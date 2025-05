Cuando la tierra tiembla: La palabra como pacto.

Publicidad - LB2 -

Bullet with Butterfly Wings” – The Smashing Pumpkins (1995)

Frase: “Despite all my rage, I am still just a rat in a cage”

Esa frase de The Smashing Pumpkins captura con brutal honestidad lo que muchos sienten frente a los sistemas que prometen libertad, transformación, justicia… pero al final, la historia nos ha demostrado que solo ajustan la jaula, le cambian el nombre, le pintan los barrotes, pero no abren la puerta; ¿Será que ahora si va enserio?

Los sismos no siempre se sienten en la tierra. A veces, son políticos, simbólicos, estructurales. Movimientos que sacuden no edificios, sino partidos, instituciones, liderazgos. En México, ambos tipos de temblores suelen convivir: mientras la tierra tiembla bajo nuestros pies, también se remueven las placas del poder. Esta semana, fue el turno de Morena. El partido en el gobierno lanzó un mensaje claro: se busca poner orden, erradicar el nepotismo y frenar los excesos. Y como todo sismo, ese anuncio deja expuesto lo que estaba flojo y revela quién sostiene la verdad… y quién solo intenta no ser alcanzado por ella.

Pero primero, lo primero… No puede menospreciarse la preocupación por la frecuencia de los sismos, especialmente después del evento de magnitud 5.8 registrado el pasado 3 de mayo de 2025 donde en redes sociales, algunos usuarios han expresado temor y desconcierto; lo que ha dado lugar a la difusión de teorías no fundamentadas sobre las causas de los sismos. Estas incluyen desde experimentos secretos hasta el uso de armas geofísicas, a pesar de que no existe evidencia científica que respalde tales afirmaciones; si bien las operaciones de “FRACKING” en el oeste de Texas no se encuentran en las inmediaciones de Ciudad Juárez, la evidencia sugiere que la actividad sísmica inducida por estas prácticas puede tener efectos que se extienden a regiones más alejadas y si, la actividad de sismos en Ciudad Juárez podría estar relacionada con esta actividad, aunque se requieren estudios más detallados para establecer una conexión directa. Aportando un pequeño breviario a la sapiencia de usted, la actividad sísmica en Ciudad Juárez es una realidad respaldada por estudios geológicos, toda vez que especialistas en geociencias han señalado que Ciudad Juárez se encuentra en una zona tectónicamente activa, específicamente en la provincia conocida como “Río Grande Rift” donde esta región presenta una corteza terrestre delgada y sedimentos que amplifican las vibraciones sísmicas. La falla de la montaña Franklin, que atraviesa el centro de la ciudad, tiene el potencial de generar sismos de hasta 7.0 grados en la escala de Richter y por cierto desde el año 2000, se han registrado alrededor de 45,000 sismos en la zona, la mayoría de baja magnitud, pero que evidencian una actividad sísmica constante. Es desafortunado que estos datos duros estén a la mano de todos, incluyendo de quienes nos gobiernan ya que hasta por declaraciones del mismo alcalde de esta ciudad se sabe que si llegara a presentarse un sismo de 7.0 grados, la mayoría de la ciudad quedaría en una situación desafortunada para no llamarle peor, y la pregunta es: ¿Las edificaciones verticales, las existentes y que se están construyendo, están preparadas desde sus cimientos para un evento de esta magnitud?… Los que vivimos sismos como el del 85 en la CDMX solo podemos coincidir con un: ¡Que miedo!

Este patrón no es exclusivo del ámbito ambiental. En la política, especialmente dentro del partido Morena, se han observado teorías que pueden compararse. Recientemente, el Consejo Nacional de Morena aprobó nuevas reglas internas que prohíben el nepotismo, los actos anticipados de campaña y los lujos ostentosos, buscando regresar a los principios fundacionales del partido y creo que ahí le erraron porque el discurso debería ir encaminado a lo que la política debe ser, austera y con vocación de servicio ya que es chocante y había sido chocante ver que solo es para unos pocos y si venían de abajo, venían bien casados a los intereses de los de arriba, al menos la izquierda ha sabido demostrar que si hay movimientos y los que llegan, así sean actores políticos de renombre de otros partidos, se forman en la fila. Bueno, al menos eso se ha visto, ya si destacan, ese es otro boleto.

A bien hizo la presidenta Claudia Sheinbaum al enfatizar sobre la necesidad de unidad y ética, instando a los miembros del partido a evitar la complacencia y a adherirse a los valores de austeridad y honestidad, sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas es crucial, no basta con establecer reglas; es necesario aplicarlas de manera equitativa y sin favoritismos.

Ok, hasta aquí todo bien, ahora lo que sigue es que realmente se cumpla y en lo personal lo veo difícil porque sin mediar palabra alguna queda en evidencia que los recorridos políticos de los parientes, no podría cuartarse así sin más ya que resulta que como si fueran empresas familiares, la política local se ha manejado y luego la pregunta es, ¿quién fue primero? O ¿Qué criterio se tiene que usar para no dejar participar al pariente que tiene toda una carrera política de construida quizá por mérito propio? ¿Contará para otros partidos y se sancionaría al integrante de morena? ¿Podría irse al estricto derecho o al criterio moral y ético?

Creo que falta mucha información porque desde la hermenéutica jurídica, nuestra ley suprema dice que quien no puede ser votados solo son: Los ministros de culto, Los militares, policías, magistrados, ministros y altos funcionarios, los Extranjeros, todo lo anterior con sus excepciones, claro. Y bueno esperemos este ejercicio sea semilla en el avance democrático de este hermoso país.

Lo mínimo que uno esperaría de sus líderes —además de que no roben, no mientan y no sean primos del candidato— es que digan la verdad, aunque sea incómoda, aunque no dé likes, porque si nos van a temblar los cimientos, que al menos no sea por culpa de un gobernante diciendo que todo está controlado mientras tiembla el edificio detrás, ya sea perforando la tierra para sacar petróleo o perforando las instituciones para que termine siendo pan con lo mismo; la opacidad siempre cobra factura y si de verdad quieren construir algo que no se les caiga encima, empiecen por dejar de tapar las grietas con conferencias de prensa.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.