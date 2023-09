Ez bulgar, corructa i ignoranta

Publicidad - LB2 -

En un risible intercambio de papeles, los finos militantes de Morena, eso opinan de XÓCHITL GÁLVEZ. Es de todos conocido que la cultura, ortografía y buenos modales distinguen a los miembros de esa secta, por ello es entendible que despotriquen contra quien: les quita el sueño, les ordenan abominarla, odian con odio tabasqueño (el cual es mucho más intenso que el jarocho), insultarla les granjea bienaventuranzas de su mesías tropical… En su comprensible desesperación, al ver que Xóchitl es aclamada donde se presenta, caso contrario, su candidata es despreciada con el cruel látigo de la indiferencia, toman la perdularia acción, de agredirla verbalmente por un grupito de ofensivos insultadores políticos. Han intentado todo tipo de infamias, desde inventos, mentiras burdas y apodos degradantes. Por cierto, es de agradecerse que tanto PRI, PAN y PRD no salgan en su defensa ante los despiadados ataques, nosotros los ciudadanos nos encargamos de eso. Les vamos a ganar, lo saben… y sufren.

Que gane quien tenga que ganar, que duela lo que tenga que doler.- en la línea de pensamiento del poeta uruguayo Mario Benedetti. Esto es con referencia a los resultados de la elección presidencial del ’24, la cual es la más importante de mucho tiempo. Estamos en una encrucijada que definirá nuestro destino. Por parte de Xóchitl está: la conducción racional del país, la reconciliación nacional de la sociedad, el manejo responsable de las finanzas públicas, una política exterior civilizada, combate y no alianza con la delincuencia, mejora sustancial en la educación y servicios de salud… y tantas cosas. La candidata del oficialismo promete: continuidad en el caos, seguir endeudando al país, gobierno a base de ocurrencias, cercanía con países totalitarios, seguir incrementando la pobreza, terminar de entregar al país al CO, falta de medicamentos en hospitales… entre otras barbaridades marca registrada Llorarás (Lóquez).

Ataque de violentos trans a femeninas jovencitas.- se está dando en instituciones educativas norte americanas, y como importamos todo lo malo, ¿cuánto tardará en llegar a nuestro país? Debemos entender que este fenómeno del transexualismo es una agenda internacional promovida por grupos de poder. Circulan videos donde hombres vestidos de mujer golpean con violencia extrema a jóvenes mujeres en clara desventaja física. También deseo aclarar que, en EUA hay más permisividad hacia estos grupos que en nuestro país, al grado de hacer sentir mal a los hombres y mujeres definidos según su género anatómico, se les acusa de intolerantes y homofóbicos. ¿Qué necesita un varón para tener derecho a los espacios reservados para mujeres? Nada, simplemente que se sienta mujer, se vista y actúe como tal y asunto arreglado.



La gobernadora de Chihuahua no tiene asesores.- me hace recordar al Coronel de García Márquez, que no tenía quien le escribiera, de la misma manera, la gobernadora no tiene asesores, y si los tiene, no le sirven para maldita la cosa. ¿Por qué lo menciono? Porque le han informado muy mal acerca, de Nuevo Casas Grandes, donde gobierno del estado se ha hecho cargo desde hace meses de la seguridad y vialidad municipal, debo comentar que bastante bien, y desde hace unas semanas de la recolección de basura, también con éxito. Para ello emite promocionales donde destaca los hechos. Creo que esta muy desinformada, la presidente municipal no es mínimamente aceptada por la ciudadanía. Los neo casagrandenses vemos con profundo desagrado que el gobierno estatal haga la chamba que le corresponde a la alcaldesa, ¿es qué sólo tiene gracia para cobrar y hacer mal uso de los recursos públicos? Cualquier medio de información en la localidad, da cuenta de eso, en base a frecuentes notas periodísticas, no lo ve, quien no quiere verlo.



«La violencia no es sino una expresión del miedo»

Arturo Graf



«Es en los momentos de decisión cuando se forma tu destino»

Tony Robbins



«Cuanto más amenace algo a tu identidad, más lo evitarás»

Mark Manson



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique.