Grande y hermosa …estafa.

Publicidad - LB2 -

“La más peligrosa pieza legislativa en la historia de nuestro país”

Opinión del senador Bernie Sanders en relación

a la ley fiscal de Trump.

El nuevo triunfo de Donald Trump y su culto, al lograr la aprobación de su denominada “grande y hermosa ley fiscal”, pone a los Estados Unidos -y por ende a sus ciudadan@s– cada vez más cerca de obtener el mismo resultado que el hombre naranja alcanza una y otra vez en sus propios negocios: la quiebra.

- Publicidad - HP1

“La mas peligrosa pieza legislativa en la historia de nuestro país”

Opinion del senador Bernie Sanders en relación a la ley fiscal de Trump.

Para sustanciar el párrafo anterior, hagamos un breve y sucinto repaso de los fracasos másreconocidos del presunto “genio” de los negocios.

Breve historia del fracaso de la Liga de Futbol de los Estados Unidos (USFL).

A principios de los ochenta, un grupo de empresarios deportivos armaron una nueva liga de futbol americano profesional, la UFSL, que, se pretendía, habría de complementar a la ya poderosa NFL. Esta liga tendría menos restricciones organizativas que la NFL y aunque tendría un menos presupuesto para sueldos, buscaba posicionarse como una opción regional para jugadores y fanáticos, sin competir directamente con la mencionada NFL.

Para evitar la competencia directa, esta nueva tenía su temporada en verano, teniendo un buen desarrollo inicial. Llegó a tener 12 franquicias a nivel nacional, y sus partidos eran televisados por cadenas nacionales. Y aunque llego a hacer algo de sombra a la NFL, la verdad es que era poco o nada redituable.

Es entonces cuando aparece el joven Trump. Este pretendió hacerse de un equipo de futbol americano profesional en la NFL, y como no pudo lograrlo, se tuvo que conformar con la compra -a sobre precio, por cierto– de los Generales de Nueva Jersey de la USFL.

Pero el ego, ya por entonces muy desarrollado de Trump, le decía que el merecía un equipo en la NFL, no un equipo de una liga secundaria, por lo que, primero empujo a la liga a moverse al otoño, entrando en conflicto directo con la NFL y luego los demandó argumentando actos monopólicos.

A final de cuentas, ganaron el juicio, pero la USFL hubo de disolverse cuando el jurado determinó que los problemas financieros de la liga eran derivados de su propia mala administración. ¿El triunfo de Trump? 3 dólares. Así como lo oye, 3 dólares …más la pérdida de un equipo por el que pagó 10 millones, y una liga disuelta. Bonito negocio.

Breve historia de como quebró una aerolínea.

A finales de los ochenta, en junio del ochenta y nueve para ser exactos, y justo después de su fracasada expedición deportiva, Trump adquirió una flotilla de aviones y helicópteros que ofrecían vuelos tipo charter en la zona noreste de los Estados Unidos.

Al momento de la adquisición, el negocio era redituable, pero Trump, ego de por medio, decidió re-enfocar su mercado objetivo dejando el de ingresos medios y apostando por el de los vuelos de lujo. Resultado: la quiebra.

Apenas tres años más tarde, en abril del noventa y dos, ante el insostenible nivel de endeudamiento de la compañía, y por ende, la incapacidad de poder pagar sus deudas, Trump fue obligado a ceder el control del negocio a sus acreedores, terminando con ello su efímero y fallido paso por el negocio de la aviación.

Breve historia de las quiebras de los casinos de Trump.

En las dos siguientes décadas, del 91 al 2009, Trump otra vez cambio de género, dejando de lado los deportes y las aerolíneas, ahora paso a probar suerte con los casinos. Durante estas dos décadas, el sobrevalorado “genio” de los negocios hubo de declararse en quiebra un total de 6 veces, argumentando, con la bravuconería que le ha caracterizado desde siempre, que esa su “estrategia” de negocios.

Esta “estrategia” involucró a los casinos Taj Mahal, Trump Plaza Hotel and Casino, Plaza Hotel, Trump Castle Hotel and Casino, Trump Hotels and Casino Resorts y al Trump EntertainmentResorts todos ubicados en Atlantic City y todos fallidos. ¿Cómo se le hace para quebrar un casino? El método infalible que empleo Trump fue el de sobre endeudar a los mismos.

Ya fuera por comprar propiedades a precio excesivo, o por solicitar préstamos leoninos esperando, sin tener la certeza de que el negocio fuera bueno, o simplemente por malas decisiones administrativas, el caso es que todos y cada uno de estos negocios, terminaron en la quiebra.

Ahora, como presidente de la Nación más poderosa del hemisferio occidental, Trump, sigue aplicando exactamente los mismos métodos.

El, por el mismo bautizado, One Big, Beautiful Bill, en primer lugar, lo que hará, será incrementar de manera meteórica, la ya de por si abultada deuda de los Estados Unidos. Por años, el conservadurismo gringo, ha estado gritando a los cuatro vientos, que hace falta hace falta meter a control el abultado déficit fiscal de su país.

Ahora, con toda la hipocresía que se carga este nuevo partido, el de Trump, no tienen empacho en aprobar un nuevo presupuesto que no solo no mete a control dicho desbalance, sino que, según estimaciones de diversas fuentes aseguran que se sumaran desde 3 y hasta 5 trillones de dólares en los próximos 10 años.

Esa carga recaerá, principalmente en las clases medias y bajas, porque los principales beneficiados de su ley, serán precisamente los millonarios y archimillonarios, esos que pululan en su gabinete, y que desde que llegaron al poder no han parado de hacer negocios.

Y, aquí viene lo terrible, la reducción en apoyos de salud, jubilación y políticas sociales, golpeara tan severamente a esas mismas clases bajas y medias, que las estimaciones independientes calculan un impacto de hasta cien mil muertes derivadas de la fata de dichos apoyos en los próximos diez años entre la sociedad norteamericana.

Por tanto, siguiendo el esquema de negocios de Trump, primero lo compra al precio que sea, segundo, lo endeuda a la par de que asegura de que el negocio será el mejor de su tipo; tercero, lo declara en quiebra, y lo deja de lado y repite el ciclo.

En esta ocasión, igual que las anteriores, ya esta en la etapa del sobre endeudamiento, por lo que ya no tardan los acreedores en pasar a exigir lo que han invertido. Y de ahí seguirá la quiebra, con la salvedad de que esta vez, los quebrados serán los norteamericanos, el no.

Lo paradójico y macabro es que entre los grupos socioeconómicos más impactados estará, precisamente, la propia base de apoyo del trumpismo. ¿Hasta cuando se darán cuenta que lo único que Trump y sus acólitos están haciendo es beneficiarse personalmente del abuso del poder? Posiblemente cuando se mueran …y tal vez ni entonces.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.