Evidencia Empírica frente al Discurso Oficial del Bienestar.

El final del año 2025 llegó. Es por ello que es necesario hacer una evaluación sin algún tipo de interés o sesgo político, de cómo estamos terminando esta etapa del actual régimen que nos gobierna.

Donde quiera que he estado en estas últimas dos semanas, la gente comenta lo mismo-por el fin del año, supongo-qué nos espera en 2026.

Esto es difícil saberlo con exactitud. Nadie puede saber. Sólo tener una proyección que estime, con base en lo que se tiene o lo que previamente se ha hecho, qué es o cuáles serían las consecuencias de las mismas acciones y que “moldearían o forjarían” el futuro del país. Y es que nada hay tan incierto como el futuro.

Entonces lo que tenemos es lo que ya fue, lo pasado, la base para hacer un análisis que, con la mayor certeza y veracidad, establezca de lo que se hizo y cómo se hizo, cuál ha sido el resultado de ello. Lo que no se puede saber o determinar con la misma certeza es, por qué se hizo.

Por ello presento el siguiente análisis en uno de los rubros de los que el actual régimen destaca todos los días. “El Bienestar”.

Durante más de siete años, la política social del Estado mexicano ha estado marcada por una expansión sin precedentes de transferencias directas: becas educativas universales, apoyos sociales focalizados y aumentos sostenidos al salario mínimo. Este dossier reúne dos análisis complementarios cuyo objetivo es evaluar, con base en datos verificables, si dichas políticas han logrado transformar las condiciones de bienestar y educación en México, más allá del discurso político.

Becas, Salarios y Bienestar: Evidencia Empírica frente al Discurso Oficial.

Durante los últimos siete años, México ha experimentado una expansión sin precedentes de transferencias directas: becas educativas, apoyos sociales y aumentos sustanciales al salario mínimo. El discurso oficial ha vinculado estas políticas con una mejora estructural del “bienestar” y con la salida de millones de personas de la pobreza. La pregunta obligada es si los datos sostienen esa narrativa del gobierno más allá del ingreso inmediato.



Desde 2018, el Estado mexicano subsidia prácticamente todo el trayecto educativo, desde educación básica hasta superior.

En 2025, los principales programas incluyen la Beca Universal Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Entre octubre de 2024 y junio de 2025 se ejercieron más de 104 mil millones de pesos en becas educativas.



Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la inversión acumulada en becas educativas superó los 404 mil millones de pesos.Nunca antes el Estado había destinado tal volumen de recursos a la permanencia escolar. Sin embargo, cobertura no es sinónimo de resultado.



El salario mínimo pasó de 102.68 pesos diarios en 2019 a 315.04 pesos proyectados para 2026. En términos reales, esto representa una recuperación significativa del ingreso laboral. No obstante, de acuerdo con INEGI, la línea de pobreza urbana se ubicó en 4,809 pesos mensuales por persona en noviembre de 2025. Un salario mínimo mensual apenas cubre a 1.7 personas.



La reducción de aproximadamente 13 millones de personas en condición de pobreza refleja una mejora en ingresos monetarios, pero no garantiza acceso efectivo a servicios, estabilidad económica ni movilidad social.

CONCLUSIÓN

Las transferencias han amortiguado la pobreza, mas no han transformado estructuralmente el bienestar en México.



Transferencias, Asistencia y Resultados: Lo que Sí y lo que No ha Cambiado en México.

La política educativa reciente ha asumido que subsidiar la permanencia escolar produciría mejores resultados educativos. Sin embargo, los datos muestran que asistencia y aprendizaje no son equivalentes.



La matrícula total pasó de 25.7 millones de estudiantes en 2017–2018 a 23.4 millones en 2024–2025. En educación media superior, más de 430 mil estudiantes abandonaron sus estudios en el ciclo 2023–2024.



En PISA 2022, México obtuvo 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, ubicándose en el lugar 35 de 37 países de la OCDEevaluados. Además, el Banco Mundial estima que 43% de los niños mexicanos no alcanza competencias mínimas de lectura al finalizar primaria.

Las becas no inciden directamente en la calidad docente, el tiempo efectivo en aula ni la evaluación del aprendizaje. Por ello, el sistema retiene alumnos, pero no eleva de forma consistente el desempeño académico.



CONCLUSIÓN.

El problema educativo de México no es de acceso, sino de calidad sistémica.

CONCLUSIÓN GENERAL

Queda demostrado que las políticas de transferencias han tenido efectos reales pero limitados. Han contenido el deterioro social y educativo, pero no han producido mejoras estructurales en bienestar ni aprendizaje.



El reto pendiente es claro: pasar de una política de subsidio a una política de capacidades. Sin fortalecimiento institucional, calidad educativa y servicios públicos eficaces, el bienestar seguirá siendo una promesa frágil, dependiente del presupuesto y vulnerable a cualquier crisis económica. Así y ahí está. El Meollo del Asunto.

Punto Extra: Quien escribe desea para todos sus lectores un 2026 sin sobresaltos catastróficos.

