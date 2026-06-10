Cuando la inseguridad ladra

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Perros callejeros y el fracaso de la política social

Por años hemos visto a los perros vagando por las calles de Ciudad Juárez como parte del paisaje urbano.

Están en los cruceros, en los parques, en los lotes baldíos, en los tiraderos clandestinos y en las colonias más alejadas de la mancha urbana.

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Muchos los observan con indiferencia.

Otros con miedo.

Algunos con compasión.

Pero pocos se detienen a reflexionar sobre lo que realmente representan.

Los perros callejeros no son una plaga. Son el reflejo más crudo de nuestras fracturas sociales.

Una ciudad puede medir su desarrollo económico por la llegada de inversiones, por la construcción de parques industriales o por las cifras de exportación.

Sin embargo, también puede medirse por la forma en que trata a los seres más vulnerables que dependen de ella.

Y en ese indicador, Ciudad Juárez enfrenta una realidad incómoda.

Autoridades municipales han llegado a estimar que en la ciudad podrían existir alrededor de 500 mil perros en situación de calle.

Una cifra que, de ser cercana a la realidad, colocaría a Juárez entre las ciudades con mayores problemas de sobrepoblación canina del país.

Pero detrás de cada perro abandonado existe una historia humana.

La creciente percepción de inseguridad ha modificado profundamente la vida de los juarenses.

A nivel nacional, cerca del 59 por ciento de la población considera insegura la ciudad donde vive, según datos del INEGI.

En Juárez, durante décadas, miles de familias encontraron en un perro la forma más económica de proteger su patrimonio.

Un perro cuesta menos que una alarma, menos que un sistema de videovigilancia y mucho menos que un guardia privado.

Así, en colonias periféricas y sectores vulnerables, el perro se convirtió en vigilante, alarma y compañía.

El problema es que tener un animal implica mucho más que abrir una puerta y dejarlo en el patio.

Implica alimentación, vacunación, esterilización, atención médica, espacio digno, higiene y responsabilidad. Elementos que muchas familias simplemente no pueden costear cuando apenas logran cubrir la renta, la comida o el transporte.

La pobreza también tiene huellas de cuatro patas.

Basta recorrer las colonias más marginadas para observar una relación casi directa entre el deterioro urbano y la presencia masiva de animales abandonados.

Donde hay calles sin pavimentar, lotes baldíos, basura acumulada, alumbrado deficiente y escasez de servicios públicos, suelen aparecer también perros desnutridos, enfermos y sin control reproductivo.

Es una cadena de abandono.

La familia adquiere un cachorro para protección. El cachorro crece. Llegan más gastos. Se reproduce. Nacen más perros. Algunos son regalados. Otros terminan en la calle. Muchos son abandonados deliberadamente en la periferia para evitar que regresen a casa.

Y así, la ciudad sigue produciendo perros callejeros como si fueran un residuo más de la pobreza.

Después nos sorprende ver jaurías.

Grupos de animales que se organizan para sobrevivir en una ciudad que primero los creó y después los condenó.

Nos alarman los ataques, pero rara vez analizamos las causas.

Nos preocupa que rompan bolsas de basura, pero ignoramos que sobreviven alimentándose precisamente de los desperdicios que la propia ciudad genera y deja expuestos.

Nos asustan las garrapatas, pero seguimos permitiendo patios insalubres, animales sin desparasitar y políticas públicas insuficientes.

La consecuencia ya está cobrando vidas humanas.

Ciudad Juárez concentra actualmente el mayor número de casos y defunciones por rickettsiosis en Chihuahua. Tan solo en 2026 se han confirmado decenas de contagios y más de veinte muertes asociadas a esta enfermedad transmitida por garrapatas.

Cuando una ciudad permite la proliferación descontrolada de animales sin atención sanitaria, el problema deja de ser exclusivamente animalista y se convierte en un asunto de salud pública.

Pero tampoco debemos caer en la simplificación de culpar únicamente a los perros.

Los perros no votan.

Los perros no diseñan políticas públicas.

Los perros no abandonan perros.

Eso lo hacemos nosotros.

La verdadera discusión no debería centrarse en cuántos perros hay en las calles, sino en cuántas familias viven en condiciones que hacen imposible una tenencia responsable.

Porque donde hay pobreza estructural, abandono urbano, falta de cultura cívica, servicios públicos insuficientes y ausencia de aplicación de reglamentos, inevitablemente habrá perros callejeros.

La jauría es el síntoma.

La enfermedad es otra.

Es la desigualdad.

Es la marginación.

Es la inseguridad.

Es la incapacidad institucional para prevenir en lugar de reaccionar.

Y es también una cultura que sigue viendo a los animales como herramientas desechables de vigilancia y no como seres vivos que requieren cuidados permanentes.

Quizá el día que desaparezcan las jaurías de nuestras calles no será porque construimos más perreras o realizamos más campañas de captura.

Será porque logramos construir una ciudad más segura, más educada, más responsable y menos desigual.

Porque al final, los perros callejeros no cuentan la historia de los animales.

Cuentan la historia de nosotros.

Y la historia que hoy cuentan de Ciudad Juárez debería preocuparnos mucho más que cualquier ladrido.

Guadalupe Parada Gasson Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024). Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.