¿Dónde está la empatía con el derecho de expresión, de igualdad y de libertades?

Publicidad - LB2 -

“Toda persona tiene derecho a las libertades”

Esenciales serán las del pensamiento y de expresión y manifestación de las ideas. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir y promover informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento, o medio al alcance, de su elección, sin confundir la libertad con libertinaje.

Solo aquellos que en su mente, pensamiento y acciones sean represores, autoritarios o dictadores buscarán siempre acallar, por cualquier medio a su alcance, el derecho humano y esencial para el desarrollo de la vida humana el derecho de la libertad de expresión y manifestación de la ideas.

- Publicidad - HP1

Nadie podrá prohibir, limitar o sancionar mi libertad de expresión y menos autoridad alguna porque está contenido en los Artículos 6º y 7º de la Constitución Mexicana y, además, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la libre expresión es un derecho natural y universal.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece con toda claridad, Art 19, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado, sancionado, encarcelado o inhibido por sus opiniones, por investigar y recibir informaciones y opiniones, y por difundirlas, lo podrá hacer sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión”.

Durante todo el periodo revolucionario (PRI) y en los tiempos comprendidos por el período neoliberal (PRI-AN) las libertades de expresión fueron copadas, silenciadas y punitivamente sancionadas y acalladas por esos gobiernos de corte autoritario/dictatorial arropados en un maquillaje de democracia simulada.

Podrán cambiar de ropaje pero nunca transformarán su ADN.

En la derecha neoliberal su genética, y sus principios, están sustentados en el acotamiento por cualquier medio de los pensamientos diferentes que les ocasionen incomodidad y les detonen inestabilidad en sus proyectos, que les contradiga su pensamiento autoritario y dictatorial, son intolerantes, represivos, mienten como respiran para lograr sus objetivos con simulación y engaño.

Ejemplos de lo anterior existen, solo baste revisar todo el período neoliberal en donde medios de comunicación y gobierno impusieron la mordaza a las voces disidentes y, esto, ha sido como un deporte favorito de los hoy opositores (PRI-PAN-PRD) porque lo traen en su genética política apoyados por la derivación PRIISTA de hoy también, los mal llamados Socialdemócratas de Movimiento Ciudadano MC.

Los violadores de la Constitución gritan violaciones constitucionales inexistentes utilizando el PODER JUDICIAL Y ELECTORAL para lograr acallar, reprimir y silenciar los derechos del pueblo de México en conocer las verdades que son exhibidas por la Presidencia de la República por medio de LA MAÑANERA.

Silenciar y prohibir que el presidente los desenmascare en sus mentiras, acallar las denuncias del presidente cuando los exhibe como corruptos, acotar los señalamientos de sus actos perversos y anti constitucionales ha sido la estrategia prioritaria para que se les deje de ubicar, no se les mencione, como PERVERSOS MENTIROSOS cuando les desdibujan sus mentiras con verdades.

Recordemos que gracias a la denuncia del presidente de la república se pudo conocer todo el pasado de corrupción, mentiras y engaños de la candidata opositora aspirante a la presidente la Señora “X”, sin esas denuncias hoy estuviéramos ante un aspirante promovido como impoluto.

Se dicen demócratas y son represores de la libertad de expresión actuando exactamente como los DICTADORES que tanto dicen repudiar pero que imitan a la perfección utilizando el PODER JUDICIAL Y LOS TRIBUNALES ELECTORALES, que es donde permanece la influencia de los regímenes autoritarios y corruptos del pasado reciente PRI-PAN, la derecha comandada por Claudio X González y bajo una perversa SIMBIOSIS con el Poder Judicial y la SCJN.

Interpretan y distorsionan las leyes para su aplicación pisoteando derechos fundamentales establecidos en nuestra constitución, cuando la CARTA MAGNA debe de ser el sentido primordial de las resoluciones judiciales y electorales.

Ninguna autoridad judicial y electoral cuando son verdaderamente comprometidas con la Constitución pasaría por alto los principios originales de la constitución y menos en referencia a los derechos humanos.

Han ponderado a un delincuente auto confeso sobre lo establecido en la Constitución, han violentado la libertad de expresión con la finalidad de resguardar la verdad para que quede oculta ante el derecho de los mexicanos de conocerla y ejercer su derecho de manifestar y expresar, COARTANDO y SANCIONANDO el derecho de quien descubre y denuncia los delitos, se castiga a quien denuncia y se protege y beneficia al delincuente.

El LAWFARE es una realidad, los tribunales electorales y de impartición de justicia lo están aplicando para intentar dar el GOLPE final para retornar al poder antes de las elecciones del 2024 para desde ahí tomar el control de todas las instancias e instituciones que les permitan bloquear legalmente la voluntad del pueblo de México, la voz del presidente es un objetivo fundamental para acallarlo antes de los tiempos electorales.

El instrumento de los liderazgos opositores encabezados por Claudio X González es la candidata la Señora “X” quien está jugando, y aplicando, su rol encomendado para irse todos los días en contra del presidente, es su programa, es su libreto sin darse cuenta que eso la lleva a un desastroso camino electoral, es un señuelo que están usando contra el presidente López Obrador.

Alguna vez hubo un personaje Ruso que era manipulable llamándolo e identificándolo como el IDIOTA ÚTIL y que en su oportunidad era desechado por los hombres del poder mediático y económico, la oligarquía, y que algunas veces eran ampliamente recompensados económicamente dependiendo del éxito de su trabajo encomendado, algunas otras veces eran simplemente desechados sin más.

Callar al presidente y destruir LA MAÑANERA es un objetivo y si el presidente sigue siendo respetuoso de las decisiones del tribunal electoral y del poder judicial desgraciadamente veremos pronto que ese objetivo lo podrían alcanzar los opositores.

Quienes conocen al presidente, de muchos años atrás, me han comentado que el presidente lo que menos tiene es bajar banderas y que con la ley en la mano y exigiendo el respeto a sus derechos, señalando las violaciones a la Constitución y con el respaldo mayoritario del pueblo los va a enfrentar como la última lucha de su actividad política y eso, estimado lector, es de alcances muy profundos en donde, por supuesto, el presidente saldrá victorioso junto con su pueblo que mayoritariamente lo respalda.

La mensura y la tolerancia aplicadas ante los embates opositores es estrategia, el presidente acatará todo lo que decidan los tribunales electorales pero estos deberán estos estar preparados para la embestida presidencial final.

No se han dado cuenta los opositores, pero ellos mismos han metido al proceso electoral al presidente López Obrador, no estará en la boleta, y ni hará campaña, pero estará presente en la mente de los mexicanos votantes y eso, cuando lo descubran los opositores, ya les será demasiado tarde.

Nadie puede acallar a un demócrata y político excepcional como lo es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es el derecho de IGUALDAD para todos los seres humanos indica, con toda claridad, que debemos ser iguales y tratados con dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil y al presidente López Obrador los opositores, los tribunales electorales y el poder judicial le quieren quitar sus derechos de réplica y denuncia para que los opositores lo agredan como lo han hecho los últimos 23 años, lo insulten, lo denigren coartándole su derecho legítimo a la defensa, a la réplica y a la denuncia coartando su derecho constitucional y universal a la libertad de expresión y manifestación de las ideas.

No quieren que hable de sus logros como gobierno, no quieren que tenga réplica para las mentiras, no quieren que denuncie, no quieren que señale y exhiba, es tan negro el historial opositor, junto con su actuar reciente, que material para exhibir, denunciar y replicar hay de sobra por eso lo quieren callar.

Tan fácil que es, si el presidente denuncia, replica, señala, exhibe con mentiras que ocasionen daño, el ir y presentar denuncia en el poder judicial ante el atrevimiento presidencial de mentir para denigrar y beneficiarse pero, hasta para eso hay que tener calidad moral…. Y no la tienen.

Como dicen en mi tierra….

LO QUIEREN DE PECHITO.

¡Y el presidente tan dejadito¡

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.