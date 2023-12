Es su derecho participar en la elección presidencial

Publicidad - LB2 -

“Tomar el poder fuera de las urnas es una coordinada estrategia perversa de minoritarios perdedores que controlan los procesos de judicialización para lograrlo, aplicando el método que se describe como Lawfire”

El derecho de los individuos se define como el conjunto de normas, principios, costumbres y concepciones jurisprudenciales que rigen en la comunidad, y de ello se derivan las normas de organización de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones entre ellos, es por ello que la imparcialidad en los criterios jurídicos salvaguarda los derechos ciudadanos.

Los individuos desde que nacen dentro de una comunidad adquieren derechos y obligaciones que están perfectamente bien establecidos en su constitución y sus leyes y, un derecho que debe ser inviolable, es el derecho a participar de los ciudadanos libremente, y sin limitante alguno, salvo que esté perfectamente bien establecido en sus leyes el impedimento, pudiendo libremente participar en cualquier actividad que sea lícita y que no afecte el bien común.

Actuar limitando, coaccionando o condicionando el derecho de un ciudadano por parte de alguna autoridad se considera ABUSO DEL PODER, y abusar del poder es violentar los derechos ciudadanos y las leyes en este país.

Cuando se utilizan las leyes para coartar un derecho de cualquier ciudadano, porque se tiene el poder para violentarlo, se cae dentro de lo que se conoce LAWFIRE al judicializar el impedimento de ejercer un derecho ciudadano y el hacerlo, porque afecta los intereses del grupo que ostenta el poder para judicializar e impedir, es muchísimo más perverso, es un acto autoritario y dictatorial, se utiliza el proceso de LAWFIRE para detener la carrera de un fuerte oponente electoral.

Se han visto ya derrotados en el proceso electoral del 2024 de nueva cuenta por lo que acuden a los grupos coincidentes de poder para aplicar y judicializar un proceso que le evite, a los oponentes, participar en la contienda presidencial (LAWFIRE) en este caso a Samuel García de Movimiento Ciudadano vía la SCJN… el derechista, mañoso y corrupto Ministro Javier Laynez Potisek.

El Congreso del Estado de Nuevo León tiene todo el poder para interpretar las leyes y aplicarlas judicializando para el beneficio del grupo mayoritario en el Congreso, además el drechechista PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (SCJN) complementa el proceso de detención y aniquilación del derecho de un ciudadano a participar en la carrera presidencial.

Samuel García Sepúlveda había sido advertido de lo que se le venía encima, incluso en esta columna lo anticipamos con algo de tiempo, pero no le alcanzó el poder para lograr equilibrar, o neutralizar, la embestida de sus opositores.

Samuel García representaba un real peligro para el FAM que lo conforman el PRI-PAN-PRD y que son comandados por el “caprichoso y berrinchudo” Claudio X González, Samuel García les ponía en riesgo total y absoluto su sobrevivencia política y los enviaba con rapidez hasta el último lugar de las preferencias electorales que los ponía en altísimo riesgo real de perder las posibilidades de las plurinominales y las fórmulas de minoría del Senado, lo que les significaría una presencia mínima en el Congreso de la Unión.

Además de lo anterior, el PRIAN perdería importantes montos de las canonjías que otorga la Ley Electoral vigente y eso significa muchísimo dinero que les limitaría económicamente participar en futuros procesos electorales, al PRD le significaría la incineración como partido porque de hecho ya está putrefacto, el muerto ya apesta.

El “capricho” de Claudio X González es porque Movimiento Ciudadano le dijo NO a la alianza con sus partidos INCLUSO, recuerde usted estimado lector, que los amenazó en Guadalajara cuando fue a pedir que se le unieran a su estrategia política, la negativa de MC le causó rabieta menstrual y les espetó que habría consecuencias.

El PRIAN está ante la verdadera oportunidad judicial de hacerse del poder en Nuevo León y, desde ahí, poder trazar la ruta para evitar el regreso de Samuel García a la Gubernatura cuando se venza la licencia, Samuel García lo sabía muy bien y por ello quiso proteger legalmente las posiciones, y su espalda.

De lo anterior usted lo puede observar cuando el PRIAN advierte que el gobernador interino por los próximos seis meses es el que designó el Congreso del Estado, evitar a como sea el regreso de Samuel a la gubernatura les da la oportunidad a los opositores de matar de un solo tiro dos pájaros porque Samuel García ya no podría ser candidato presidencial porque se le venció el plazo para renunciar, el PRIANISMO aguantó hasta los primero minutos del día 2 de Diciembre dejando a Samuel como Gobernador y a los 5 minutos posteriores le aplican la licencia con la búsqueda de la toma de posesión del gobernador interino. A las 12:00 con un minuto Samuel García estaba frito para ser candidato.

Es un hecho, había pánico y terror en el FAM y estaban más que obligados hacer todo lo que tuvieran a su alcance para evitar que Samuel fuera candidato presidencial… y lo lograron.

La perversidad política y judicial de los PRIANISTAS, y del Ministro Laynez, triunfó sobre Movimiento Ciudadano por la falta de visión y análisis jurídico de los escenarios posibles y la medición de los alcances de esos escenarios.

No se puede decir que Movimiento Ciudadano este boqui abajo, puesto así por los PRIANISTAS, no lo están, Samuel García no era un buen candidato pero era un candidato de arrastre electoral que aglutinaría a los inconformes con el FAM, con el PAN, con el PRI y sobre todo con los inconformes con MORENA que hoy los tiene sumados el FAM.

Dígame si no, hoy la lucha del PRIAN es evitar que Samuel García ejerza sus funciones como gobernador de Nuevo León, buscan quitar al gobernador Constitucional para imponer a un gobernador substituto… ¿el poder fuera de las urnas?

El berrinche de Claudio X González como novia despechada estuvo a punto de poner a Nuevo León, uno de las estados más ricos del país, en la situación de ingobernabilidad y esto hubiera llevado al Senado de la República a tomar la decisión de nombrar a todos los miembros de los tres poderes del Estado y, la consecuencia de ello, el enfrentamiento de los poderes fácticos del estado contra el gobierno federal.

Era correcta la postura de que le substituto debería de ser un político del mismo Movimiento Ciudadano porque es la plataforma política que ganó en las urnas pero, Claudio X González sabía que con ello no lograba doblar a Movimiento Ciudadano, al contrario, por lo que había que buscar tomar el poder en Nuevo León vía la judicialización y quiso apropiarse de la gubernatura y a la vez quitar a Samuel García de candidato, no le importó las consecuencias de sus “berrinches y caprichos” poniéndolo con toda claridad de lo que realmente es, “berrinchudo y perverso”

Claudio X González confirma una vez más que busca tomar el poder desde las cenizas y la muestra clara es los sucesos en nuevo León.

Samuel García solo defendió su trinchera ganada en las urnas y eso no se le puede criticar.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.