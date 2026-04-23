Créditos Cosechando Soberanía en Chihuahua

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Como saben, desde este espacio informó de lo que el gobierno de Mexico hace a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para continuar fortaleciendo la producción agroalimentaria en el estado de Chihuahua, toca turno a la estrategia de Cosechando Soberanía, la cual registra avances significativos en la atención directa a productores y el impulso a actividades estratégicas del sector rural.

Como parte de las acciones la estrategia ha permitido ampliar el acceso a financiamiento para agricultores, ganaderos y apicultores, priorizando cultivos y productos clave para la seguridad alimentaria en la entidad.

Con gusto anunció que para el actual ciclo agrícola primavera – verano 2026 ya se están otorgando créditos en beneficio de los productores.

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En Chihuahua, por lo pronto los cultivos elegibles corresponden a chile, tomate, cebolla, sorgo grano, trigo grano, maíz blanco y frijol; así como a las actividades de producción de miel y leche.

Asimismo, el programa incorpora a otros actores de la cadena productiva, incluyendo a industriales de la masa y la tortilla, con el objetivo de fortalecer la integración entre producción primaria y transformación, y contribuir a la estabilidad en el precio y el abasto de alimentos básicos.

Al día de hoy se han emitido alrededor de 250 cartas de elegibilidad para productores en el estado, lo que refleja el interés y la confianza en este esquema.

De igual forma, se trabaja de manera coordinada con Bancos, Cajas de Ahorros y otros intermediarios financieros en las zonas agrícolas del estado, autorizados por el FIRA, facilitando el acceso a crédito en condiciones preferenciales para el sector.

Entre las características del crédito de Cosechando Soberanía destacan una tasa preferencial del 17.5 por ciento, así como un reembolso al productor del 9 por ciento al liquidar el crédito, lo que contribuye a ofrecer condiciones más accesibles de financiamiento y a fortalecer la capacidad productiva de las y los beneficiarios.

En el estado, se ha avanzado en la dispersión de apoyos y en la operación de puntos de atención para productores, lo que ha permitido agilizar procesos y acercar los beneficios del programa a las comunidades rurales.

Cosechando Soberanía también busca reducir las brechas de desigualdad en el sector rural, facilitando el acceso a esquemas de financiamiento con condiciones preferenciales y fomentando la inclusión de pequeños y medianos productores.

Para más información sobre requisitos, beneficios y acceso al programa, invito a las y los interesados a acercarse al Distrito de Desarrollo Rural o Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) más cercano a su localidad para más información y tramitar su constancia de elegibilidad.

Con estos avances, el Gobierno de México refrenda su compromiso con el desarrollo del campo y el bienestar de quienes lo trabajan, consolidando a Chihuahua como una entidad clave en la producción agroalimentaria del país.

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.