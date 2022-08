El alto costo y riesgo de la democracia partidista

“Los partidos políticos deberían de tener una vinculación íntima con la democracia participativa, a grado tal que hoy no se debería concebir ésta sin la existencia y la actuación de los partidos políticos promoviendo internamente la participación democrática en los procesos internos partidistas de sus militantes”.

Sabían perfectamente bien en Morena de los riesgos de practicar el pasado fin de semana un ejercicio netamente democrático, pero tenían que correrse esos riesgos en coherencia con su espíritu democrático, con sus ideales y filosofía política, estaban muy motivados a hacerlo… y lo hicieron con éxito.

Creyentes de la democracia participativa que les representa en una forma de democracia en la que los ciudadanos afiliados al partido tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente las simulaciones democráticas en los demás partidos, Morena no simuló, sencillamente ejecutó su filosofía democrática y asumió sus riesgos previsibles.

El partido más grande de México ha dado muestra clara de que muy bien vale la pena asumir todos los riesgos con tal de que la participación de los militantes sea contundente para lograr las estructuras de decisión del partido, sin recato y sin miedo abrió la participación a todos sus afiliados.

Morena escogió el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero que no es ejercido por el pueblo, sino por sus representantes elegidos por medio del voto emitido por los ciudadanos afiliados y militantes del partido, algo que los diferencia diametralmente de los demás partidos políticos del país.

Sin miedo a la democracia, y sin miedo al pueblo, salieron los Morenistas a ejercer su voto para escoger a sus liderazgos ante su Congreso donde se instalaron más de 550 centros de votación en todo el país y acudieron al llamado democrático de Morena mucho más de TRES MILLONES de ciudadanos, un ejercicio inédito para la democracia mexicana, y de partido alguno.

En esencia, y en teoría, los partidos políticos son los constructores de los regímenes democráticos. Son actores distinguidos en los procesos de transición a la democracia y pueden ser los principales garantes de la profundización y consolidación de la misma. En las democracias modernas son indispensables, aun cuando en fechas recientes se plantee el tema de su actualización hacia una democracia interna participativa, si los militantes no participan abiertamente por medio de voto en las decisiones de los partidos habremos fracasado en su necesidad de origen que da vida a la democracia partidista necesaria y de urgente aplicación para entender y fomentar la democracia país.

No se puede hablar de democracia si no practicas la democracia internamente en tu partido, el no hacerlo se representaría a la simulación democrática únicamente manifestando rechazo y miedo a la participación directa de los militantes en los sistemas de control y gobierno, en las decisiones políticas.

Es bien cierto que una de las críticas más comunes hacia los partidos es su falta de democracia interna y es precisamente en esto donde Morena es quien hoy ha superado, con bastante éxito y participación de militantes, la máxima prueba democrática en los partidos, la votación interna.

Morena lleva ventaja hoy sobre los demás partidos porque ha avanzado democráticamente en primer lugar, en la introducción o consolidación de mecanismos de democracia directa en el partido y en segundo en la ampliación de los espacios de participación de los militantes en la toma de decisiones.

La conjugación de ambos para la formulación, o reformulación, de los principios ideológicos de los partidos la democracia participativa interna sería una ruta plausible para conseguir el cambio democrático paulatino de los partidos de nuestro país, la ampliación de la participación de las bases mediante mecanismos de democracia directa participativa en los partidos fortalecería fuertemente a la democracia mexicana, Morena ha avanzado hoy en ese sentido, dejando muy atrás a todos los demás partidos políticos existentes que aún se resisten a entregarle el poder y las decisiones a las bases de militantes.

Los partidos políticos hoy deben de ser un eje fundamental en los procesos de participación ciudadana en las democracias actuales, dado que se mantienen activos en los distintos espacios inter electorales. Su papel hoy en día no puede reducirse a las campañas políticas, los partidos políticos deben atraer a los militantes y mantener vivo su activismo y participación a partir de la toma de decisiones en los partidos y participando en el diseño del rumbo político y eso solo se logrará cuando las bases de militantes ejerzan su derecho de votar en la práctica de la democracia partidista interna, sin miedo ni limitante alguno, corriendo los riesgos inherentes al mismo ejercicio democrático.

Es importante por tanto contar con el apoyo de militantes leales en la toma y participación de las decisiones políticas, de esta forma los procesos de participación y representación tendrán legitimidad y estabilidad institucional, lo cual aporta a la satisfacción por el régimen democrático que se logra y, a su vez, a la confianza hacia los partidos que activan la participación de los ciudadanos naciendo desde sus bases de militantes.

El presidente nacional de Morena aseguró con toda la tranquilidad de conocer que los resultados fueron un éxito, Mario Delgado, líder nacional de Morena, minimizó los hechos violentos y desleales al espíritu democrático y celebró que la jornada electoral haya sido copiosa y una verdadera fiesta democrática, sin embargo, aseguró que en los distritos donde se comprueben irregularidades graves, se anularán los resultados, con esa fortaleza habló sabiendo del resultado positivo de las elecciones internas obtenidas.

No representa porcentaje significativo digno de tomar en cuenta los desvaríos y desvíos con actos vandálicos que se llevaron a cabo en las elecciones internas, están muy focalizados y perfectamente bien ubicados los responsables y los grupos participantes.

Es natural que grupos de poder externos a Morena se hayan dado a la tarea de infiltrarse y detonar focos de violencia con la finalidad de intentar demeritar el hecho histórico en la política nacional como lo fue la elección de delegados de Morena, buscaron la nota mediática para intentar demeritar todo el proceso de elección interna.

El resultado e si es aplastate y contundente, Morena incursionó con éxito en la apertura democrática hacia lo interno de su partido y triunfaron todos aquellos Morenistas que realizaron con ahínco su trabajo proselitista.

La democracia mexicana ha dado un gran salto con esta elección interna de Morena, se sigue despertando las voluntades de participación de los mexicanos.

Morena lo logró con creces asumiendo sin miedo sus riesgos que derivan de la práctica de la democracia, mientras los demás le tienen miedo al pueblo y a la democracia.

Son muchísimos los ciudadanos participativos en la política que se quedaron huérfanos de partido y que se han ido con quien se identificaron políticamente que es Morena y se afiliaron, no hay más mexicanos que los que somos mexicanos y los padrones de militantes se componen de mexicanos.

La corriente política Nacionalista siempre en México ha sido mayoría, una gran mayoría de ciudadanos profesan el nacionalismo que hoy representa Morena y ahí están, solo los ignorantes se asustan y los denigran.

Ahora vienen las elecciones para la designación de los líderes de los comités municipales y estatales y en Septiembre la dirigencia nacional, así de abierto decidió ser Morena.

Y para que no se asusten todo el movimiento de Morena está bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.