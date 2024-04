¡A Juárez se le respeta!

Publicidad - LB2 -

Gracias a Dios y a las circunstancias soy juarense, nací aquí en la clínica 35 del IMSS mejor conocida como “El seguro nuevo “. Por caprichos de la vida viví los primeros años fuera de mi tierra natal, pero un buen día escuché decir a mis padres ¡Nos vamos a Juárez! Esa noche no dormí de la emoción, el viaje significaba un cambio trascendental en nuestra vida… y yo soñaba con un día llegar a tener una casa de dos pisos y éxito en mi nuevo destino.

Nuestra ciudad tiene muchas virtudes, pero también ha sido duramente castigada. Hablar de su importancia económica en el plano nacional es un cantar histórico muy conocido pero pocas veces reconocido. Nos han dado motes relacionados con la inseguridad que si bien no han sido erróneos muchas otras ciudades nos han superado en algunos momentos, pero para los juarenses el estigma permanece.

Crecí aquí, pero no me di cuenta de las carencias hasta que necesite de los juarenses, estudie aquí pero no me hice profesional hasta que le regresé a las mujeres un poco de lo que en algún momento de vulnerabilidad a mí me falto, trabajé aquí pero no entendí que el dinero no alcanzaba hasta que tuve que mantener un hijo sola.

Y asi es como uno se hace juarense y empieza amar esta tierra.

Aquí las mujeres trabajamos más horas en promedio al día que en ninguna otra parte del país y a pesar del abandono seguimos luchando y creyendo y esperando, pero ya no estamos dispuestas a ser los caballos de batallas de generales que no aman ni respeten a nuestra ciudad. Por ser mujer, juarense y de colonia fui limitada en algunos contextos elitistas, pero no fue a mi a la que despreciaron fue a todas las mujeres juarenses que están dispuestas a darle mucho amor y resultados a nuestra frontera.

Ya no le creemos a proyectos políticos que dicen que nos respetan cuando voltean a vernos chiquitas y orejonas para representar y exigir lo que nos merecemos.

Ya no toleraremos más a que nos digan “Juaritos cochino” , o “que los malandros se vayan a Juárez”,

Ya no creemos que digan que les importamos cuando les molesta nuestro caos vial y de transporte pero fueron participes de él y son indolentes para ayudarnos.

No, los juarenses ya no le creemos a quienes se envuelven con banderas puritanas de honestidad, cuando en realidad sus combates a la corrupción son una máscara que oculta el más grande pecado de un servidor público la omisión, por que no hacer nada es el primer acto de corrupción.

Por que el amor y el respeto a alguien se nota, usted está presente, usted da, usted ayuda, usted tiene la oportunidad de demostrar todos los días cuanto es importante algo y no tiene la necesidad de prender fuegos, montar espectáculos y descalificar porque cuando usted ama de verdad no tiene más remedio que hacer las cosas bien.

Un padre distante jamás podrá reconocer los anhelos de sus hijos, tampoco podrá ayudarlos a enmendar sus errores y por eso lideres políticos que han olvidado a Juárez ya no tienen lugar en nuestro corazón y por supuesto tampoco en nuestra boleta de votación.

Hoy escuche – ¡A Juárez se le respeta! Y se le respeta con trabajo y resultados, y quienes trabajamos todos los días y hemos luchado por esta ciudad nos unimos a ese grito.

Nos unimos por convicción al esfuerzo, por que tuvimos una idea y fue escuchada, porque empujamos una causa y fue apoyada, porque cuando se quiere a Juárez las causas sociales, las necesidades humanas y todos los problemas de los juarenses son mas importantes que los colores y las ideologías.

Rocío Saenz Lic. En Comercio Exterior. Lic. En Educación con especialidad en Historia. Docente Educación Básica Media y Media Superior, Fundadora de Renace Mujer A.C. Directora de Renace Mujer Lencería, Consultora socio política de Mujeres.