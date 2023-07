El Juego de las Sillas

Publicidad - LB2 -

No necesitamos ser politólogos experimentados para observar que las emociones electorales están en su apogeo. Las ciudades, carreteras y todo el país están adornados con carteleras de innumerables actores políticos, dando la impresión de que la política está en todas partes y en todas las cosas.

Es en este contexto y porque impacta en la equidad de los contendientes, que Ricardo Monreal, senador con licencia y uno de los cuatro aspirantes presidenciales de Morena, denunció el «derroche de recursos» en 915 anuncios de otros competidores, contabilizados sólo por los 14 estados que había pasado. Aunque es destacable que Monreal se abstuviera de presentar una denuncia formal por el bien de la unidad, es importante que cuestionemos por qué tenemos que llegar a un punto en el que tales medidas parecen necesarias.

Las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña contra Mario Delgado, líder nacional de Morena, ponen de manifiesto la problemática del derroche y el uso del apoyo burocrático para favorecer a los candidatos.

¿Por qué, uno podría preguntarse, deberíamos tolerar tal nivel de despilfarro y desviación de recursos?

La política local no está exenta de estas observaciones, de súbito personajes relacionados con la fracción opositora inundó la ciudad con espectaculares, a la vieja usanza, como elemento en la comunicación publicitaria de una revista para dar la vuelta a los impedimentos legales, que en la mayoría de los casos existen solo para esos fines, como el caso de «polismagazine.com» en la que se anuncia la Diputada Federal Daniela Álvarez.

En este caso, el dia mismo que levantó la campaña, el sitio web de la revista no estaba lista, si bien el dominio fue comprado años atrás. En él se apreciaba un sitio con los artículos de muestra, en inglés, que acompañan a una plantilla recién montada y un solo artículo promoviendo la entrevista a la Diputada. En una fase posterior, días más tarde, eliminaron los artículos muestra de la portada y dejaron únicamente la entrevista a la diputada, no hay nada más.

La entrevista, cuya foto del momento de realización obra en el muro de facebook de la Diputada, se publicó en la edición no. 4 del mes de Julio de 2023, según se lee en el propio sitio web y carteleras, pero que de facto no se encuentra física o digitalmente por ningún lado, al momento que escribo estas líneas.

Una búsqueda adicional reveló que la revista habría publicado su número anterior en diciembre del 2022 dedicando su portada a la Síndica Municipal, María Esther Mejía Cruz, del cual pude ubicar su versión digital y del cual conté 3 o 4 anunciantes incluyendo los publireportajes. Nada pude encontrar de los «dos» ejemplares previos.

Una regla no escrita en mercadotecnia en relación a la distribución de un lanzamiento es que inicias la campaña cuando tienes el 70%, como mínimo, cubierto el mercado meta. ¿Cual era el mercado meta? ¿Dónde está la revista? ¿Cual es su tiraje? ¿Una revista de sólo un artículo, se lleva ese presupuesto publicitario?

Las duda razonable que planteo es: ¿Un medio que publica cada siete meses, con «cuatro» ejemplares en su haber, puede darse el presupuesto de la magnitud tal para una campaña en carteleras por todo Ciudad Juárez? Sabemos la respuesta. ¿Quién la pago?

En el caso de Mario Vázquez, su campaña se sustenta en carteleras que promueven una entrevista realizada y publicada en encontraste.com.mx. El vídeo es muy profesional y el sitio es medianamente conocido. Lo objetable es, nuevamente, que, según el archivo del propio sitio, la entrevista anterior fue realizada en julio de 2021, la anterior en julio de 2020 y las anteriores con frecuencia más regular en 2019.

Otro punto observable es la sincronía de la imagen de las carteleras con las que se empezaron a enviar acompañando los boletines de prensa oficiales a partir de la oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado, por lo que, tanto en la forma como en el fondo, podemos presuponer el uso de los recursos oficiales para la promoción personal. ¿Lo sabe la gobernadora?

Esto solo es un ejemplo de cómo se utiliza una fractura en la ley para la promoción personal sin necesidad de reportar al INE, pero hay más tanto en el ámbito local como en el federal. Casos como las famosas «corcholatas» Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, con las que iniciamos esta reflexión, siempre al amparo de la promoción de «libros» y «portadas» de revistas o entrevistas que en su mayoría pasarían desapercibidas, por las que medios de mayor alcance y tradición no se pueden permitir, en tiempo presente, el presupuesto para tal promoción; afirmación que sustento en mi experiencia no solo en este medio, si no de toda una vida en áreas de mercadotecnia en medios de comunicación.

Por otro lado, tenemos el cese laboral de varios Servidores de la Nación que representaban a Bienestar en el estado de Chihuahua. Las circunstancias en las que se produjo este cese, así como el papel maniatado que ha jugado Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Bienestar, son motivo de preocupación.

¿Se está haciendo lo suficiente para proteger a los trabajadores? ¿Estamos permitiendo que las consideraciones políticas se impongan sobre las necesidades humanas y laborales básicas?

La salida de Marcelino Gómez Brenes al frente de la delegación regional y su posible implicación en la organización de las manifestaciones de los empleados despedidos pueden ser la respuesta a la manifiesta empatía de Loera de la Rosa con las quejosas, seguida de su contradictoria inacción, lo cual abre aún más interrogantes.

De ser cierto, como cita mi fuente al interior de la protesta, que Gómez Brenes utilizó a estas empleadas, retiradas de su empleo por colaborar con él, para presionar por sus aspiraciones políticas buscando obtener la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, siendo proveedor de la logística para el plantón, el asunto va más allá de lo laboral, escalando a la rebeldía política en la búsqueda, sí o sí, de un beneficio políticamente personal.

En definitiva, la tensión electoral que vive México no debe nublar la visión de lo que realmente importa: el servicio a los ciudadanos y la gestión efectiva de los recursos del país.

Los políticos, de todos niveles, deben recordar que su papel es representar y servir a las personas, no a sus propias ambiciones políticas. No debemos permitir que estas realidades se desvanezcan entre el bullicio de la temporada electoral.

Como dice el refrán, la verdad siempre sale a la luz. Asegurémonos de que nuestros líderes estén dispuestos a escucharla y actuar en consecuencia. Porque si no lo hacen, podrían encontrarse sin peldaños en su escalera política y una caída puede ser más dura de lo que imaginan.

David Gamboa Lic. en Mercadotecnia por la UVM. Es un profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Actualmente es Editor y Director General de Juárez a Diario y Consultor en temas mercadotecnia.