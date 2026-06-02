Publicidad - LB2 -

“Un mitin lleno no refleja necesariamente un pueblo convencido,

sino a veces una maquinaria electoral bien aceitada”

Anónimo

- Publicidad - HP1

En la disputa que se mantiene entre la justicia federal y la gobernadora Campos por el caso de la intervención de la CIA en los asuntos de la policía estatal de Chihuahua, en este último par de semanas el campo de batalla fue trasladado desde el tablero de ajedrez, hacia un espacio que le es muy querido a l@s políticos mexican@s: la plaza.

Y al moverse a este ámbito, fue inevitable que se echara a andar otro instrumento de medición al que los politic@s mexican@s son muy afines: el plazometro.

Primero fue la movilización de Morena el sábado 16 de mayo, la cual fue convocada directamente por la lideresa del partido de Lopez Obrador, Ariadna Montiel. Algunas personalidades, como el diputado federal Arturo Avila pronosticaron una asistencia masiva, la cual estimó en doscientas mil personas.

Es verdad que dicha movilización generó alta expectativa, especialmente si se considera que la señora Montiel está acostumbrada a las marchas y los mítines del centro de la República, las cuales, efectivamente, siempre han sido de gran calado para la izquierda mexicana, pero eso no es frecuente en Chihuahua.

Y menos con respecto a un tema que si bien es de gran trascendencia para la clase política, no lo es tanto para el ciudadan@ de a pie. ¿De dónde saco ese número un diputado que ni siquiera es de Chihuahua? Quien sabe. Lo cierto es que sirvió para tratar de ridiculizar al número de asistentes que efectivamente logró movilizar el partido del régimen.

Ahora bien, dejando de lado el sueno guajiro de doscientos mil asistentes, la marcha si fue numerosa. quizá no los veinte mil que contabilizó Morena, pero tampoco los dos mil que le adjudico el PAN. Dejémoslo en un numero intermedio, diez mil.

Que la izquierda chihuahuense movilice a diez mil almas para protestar por un asunto más bien conceptual, fuera de un proceso electoral, no es poca cosa; por lo tanto, sin ser un éxito rotundo, tampoco se le puede considerar un fracaso total.

Y como era de esperarse, a la movilización de Morena, le siguió la del PAN en apoyo y “desagravio” de la gobernadora.

El 30 de mayo se llevó a cabo la marcha-concentración en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Chihuahua donde se dieron cita entre diez y quince mil asistentes que corearon la consigna “Yo con Maru”. Igual que con Morena, aceptemos un numero intermedio, doce mil quinientos asistentes.

Aplicando la misma premisa, que en uno de los últimos bastiones del panismo, quizás su principal, apenas logren unos dos mil o tres mil asistentes más que Morena, no es la mejor señal. Yo hubiera esperado que al menos duplicaran la asistencia de morena.

El plazometro para esta movilización nos dice que la movilización fue buena, pero no la suficiente como para verse como una fuerza apabullante en el Estado de Chihuahua. En otras palabras, es un exceso decir que fue un fracaso, pero tampoco se puede ver como un éxito total.

…Mas aun si consideramos lo que ocurrió un dia después: el domingo 31; el alcalde de Ciudad Juarez, y aspirante a la gubernatura por Morena, el expanista Cruz Perez Cuellar, movilizó un estimado de cuarenta mil personas para el acto de conmemoración del segundo aniversario de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Para este evento, plazometro nos hace concluir que la movilización si fue exitosa.

Sin embargo, aunque a l@s politic@s les encanten los baños de pueblo y presumir que sus mítines son los más concurridos de la historia, la realidad es que, en democracia, una plaza llena no necesariamente significa una elección ganada. Baste recordar las marchas multitudinarias de la autodenominada marea rosa. Fueron eventos muy concurridos, tanto que hasta la oposición sintió que había alguna esperanza de derrotar al obradorismo. El resultado lo conocemos tod@s.

No pretendo demeritar la movilización social, al contrario, considero que es una herramienta esencial al que una sociedad democrática tiene derecho, pero si sospecho de aquellos eventos en los que el culto a la personalidad es una realidad subyacente.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.