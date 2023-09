El Desfile de la Tiranía

Publicidad - LB2 -

Este gobierno federal, afortunadamente transitorio aunque con deseos de perpetuarse en el poder, convirtió el desfile militar del 16 de septiembre (de nuestra gloriosa independencia) en la CDMX en una desafortunada pasarela de militares de países nada democráticos como: Rusia, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aunque reconozco, este gobierno no deja de sorprenderme, debo aceptar su valentía y caradura. La presencia de militares rusos, ya provocó que la Primer Ministra de Ucrania mostrara diplomáticamente su descontento, nada más nos falta que Lóquez sea también declarado persona «Non grata» en ese país y se venga una reacción en cadena dándole la categoría de INDESEABLE en muchos más países del mundo. Mala noticia para quien ansía poder y reconocimiento como aire para respirar. Nuestro vecino (EUA) y principal socio comercial, debe estar en estado de alerta por el coqueteo baboso (perdón por el término) de nuestro gobierno con las dictaduras más representativas del orbe. Deseo que México no pase de ser el vecino incómodo al vecino peligroso y EUA tome medidas extremas para erradicar de raíz, el insensato curso de nuestro país al comunismo más extemporáneo, anacrónico y cursi. Que manera de empuercar una fecha de celebración nacional, no invitando a los demás poderes de la Unión (Legislativo y Judicial), entendiendo que es una celebración sólo del Ejecutivo, como todo buen aspirante a dictador. ¡Viva México! Pero, sin Lóquez.

Marcelo Ebrard, el fiel de la balanza.- si este político decide hacerse perdonar por Morena, desde el punto de vista pragmático, habrá terminado por completo su vida en la política nacional y no le quedarán sino las 3 alternativas clásicas (pésimas todas): destierro, encierro o entierro. En cambio, si decide apoyar a Xóchitl Gálvez, con seguidores o sin ellos, ahí sí sería el fiel de la balanza, inclinando ostensiblemente la victoria hacia la hidalguense y lo digo con todas sus letras, «PRÓXIMA PRESIDENTE DE MÉXICO» aunque les de el «Tramafat» (infarto, telele, soponcio, o supiritaco) a algunos. A muchos de la oposición, les incomodaría la presencia de Marcelo en la oposición, en mi opinión sería deseable y muy importante su apoyo en el FAM. Imaginen ustedes, Xóchitl Presidente, Marcelo Srio. De Gobernación, ¿y Morena? En el basurero de la historia (su lugar).

Hay gente buena en todos los partidos.- debido a mi experiencia y dejándome llevar por cierto apasionamiento político, he sido insistente en mostrar mi desprecio hacia Morena y el PAN (o viceversa el PAN y Morena), haciendo sentir mal a entrañables amigos militantes en esos partidos, les pido no lo tomen de forma personal. No se debe caer en la falsa generalización, cuando menciono la avaricia, perfidia y maldad del PAN no quiere decir que todos lo sean, confirmo y repito hay excelentes personas ahí. Así mismo, se habla de la ignorancia, agresividad y naquez de Morena, sin dejar de reconocer que hay personas cultas y dignas como el que más. Se habla pues de generalidades no de particularidades. Espero sepan comprenderme y aclaro, no siento ninguna simpatía por partido alguno, el ejercicio periodístico se realiza mejor sin preferencias políticas de ninguna especie, se critica lo criticable.

«Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos»

Simón Bolívar



«Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla»

Proverbio ruso



«La bondad es la única inversión que nunca falla»

Henry David Thoreau

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.