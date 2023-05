Cosas buenas de César Duarte Jáquez

Publicidad - LB2 -

Abordando el tema de la carencia de: medicinas, material, equipo, insumos y personal de las instituciones médicas en el sector público, con una Trabajadora Social del Hospital Integral de NCG. mi estancia en ese lugar, fue debido a que mi esposa fue programada para extraerle la vesícula y así fue realizado este sábado 20 de mayo (en el segundo párrafo me referiré a ello). La plática tomo rumbos inesperados para mi, debido a que no me esperaba un comentario de esa naturaleza por la dama con la que sostuve la conversación. Palabras más, palabras menos me expresó lo siguiente, «Podrán decir muchas cosas malas del exgobernador (Dee Jay, no lo dijo así) Duarte Jáquez, pero durante su gobierno no nos faltaron tantas cosas como ahora, todo fue que entrara Javier Corral y se empezó a malograr esto, peor aún cuando asumió el verbo encarnado (tampoco esto dijo eso, es de mi cosecha) como presidente de México«. Con estas lineas no pretendo lavarle la cara al ex gobernador, simplemente hago notar que muchos de sus incondicionales en sus tiempos de poder además de cómplices, son ahora, sus más feroces detractores, ¡ah condición humana!

El Hospital Integral de NCG. hace lo que puede con sus exiguos recursos materiales.- por medio de este escrito, deseo extender mi reconocimiento por la gran labor que realizan cotidianamente en beneficio de un amplio sector de la población sin otro tipo de seguridad médica. Desde los guardias de seguridad, personal de los módulos de ingreso, personal de intendencia, enfermeros en general, trabajo social, mantenimiento, personal administrativo y sobre todo el personal médico que ahí labora. Mención especial, para: enfermera Cristina, Dr. Carbajal, Dr. Cruz, Dr. López, Dr. Solís por sus finas atenciones.

«Un hombre es la suma de sus actos, de los que ha hecho y de los que puede hacer»

André Malraux



«La muerte no es enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad hagámoslo contra la peor de todas: La indiferencia»

Hunter Patch Adams



«La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano»

Aldous Leonard Huxley



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.