Ciudad Juárez rumbo al 2027: El Desafío de Pasar del “Suspirante” a la Propuesta

Ciudad Juárez ya empezó a vivir su precampaña permanente. Falta tiempo para el 2027, pero sobran suspirantes. Los hay de todos los colores, trayectorias y egos. Algunos reciclados, otros improvisados, unos más construidos a golpe de boletín y encuesta conveniente. El problema no es que aspiren; el problema es que bajo una excusa legal no proponen.

En el panorama político actual, surge una dinámica que invita a una reflexión profunda sobre el futuro de la ciudad. Con un creciente número de aspirantes a cargos públicos, el debate parece centrarse más en las dinámicas internas de los partidos que en las necesidades reales de la población, las propuestas concretas sobre temas clave como seguridad, movilidad urbana y desarrollo económico quedan relegadas.

Esta tendencia, observable en diversos contextos locales, plantea una pregunta esencial: ¿estamos ante un proceso que prioriza el desarrollo de Juárez o uno que se limita a la competencia por el poder? Un análisis objetivo de esta situación revela oportunidades para fortalecer la participación ciudadana y promover un voto basado en evaluaciones informadas.

Hoy la conversación política en la ciudad no gira alrededor de qué ciudad queremos, sino de quién quiere el cargo. Se habla de alianzas, traiciones, encuestas “internas”, fotos estratégicas y rumores de café político. Lo que no aparece —o aparece de manera tímida— son diagnósticos serios sobre seguridad, movilidad, desarrollo económico, agua, identidad urbana o cohesión social. Juárez sigue siendo escenario, no prioridad.

Para el ciudadano juarense, el reto de esta próxima contienda no será identificar rostros, sino distinguir quién está realmente articulando un proyecto de ciudad y quién solo está utilizando a Juárez como un trampolín político o una plataforma de negociación interna.

Lo más preocupante es que muchos de los nombres que hoy suenan ya estuvieron. Gobernaron, legislaban, administraron… y dejaron pendientes que hoy siguen siendo crisis. Aun así, regresan con la misma narrativa gastada, como si la memoria colectiva fuera frágil o selectiva. Otros, los llamados “nuevos”, confunden frescura con ocurrencia y creen que presencia en redes equivale a liderazgo.

Mientras tanto, la ciudad enfrenta retos estructurales: dependencia excesiva de la maquila, colapso vial, inseguridad persistente, servicios públicos rebasados y una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política. Frente a ese panorama, resulta insultante que el debate rumbo al 2027 esté dominado por egos y no por soluciones.

Los partidos tampoco ayudan. Están más ocupados resolviendo sus guerras internas que construyendo proyectos de ciudad. Las dirigencias piensan en cuotas, no en causas; en candidaturas, no en ciudadanía. Así, Juárez corre el riesgo de llegar a otra elección sin una sola propuesta integral, votando otra vez por descarte.

La pregunta incómoda es inevitable:

¿Quién está hablando en serio de Juárez? ¿Quién está construyendo un proyecto con visión de largo plazo y no solo una candidatura?

Para elevar el nivel rumbo al 2027, la ciudadanía debe invitar a los aspirantes a hablar de temas que hoy parecen ausentes del debate serio:

Infraestructura con Perspectiva de Futuro: Más allá del bacheo reactivo, ¿quién propone un Plan Maestro de Movilidad que integre realmente el transporte público y la tecnología vial?

Seguridad Humana: Superar el discurso de “más cámaras” para transitar hacia una estrategia de prevención basada en datos y reconstrucción del tejido social en colonias críticas.

Evolución Económica: Ante la crisis de empleo en la manufactura tradicional, ¿qué candidato tiene una ruta clara para diversificar nuestra economía y retener el talento joven?

Porque gobernar Juárez no es un premio ni un trampolín. Es una responsabilidad monumental. Y si rumbo al 2027 seguimos viendo más nombres que ideas, más grilla que planes y más marketing que compromiso, entonces el problema no será quién gane… sino que la ciudad no vuelva a perder.

Juárez no necesita más aspirantes. Necesita líderes con proyecto, carácter y memoria y que estén dispuestos a encender la maquinaria de la transformación real. El 2027 será una oportunidad de oro para que los juarenses dejemos de votar por el “menos peor” o por la marca de moda, y empecemos a votar por la propuesta más sólida.

César Calandrelly Comunicólogo / Analista Político