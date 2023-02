Izquierda Prohibida

Publicidad - LB3 -

Posiblemente usted creerá, [email protected] [email protected], al leer el titulo de la presente colaboración, que estoy hablando en términos filosóficos, pero no, en esta ocasión no voy a tratar un tema relacionado con la política, por lo menos no con las posiciones ideológicas de “izquierda” o “derecha” que pueden tener quienes lideran nuestra comunidad.

No, en esta ocasión voy a tratar un tema mucho mas mundano, pero que afecta severamente a quienes vivimos en nuestra vapuleada, pero aun así, muy querida Ciudad Juárez. Me refiero a lo que debería ser un movimiento de transito simple, pero que dadas lar restricciones viales que han sido definidas por quien sabe quién, se puede convertir en una verdadera pesadilla: dar vuelta a la izquierda.

Así es, en Ciudad Juárez, si usted circula por alguna vialidad importante, coincidirá conmigo en que dar vuelta a la izquierda es un verdadero y serio problema, especialmente en horas pico. Años atrás, ante el aumento desmesurado de vehículos que literalmente invadieron la ciudad, se tomó la determinación de establecer lo que en su momento se llamó, “Cruceros de Flujo Continuo”.

- Publicidad - HP1

Estos cruceros, (aún existe el que está en lo que los viejos juarenses conocemos como el de la “R”) sirvieron de algún alivio, pues todavía se permitió el giro hacia la izquierda desde el propio carril izquierdo, ya que cuentan con un tramo de desahogo desde el cual se dará el giro. El problema con ellos, es que el alto volumen vehicular, hace que dicho tramo de desahogo este constantemente saturado, acabando con su eficacia.

Después vinieron los cruceros con vuelta indirecta, donde para girar hacia la izquierda, hay que tomar el carril de la derecha. Al menos estos carriles, están mas o menos señalizados, y el automovilista puede saber de antemano en que carril formarse, para primero girar a la derecha, luego echar una vuelta “U” y de ahí seguir derecho para completar su vuelta izquierda.

El problema con estos cruceros es el mismo que en el anterior, la congestión vehicular satura el carril de retorno, eso, claro está, si es que tuvo la oportunidad y la pericia para colocarse en el carril de la derecha, de otra manera, deberá seguir de frente, dar vuelta “U” y luego inmediatamente, vuelta a la derecha. Esta simple maniobra, en horas pico le puede llevar de 10 a 15 minutitos, fácilmente.

Y como si las anteriores maniobra no fueran rebuscadas, con la creación del sistema de transporte semi-masivo BRT, la cosa se puso peor, porque en muchos de los casos, no hay donde dar la vuelta “U” que te ponga en la dirección que estas buscando. Hay varios casos así que podemos citar, Boulevard Zaragoza y calle Parral es uno de ellos. Al menos aquí, hay algo de espacio en donde dar esa vuelta “U”, pero que en este caso seria irregular dado que no hay un camellón, o un señalamiento que la autorice.

Otro crucero, donde el problema si es grave es en Avenida de las Torres y Palacio de Mitla. Circulando de norte a sur, hay que dar vuelta a la derecha en Palacio de Mitla, e inmediatamente dar vuelta “U”. El problema, además del alto volumen de tráfico, es que ahí mismo está la salida del estacionamiento de Plaza Sendero las Torres, que, como todo buen neo-juarense sabe, es sumamente concurrido, así es que para dar esa “U’ hay que armarse de valor y pericia, cerrar los ojos y aventarse sin miedo.

Y ya no hablemos de las vueltas indirectas que hay que dar por el tramo del BRT que circula por el Boulevard Zaragoza entre Avenida de las Torres y Panamericana. Calles sin pavimentar y/o demasiado estrechas, que agregan, como ya mencionamos, de 10 a 15 minutos mínimo, al otrora sencillo tramite de la vuelta izquierda.

Afortunadamente, en esta ultima adición del BRT, imperó la cordura y si se consideró la opción de dar vuelta a la izquierda circulando… desde la izquierda. Quisiera saber a quien hay que agradecer por semejante gracia. En fin.

Cada día, el trafico de la ciudad se hace mas pesado, y el tiempo de traslado de un punto a otro, se alarga; y a pesar de la evidente afectación que esto tiene para la calidad de vida de [email protected] como juarenses, nuestros lideres, no parecen darse cuenta. El alcalde, vive en alguna otra ciudad imaginaria que nosotros no conocemos, y la gobernadora, bueno, de ella mejor ni hablar, en las ciudades en las que pasa su mandato, no debe haber ese problema.

No sé si es demasiado pronto para hablar de revocación de mandato, pero creo que es una idea que ya empieza a circular por ahí en redes. Lo cierto es que, pasan los días, y quien debe tomar estos problemas por los cuernos, y encontrarles una solución, prefiere ocupar su tiempo en organizar pachangas. Ahí viene ya el Tecate Fest, que seguramente habrá de ser todo un éxito.

De lo que si estoy seguro, es de que nuestro eximio alcalde nunca a girado a la izquierda, y ahora si estoy hablando en términos ideológicos.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.