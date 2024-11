Forjando Compromisos a partir de Nuestras Heridas

Publicidad - LB2 -

Recientemente, una paciente me habló sobre cómo ve el compromiso en las relaciones. Comentaba que hoy en día pocas parejas quieren comprometerse de verdad, comparando esta realidad con épocas pasadas. Como buena terapeuta, le pregunté: “¿Qué es el compromiso para ti?” Su tono cambió, y con un toque de nostalgia respondió: “El compromiso es algo que nadie ha tenido conmigo en la vida. Desde pequeña, tuve que resolver mis problemas sola. Mi madre solía prometerme cosas que nunca cumplía; sus palabras carecían de peso, de verdad, de algo en lo que pudiera creer. Incluso llegué a dudar de mis propios recuerdos cuando ella contaba anécdotas que viví, pero que relataba de forma completamente distinta”. Con tristeza, relató cómo su madre, viéndose como víctima, dejaba que otros la maltrataran y la señalaba a ella como una mala hija. “¿Compromiso? A mi madre no le importaba si iba o no a la escuela, aunque yo fuera una estudiante sobresaliente. Mi padre, por su parte, rompía cualquier lazo dejándome de hablar por años”.

Escuchar este relato me ayudó a entender el tipo de parejas que ella elegía. Resultaba interesante conectar su experiencia con el compromiso, ya que esa falta de apoyo y estabilidad en su familia dejó una huella profunda en sus relaciones. Hablamos sobre los diferentes tipos de compromisos y, poco a poco, se dio cuenta de que, aunque deseaba el compromiso, también era quien lo evitaba. No mantenía lazos sólidos con sus padres, a quienes evitaba por completo, y se resistía a involucrarse en actividades que le pidieran alguna forma de compromiso. Notó que sus proyectos, aunque comenzaban con entusiasmo, rara vez llegaban a concretarse. A pesar de ser una mujer talentosa y exitosa, entendió que el concepto de compromiso le resultaba desconocido.

La palabra “compromiso” significa una obligación contraída, una palabra dada. Y aquí recuerdo una enseñanza de Jesús de Nazaret: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios”. Estas palabras resaltan la importancia de honrar lo que decimos. La palabra es tan vital que nos alimenta espiritualmente. Sin embargo, en estos tiempos a menudo descuidamos este valor, diciendo “te amo” o “te odio” sin pensar en el peso real de esas palabras. Los compromisos superficiales se vuelven comunes, y casi sin darnos cuenta, perdemos el hábito de cumplir promesas más profundas.

Al hablar de compromiso en pareja, es fundamental entender primero el contexto personal que cada uno trae consigo, incluyendo heridas y patrones aprendidos desde la infancia. Como dice Carl Jung, al elegir pareja proyectamos nuestra anima o animus, nuestras sombras y expectativas inconscientes. Comprometerse con alguien no es solo una decisión racional, sino también el valor de sostener un vínculo que inevitablemente pondrá a prueba nuestras propias heridas y vulnerabilidades. Sin embargo, en una época en la que el compromiso puede romperse con la misma facilidad con la que fue iniciado, muchas relaciones se ven privadas de esa fuerza y sentido de trascendencia que les daría estabilidad.

Para fomentar el compromiso en pareja, es esencial que cada persona explore y sane su propio pasado, que encuentre valor en las palabras y promesas, y que tome conciencia de la importancia de los lazos que crea. Solo al honrar nuestra palabra y enfrentar con autenticidad nuestros miedos y sombras podemos construir un compromiso sólido y significativo. Este es el tipo de compromiso que nos ayuda a trascender los desafíos y a crear una relación que se nutre, se respeta y se sostiene más allá de las circunstancias.

Y recuerda, el principal compromiso es contigo mismo, aunque esa es otra historia. ¡Nos vemos en la terapia!

Lucía Barrios Psicoterapeuta, fundadora de CEFAMPI y autora. Experta en terapia breve, violencia de género y derechos humanos. Conferencista y docente en UACJ, ha liderado proyectos significativos sobre psicología y desarrollo humano.