización los homicidios generados por acción violenta y orquestada por el crimen organizado, su rivalidad y ajustes de cuentas.

¿Qué porcentaje de esas cifras de homicidios dolosos son generados por el crimen organizado? …. No encontré respuesta

A todos esas personas que forman parte de las estadísticas de los crímenes dolosos y que fueron ejecutadas, y generadas por los mismos criminales, ellos solitos se metieron a esas actividades, ellos asumieron con su vida su responsabilidad por sus decisiones.

Al andar investigando el dato de la cifra me encontré con un criminólogo al que contacte por teléfono, una vez que me aceptó la llamada, y me comentaba que él que está en la primera línea de investigación está perfectamente consciente de que al rededor del 90% de los homicidios son generados de alguna manera, directa o indirecta, como resultado de enfrentamientos o ajustes de cuentas entre las bandas criminales.

Por otro lado existen también los ciudadanos ejecutados por los criminales como resultado de las extorsiones y secuestros pero que definitivamente no son de la magnitud que nos pudiera señalar la estadística total de homicidios.

Felipe Calderón nunca le prestó atención a la cifra porque sabía que eran personas involucradas con el crimen organizado, si alguna vez señaló o habló fue de los daños colaterales de esas pugnas entre bandas o en la guerra contra el narcotráfico, el presidente López Obrador conoce muy bien el dato y tampoco se ha preocupado por segmentar las estadísticas por homicidios dolosos.

El problema con el crimen organizado para la sociedad civil en realidad es todo el entorno violento que generan como en el norte de Tamaulipas, por ejemplificar, en donde por su supervivencia los criminales generan tal violencia que arrastran a la sociedad civil y ahí es la otra parte que el gobierno debe resolver y que se debió haber sido resuelta desde hace muchísimos años pero al contrario, ARMARON a los criminales.

Nació el interés de escribir esto debido a la matanza entre bandas llevada a cabo en recientes días en San Fernando, Tamaulipas en donde de un solo evento se contabilizan más de 30 muertos, todos ellos miembros de las bandas criminales.

Desde el que vende al menudeo en las esquinas hasta el encumbrado en la sociedad que lava dinero su vida pende de una sola acción y decisión de los líderes criminales ya que aspirar a lo que no pueden lograr los hace ser desleales y, al serlo, les detona su sentencia de muerte, o el simple deseo del punto o de causar daño financiero les marca para siempre la vida a las familias.

¿Qué culpa tiene la sociedad civil de las decisiones de todas esas personas relacionadas con el crimen organizado?… no debería de tener ninguna.

En su momento con Calderón las cifras las aplaudían y era motivo de júbilo porque «indicaba” éxitos de guerra, con Peña Nieto fue de silencio absoluto pero con el presidente López Obrador, <las mismas personas y grupos>, es motivo de horror y grito, de señalamiento con índice de fuego.

¿Por qué la sociedad tiene que cargar con las muertes de aquellos mexicanos que tomaron sus propias decisiones de pertenecer a esos grupos delictivos? ellos tomaron su decisión de participar en esas actividades y asumían, junto con sus familias, los altísimos costos de ello.

La seguridad que debe, o debieron, darnos el gobierno federal es que las acciones de los delincuentes no nos afecten nuestro diario de vida, combatir con inteligencia policial y militar a los secuestradores y extorsionadores y combatir con dureza extrema a los delincuentes de cuello blanco que facilitan las actividades criminales protegiendo sus recursos y capitales.

Han sido ya 17 años de este problema de inseguridad derivado de las acciones de los delincuentes y continuamos inmersos en ese problema, muertos más o muertos menos pero ya son tres sexenios con este asunto que nos lastima como sociedad.

¿Usted cree que lo van atacar a fondo cualquier gobierno de cualquier color? cuando los delincuentes son importantes clientes de los proveedores de armas, cuando los delincuentes le inyectan a los bancos importantes cantidades de recursos, cuando los delincuentes proveen y patrocinan las campañas políticas de reconocidos políticos como un exgobernador hoy aspirante registrado a la presidencia de la República por el PAN, ¿usted cree que los van a tocar cuando son la fuente de origen de muchas fortunas políticas?

Magnificar es negocio, magnificar produce miedo, magnificar es estrategia pero los muertos de los delincuentes no se van a detener y lo saben los opositores.

Esa cifra de posiblemente 160,000 muertos en este sexenio nos da la claridad para poder saber de qué tamaño es la participación de mexicanos en el crimen organizado.

Durante el sexenio de Calderón fue de complicidad con los delincuentes, fueron protegidos, durante el sexenio de Peña Nieto fue de tolerancia y durante este sexenio ha sido de contención, de aislamiento del problema sin erradicarlo pero los problemas para la sociedad por las extorsiones y los secuestros continúan y cada vez mas sangrientas.

¿Usted cree que el problema de la delincuencia lo resolverán las autoridades estatales y municipales si regresan a las fuerzas armadas a sus cuarteles? …Los opositores piensan que sí, y han hecho todo para que así sea.

La contabilidad de los crímenes de los delincuentes son utilizados por la oposición como estrategia de golpeteo político, pero bien sabe que tocar a fondo al crimen organizado es ir en contra de intereses de las élites y algunos de las cúpulas, principalmente financieros, por eso quieren fuera de la lucha a las fuerzas armadas.

Lloremos por los nuestros como sociedad, no por los que decidieron ser estadística.

