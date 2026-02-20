Impulsan SSPM y Guardia Nacional programa de proximidad en primaria de Horizontes del Sur

Publicidad - LB2 -

Imparten pláticas preventivas a estudiantes para fortalecer cultura de legalidad y confianza ciudadana

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social y en coordinación con la Guardia Nacional, implementó pláticas preventivas en la Escuela Primaria “Guillermo González Camarena”, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la proximidad social y reducir la percepción de inseguridad.

Las actividades se desarrollaron en el plantel ubicado en el cruce de las calles Oscar Niemeyer y Búfalo, en la colonia Horizontes del Sur, donde se trabajó con alumnos de cuarto, quinto y sexto grado.

Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con las obligaciones dentro y fuera del entorno escolar, el respeto, la prevención de la violencia familiar y la Justicia Cívica, con el propósito de promover la responsabilidad y la sana convivencia entre las y los estudiantes.

Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones buscan generar conciencia desde edades tempranas, reforzando la cultura de la legalidad y la interacción directa entre corporaciones de seguridad y comunidad educativa.

El programa forma parte de una estrategia alineada con acciones nacionales enfocadas en fortalecer la confianza ciudadana mediante actividades preventivas y de acercamiento social.

La SSPM reiteró su compromiso de mantener la coordinación con los distintos órdenes de Gobierno, impulsando acciones que contribuyan a la tranquilidad y seguridad de las familias juarenses.

