Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 20, 2026 | 15:07
InicioEstadoJuárez / El Paso

Impulsan SSPM y Guardia Nacional programa de proximidad en primaria de Horizontes del Sur

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Imparten pláticas preventivas a estudiantes para fortalecer cultura de legalidad y confianza ciudadana

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social y en coordinación con la Guardia Nacional, implementó pláticas preventivas en la Escuela Primaria “Guillermo González Camarena”, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la proximidad social y reducir la percepción de inseguridad.

Las actividades se desarrollaron en el plantel ubicado en el cruce de las calles Oscar Niemeyer y Búfalo, en la colonia Horizontes del Sur, donde se trabajó con alumnos de cuarto, quinto y sexto grado.

- Publicidad - HP1

Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con las obligaciones dentro y fuera del entorno escolar, el respeto, la prevención de la violencia familiar y la Justicia Cívica, con el propósito de promover la responsabilidad y la sana convivencia entre las y los estudiantes.

Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones buscan generar conciencia desde edades tempranas, reforzando la cultura de la legalidad y la interacción directa entre corporaciones de seguridad y comunidad educativa.

El programa forma parte de una estrategia alineada con acciones nacionales enfocadas en fortalecer la confianza ciudadana mediante actividades preventivas y de acercamiento social.

La SSPM reiteró su compromiso de mantener la coordinación con los distintos órdenes de Gobierno, impulsando acciones que contribuyan a la tranquilidad y seguridad de las familias juarenses.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

México

Anuncia Claudia Sheinbaum mejoramiento de 565 Centros de Salud del ISSSTE

La Clínica es Nuestra tendrá una inversión de 6 mil 300 millones de pesos...
Estado

Lanzan campaña “Infancia Segura” para la protección de la infancia

El DIF Estatal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.