EL HUBIERA | Acapulco ¿Qué sigue?

Para Coyuca de Benítez, 43 municipios más, pero fundamentalmente para Acapulco ¿Qué sigue?, después del extraordinario huracán categoría 5 según la escala Saffir-Simpson, con vientos en ráfagas de hasta 330 kilómetros por hora, causo una devastación muy pocas veces vista en las costas del orbe, se ha criticado acremente que el estado mexicano no tuvo la capacidad de dar una alerta temprana oficial y formal, con la ayuda de la información del Centro de Huracanes de Estados Unidos y acercar desde un día antes los recursos humanos y materiales disponibles para ir enfrentando a primera hora las consecuencias del meteoro: la actividad turística del puerto se vino abajo, decenas de hoteles quedaron en ruinas, miles de casas habitación quedaron destruidas o seriamente dañadas; se interrumpió el flujo de energía eléctrica, de agua , el servicio de telefonía e internet también se vieron suspendidos, los comercios de todo tipo fueron saqueados en cuanto concluyo la etapa de las ráfagas de viento, los poco más de 800,000 habitantes de Acapulco y de Coyuca de Benítez se quedaron en el desamparo económico ya que las fuentes de empleo se acabaron;a diez días del fenómeno meteorológico por más que se diga lo contrario, los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica no se han recuperado al 100%, lo mismo acontece con el servicio de telefonía y de internet que todavía por sectores tienen fallas; la basura se acumula por doquier no ha habido la capacidad de recolectarla en una gran parte; los fallecidos solo en el puerto oficialmente suman 47, los desaparecidos 57, aunque se dice que estas cifras oficiales están muy por debajo de una realidad que se esconde entre los papeles oficiales, los escombros, pero sobre todo en el mar.

El miércoles primero de noviembre salió el secretario de Hacienda y Crédito Público para anunciar un plan de 20 puntos “para reconstruir Acapulco” con una inversión por un monto total de 61,313 mdp, Rogelio Ramírez de la O enuncio el programa, lo destacamos enseguida: Anticipar el pago de pensiones y programas del Bienestar por 508 mdp; incrementar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro por 379.2 mdp; aumentar en un 100% las becas para nivel básico escolar por 796.4 mdp; plazo de seis meses para pagar Infonavit, Fovissste e IMSS, por 9,000 mdp; no pagar energía eléctrica dos bimestres de octubre-enero de 2024 por 1,352 mdp; despensas semanales para 250 mil familias durante tres meses por 3,250 mdp; apoyo para limpieza y pintura de viviendas por 8 mil pesos para todas, y de 35 mil a 60 mil según sea el daño, por 10,471 mdp; ayuda para locales comerciales (45,000) por 1,922 mdp; créditos a la palabra de Financiera del Bienestar por 500 mdp; recuperación de la infraestructura urbana por 10,000 mdp; exención de impuestos al SAT , del IVA e ISR (entre octubre 2023 y febrero 2024) por 9,109 mdp;créditos para pequeñas empresas por Nafin por1,747 mdp; pagará el gobierno el 50% de los intereses generadospor créditos otorgados por la Banca Comercial a 373 hoteles de Acapulco por 5,000 mdp;Recuperación de la infraestructura carretera por 218 mdp; entrega de enserespara el hogar por 4.000 mdp; rehabilitación de la infraestructura eléctrica por la CFE por 2,341 mdp; apoyar la Escuela es Nuestra por 475 mdp; apoyar a pescadores por 259.6 millones de pesos; este es el desglose que realizo el gobierno federal de los apoyos a entregarse en los próximos seis meses.

Según analistas internacionales y nacionales se requerirán para dejar funcional a solamente Acapulco 16 mmdd, algo así como 300,000 mdp, o sea que lo anunciado será solo la quinta parte de lo necesario, así también algunos de los 20 puntos tienen que ver con la etapa de la emergencia tal es el caso de los artículos de limpieza y las canastas básicas de alimentos que se entregaran durante tres meses; un punto también donde se percibe deficiente el plan es en lo que respecta a la creación de empleos de forma emergente, ya que el desempleo es uno de los temas diarios, salvo el programa Jóvenes Construyendo el Futurocon 10,000 acciones, no se ven otrasprogramas a corto y mediano plazo; la iniciativa privada esta previendo que la recuperación del puerto se llevará mínimo dos años y no los seis meses que esta considerando el plan en comento.La falta del Fonden en este desafortunado ejemplo, denota la necesidad de que existiera, se percibe su falta con toda crudeza, ya que hacen falta los protocolos y las reglas de operación para dar tratamiento eficiente y eficaz a este tipo de fenómenos y sobre todo a sus consecuencias.

Otis es una gran lección para todo el país, pero sobre todo para las autoridades, con serenidad deben auto reconocer en que fallaron y que es susceptible de enmendarse y mejorarse, desde la alerta temprana hasta los mecanismos financieros para afrontar este tipo de fenómenos meteorológicos, la falta de protocolos y de reglas de operación (con las que si contaba el Fonden).Acapulco, aquí la gran interrogante ¿Se reconstruirá o se transformará? De ello depende que ¡siga inerme ante los huracanes o que sea capaz de resistirlos aún de mejor manera!

Frase para reflexionar:

“La civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe”

Herbert George Wells, escritor y novelista británico (1866-1946)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.