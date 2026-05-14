Entrega Municipio rehabilitación de alumbrado en Camino Real

Publicidad - LB2 -

Gobierno Municipal instala 450 luminarias y mejora seguridad vial en el norponiente de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de la rehabilitación del sistema de alumbrado público del Periférico Camino Real, obra con la que se busca fortalecer la seguridad vial y mejorar la infraestructura urbana en el norponiente de la ciudad.

Durante el evento, el alcalde señaló que el proyecto forma parte de las acciones emprendidas por la administración municipal para atender el rezago histórico en infraestructura urbana que enfrenta Ciudad Juárez.

“Juárez tiene un rezago brutal. Por cada obra que inauguramos, falta mucho por hacer, pero seguimos avanzando y trabajando sin descanso”.

- Publicidad - HP1

El edil indicó que durante su administración se han instalado más de 120 mil luminarias en distintos sectores de la ciudad como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y ampliar la cobertura del alumbrado público.

Asimismo, informó que esta primera etapa contempló la rehabilitación del alumbrado en 7.3 kilómetros del Camino Real y adelantó que próximamente iniciarán trabajos en otros 8 kilómetros de esta vialidad.

El director general de Obras Públicas, Daniel González, explicó que la obra representó una inversión cercana a los 38 millones de pesos e incluyó la instalación de 14 mil metros de cableado, subestaciones eléctricas, contratos ante la Comisión Federal de Electricidad y la colocación de 450 lámparas nuevas distribuidas en 63 superpostes.

Además, señaló que gracias a ahorros generados durante la ejecución del proyecto fue posible ampliar las labores hacia el área del puente Cuacos, donde se instalaron 37 arbotantes adicionales y ocho luminarias debajo del puente.

“Es una obra muy necesaria para esta parte de la ciudad, una vialidad fundamental que conecta al norponiente de Juárez”.

Por su parte, el director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, destacó que el Camino Real permaneció durante años con infraestructura deteriorada y amplios tramos sin iluminación.

El funcionario comentó que diariamente circulan más de 5 mil 400 vehículos por esta vialidad y alrededor de 30 colonias utilizan esta ruta como acceso principal.

Además de la instalación del nuevo alumbrado, explicó que se realizaron trabajos integrales de limpieza mediante el programa Cruzada del Cambio, retirando más de 2 mil 200 toneladas de tierra de arrastre y escombro a lo largo de 11 kilómetros.

Durante la entrega de la obra, habitantes del sector agradecieron la instalación de las nuevas luminarias y señalaron que durante más de una década la zona permaneció en condiciones de poca visibilidad, lo que generaba riesgos para automovilistas y peatones.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.