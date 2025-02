El derecho a existir en las leyes y los censos

Publicidad - LB2 -

La lucha por el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente en Chihuahua no es un capricho ni un gesto simbólico; es un acto de justicia histórica. La reciente reunión con la diputada Edith Palma en el Congreso del Estado representa un paso más en este camino largo y a veces accidentado. No se trata de nombres ni de protagonismos individuales, sino de un esfuerzo colectivo que busca visibilizar y garantizar derechos largamente ignorados.

Agradecemos la apertura y disposición de la diputada y de quienes han facilitado este acercamiento, como la Lic. Karina Villegas, cuya labor de gestión ha sido clave. Sin embargo, lo importante aquí es la causa: la homologación de la ley federal de pueblos originarios y afrodescendientes en Chihuahua, el impulso de un censo que refleje con datos certeros la presencia afromexicana en la entidad, y la organización de espacios de diálogo donde las voces de la comunidad sean escuchadas sin intermediarios ni filtros.

- Publicidad - HP1

Durante la reunión quedó claro que no hay cifras precisas sobre la población afrodescendiente en el estado. Este vacío estadístico no es casualidad, sino consecuencia de siglos de invisibilización. Sin datos, no hay políticas públicas efectivas. Sin reconocimiento legal, los derechos siguen siendo promesas sin sustento. De ahí la urgencia de avanzar en ambas líneas: el censo y la legislación.

Ciudad Juárez será sede de un foro sobre pueblos originarios y afrodescendientes, un evento que permitirá visibilizar nuestra realidad en un contexto de frontera, donde la diversidad cultural es la norma, pero no siempre el reconocimiento. Es un paso significativo, pero no suficiente. La presencia de la diputada en marzo será una oportunidad para mostrarle de primera mano la realidad de la comunidad afromexicana en esta ciudad y en el estado. Que este acercamiento no sea solo un gesto de buena voluntad, sino el inicio de un compromiso firme y sostenido.

El camino hacia la justicia histórica para la comunidad afrodescendiente en Chihuahua no depende de una sola reunión ni de una sola legislatura. Depende de la voluntad política, del activismo constante y de la exigencia ciudadana. Hoy damos un paso más, pero la meta sigue adelante.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez.