La barbería como muestra de progreso en el centenario de la Independencia de México

Para esta ocasión me gustaría compartir otra de las memorias de Don Rómulo Escobar sobre su viaje a la Ciudad de México durante el Centenario de la Independencia en 1910 durante el gobierno del general Porfirio Díaz, a propósito de que dicha fecha está por llegar. Sin duda este personaje no solo fue un gran maestro e intelectual fronterizo, también fue un hombre de modos sencillos y prácticos. Por ello recomiendo la lectura de sus memorias porque estoy seguro que varios podrán identificarse con algunas formas de pensamiento como en mi caso.

En su anécdota Rómulo Escobar comienza narrando lo acontecido con sus camisas y la discusión con su esposa sobre el almidón que le ponen a escondidas. Partiendo de ello nos explica cómo nació su interés por ir a los festejos del centenario, lo que vio en la Ciudad de México y como todo ya estaba bastante cambiado a la urbe que él recordaba cuando estudió allá de joven. Ya no había pulquerías, ni se veían indígenas y a cada rato le recordaba su amigo que lo recibió allá que el país había progresado mucho, cuando él solo veía que las grandes casas eran de extranjeros.

(…) Vi una de las formaciones y cada grupito de soldados llevaba un general delante, o al menos oficial que parecía general, por el taco que se daba. Los de a pie no cabían por la calle los de a caballo no cabían en la montura. (…) a Don Porfirio tampoco pude verlo. Con razón ¿Quién iba a verlo si lo más cerca que pude estar de él fue cuando a fuerza de empujones llegué a la mitad del Plateros y él estaba dando el grito en palacio y era media noche? Pero supongo que ha de ser el mismo de siempre, así es que tampoco puede ser una prueba del progreso de que tanto me habla mi amigo (…)

Después entre tanto ajetreo el cual le desconcertó mucho por el cambio de la dinámica social de Ciudad Juárez a Ciudad de México, resultó que nuestro personaje no hecho su navaja de rasurar y su amigo lo llevo a una barbaría, una novedad en aquella época.

(…) ¡Muchos espejos y muchos, muchos aparatos raros! ¡Ni el estuche de cirugía del doctor de mi pueblo tiene cosas más raras! Next! – decía uno de los peluqueros y a esa voz un parroquiano bajaba y otro subía. ¡Todo muy bien arregladito! Esto si empezaba a parecerme prueba de progreso. A uno a quien le hicieron el pelo, lo mojaron y lo secaron lo menos tres veces, le untaron de tres o cuatro frascos, lo enjabonaros y le rasparon la cabeza de diverso modo, pero no contentos con eso, después de rasurarlo lo acostaron, le sobaron la cara por todos lados, haciéndole lo que después supe que era massage, le echaron un chorro de aire con un aparato de hule y luego lo dejaron olvidado mientras vaporizaba. Esto si era progreso indudablemente; pero a mí ya me estaban entrando corvas (…)

Así como Don Rómulo Escobar yo también tengo mis formas sencillas y rudimentarias, en este caso arreglarme la barba es hasta un momento para relajarme, me tomo mi tiempo, cuando fumaba lo hacía con un cigarrillo y en algunas ocasiones con una copa de whisky, recortar con tijera me hacía reflexionar en varias cosas personales y proyectos. Luego hacer la espuma y darme forma con la navaja sevillana, el enjuagar y al final la loción. Es una sensación única por ello nunca me anime a ir a una barbería. Le narre todo esto a mi novia mientras dábamos un paseo por el parque central y me dijo – ¿Cómo que te estas pareciendo a ese señor, no?- entonces hicimos una apuesta y si yo perdía, no me arreglaría la barba e iría a una barbería. Pues perdí así que en estos días de los festejos de la Independencia también iré por primera vez a conocer el progreso como Don Rómulo Escobar.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.