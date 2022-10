Conociendo a Claudia Sheinbaum

“Cuando hablamos de liderazgos de las mujeres por lo general se suele asociar a modelos de trabajo con una mayor orientación hacia las personas, la expresividad y la cercanía, así como con tendencia a la cooperación, la resiliencia, la conducción horizontal y el predominio de lo emocional”.

En la actualidad las mujeres, solo algunas con verdadero liderazgo natural y cultivado, vienen participando muy fuerte en la vida política del país y, son ellas las verdaderas impulsoras de los derechos de las mujeres y de la democracia, son promoventes de la participación activa de las mujeres en lo social y e lo político y conducidas con inteligencia y respeto a todos.

El liderazgo de las mujeres es clave para fortalecer las estructuras sociales y políticas del país y sus organismos, ya sean estos públicos o privados, más aún, de hecho, la participación de la mujer en cargos directivos y políticos se asocia a un mayor compromiso social, mucho trabajo colaborativo y a buscar alternativas buscando los cambios positivos y esto permite generar mejores ideas y trabajar más eficientemente en equipo con ellas.

Por supuesto que también hay de todo en la viña del señor y hay deshonestidad, hipocresía, deslealtades y traiciones en las mujeres pero, por lo regular, son casos relativamente menores que en los hombres, aunque muchas de las veces son peores, y más feroces, porque dominan la hipocresía y la traición como un arte cuando los hombres son mas que evidentes.

Hoy en México existe una sola mujer con posibilidades muy importantes para lograr la nominación a la candidatura presidencial, una científica e intelectual, política y activista artífice de la consolidación del Movimiento de Regeneración Nacional como partido y hoy gobierna la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo nació en la Ciudad de México el 24 de Junio de 1962, cuenta hoy con 60 años de vida, divorciada de Carlos Ímaz Gispert ( 1987-2016) quienes procrearon una hija, pero reconoce como hijo al primogénito de Carlos Ímaz, hijo de su primer matrimonio.

Wikipedia narra su vida académica de la siguiente manera:

Sus estudios universitarios los cursó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo en 1989 la licenciatura en Física con su tesis «Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural» posteriormente en 1994 obtuvo el grado de Maestría en Ingeniería Energética con la tesis «Economía del uso eficiente de la energía eléctrica en la iluminación». En 1995 obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería Ambiental con la tesis «Tendencias y perspectivas de la energía residencial en México».

En ese año viajó a California para realizar su trabajo de investigación para su doctorado en el Lawrence Berkeley Laboratory durante 4 años, becada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México) del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable de El Colegio de México; asimismo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

Fue asesora de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y de la Gerencia de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En el año 2007 se incorporó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU en el tema de energía e industria, como autora por contribución para el tema «Mitigación del cambio climático» del Cuarto Informe de Evaluación. Dicho grupo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el mismo año.

En 2013 participó, junto con otros 11 expertos como autores líderes, del tema industria del Quinto Informe de Evaluación del IPCC.

Claudia Sheinbaum participó en el jurado del Encuentro Hispanoamericano del Milenio de Video Documental Independiente celebrado en el Distrito Federal del 25 al 30 de junio de 2000.

Su carrera política la narra Wikipedia:

Durante su formación universitaria fue integrante del CEU de la UNAM, grupo de estudiantes que posteriormente se convertiría en el brazo juvenil fundador del Partido de la Revolución Democrática.

El 20 de noviembre de 2000 fue presentada su inclusión en el gabinete del Jefe del DF Andrés Manuel López Obrador, asumiendo el 5 de diciembre de 2000 la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Durante su gestión fue responsable de la construcción del segundo piso del Periférico, de la primera línea del Metrobús y de una central de cómputo para controlar los verificentros del Distrito Federal. Renunció a su cargo en mayo de 2006, para integrarse al equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador como su vocera para las elecciones presidenciales de 2006, posteriormente fue encargada de la Secretaría de Defensa del Patrimonio Nacional del llamado «Gobierno Legítimo», encabezado por López Obrador.

En abril de 2008, junto con otras dirigentes, coordinó el Movimiento en Defensa del Petróleo, formando brigadas de mujeres a las que se les llamó «Adelitas», en clara referencia a las mujeres que participaron en la Revolución mexicana, que realizaron intensas movilizaciones de resistencia civil pacífica al exterior del Senado de la República, en protesta por el corto tiempo planteado para legislar y debatir la reforma energética y en contra del presunto intento de privatización de PEMEX.

Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia mexicana en las elecciones de 2012, la incluyó en su propuesta de gabinete para ocupar el puesto de secretaria de Medio Ambiente. Desde finales de 2015 se desempeñó como Jefa Delegacional en Tlalpan, dejando su cargo de delegada el 6 de diciembre de 2017 tras ganar la consulta interna para la precandidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición «Juntos Haremos Historia» conformada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

En julio de 2018 se convirtió en la primera mujer electa jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum Pardo tiene la formación de su liderazgo en la izquierda mexicana, un liderazgo orgánico formado en el activismo político y en el campo de batalla, es de las muy pocas mujeres formadas en los frentes de batalla de las luchas de la izquierda en el tiempo.

Mujer de trato amable y cortes, inteligente, armónica en su ideología y muy firme y enérgica en sus decisiones, mujer política de carrera y leal, mujer de convicciones y de amplia capacidad de interlocución con los adversarios, receptora de la crítica pero contundente en las respuestas, es directa y franca y dificilmente se enfada.

Durante su campaña electoral Claudia Sheinbaum Prado ha considerado la violencia contra las mujeres en México como una prioridad y lanzó la propuesta de protocolo de alerta de género para la Ciudad de México, ante el fenómeno del feminicidio, así como acciones en la fiscalía local para evitar que se criminalice a las víctimas.

También propuso fortalecer la igualdad del trabajo en el hogar.

Entre otras acciones reclama también que se haga visible el trabajo de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la política, cultura, espectáculo, entre otros ámbitos. Las mujeres en puestos de decisión, dice, deben reivindicar el trabajo de otras mujeres.

“Pero no es suficiente, para mí una política pública, cuando está a cargo de una mujer, no es suficiente con que sea una mujer la que está en el rol. La mujer que llega a un puesto de elección tiene que reivindicar a las mujeres. Si no se convierte en una reproductora de una cultura machista”, puntualizó Sheinbaum.

Hoy es uno de los fuertes candidatos para lograr la nominación como candidata de Morena a la presidencia de la república y, Morena es ampliamente favorito para ganar en el 2024.

